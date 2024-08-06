إليك طريقة إيقاف تحليل الصور في فيسبوك

قالت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إن لمحة سريعة على بيانات الميتا أو البيانات الوصفية لصور الهواتف الذكية تكشف الكثير من البيانات، مثل مكان وتاريخ التقاط هذه الصور.

وتعتبر مثل هذه المعلومات من كنوز البيانات المهمة لتطبيق فيسبوك، لكي يقترح على المستخدم مشاركة الصور المناسبة في الوقت المناسب، وقد يرغب بعض المستخدمين في تفعيل هذه الوظيفة، في حين يرغب البعض الآخر في إيقافها.

وأشارت الهيئة الألمانية إلى أن تطبيق فيسبوك يقوم في الإعدادات الافتراضية بالبحث عن هذه المعلومات تلقائيا في مكتبة الصور بالهاتف الذكي. وإذا لم يرغب المستخدم في ذلك، فيمكنه حظر وظيفة تحليل الصور في قائمة الإعدادات على النحو التالي:

النقر على أيقونة القائمة أسفل الجانب الأيمن، في نظام تشغيل آبل "آي أو إس". ويتعين على أصحاب هواتف غوغل أندرويد النقر على أيقونة الـ3 شرطات أو أيقونة الترس الموجودة أعلى الجانب الأيمن بتطبيق فيسبوك، ويمكن الوصول إلى هذه الوظيفة بشكل مختلف تبعا لإصدار التطبيق والشركة المنتجة للهاتف الذكي.

أسفل الجانب الأيمن، في نظام تشغيل آبل "آي أو إس". ويتعين على أصحاب هواتف غوغل أندرويد النقر على أيقونة الـ3 شرطات أو أيقونة الترس الموجودة أعلى الجانب الأيمن بتطبيق فيسبوك، ويمكن الوصول إلى هذه الوظيفة بشكل مختلف تبعا لإصدار التطبيق والشركة المنتجة للهاتف الذكي. تحت بند " الإعداد والخصوصية " يتم النقر على "الإعدادات"، وبعد ذلك يتم تحديد البند "مقترحات لمشاركة المحتويات من تسجيلاتك" (Camera roll sharing suggestions).

" يتم النقر على "الإعدادات"، وبعد ذلك يتم تحديد البند "مقترحات لمشاركة المحتويات من تسجيلاتك" (Camera roll sharing suggestions). وفي الخطوة التالية يتم إيقاف خيار "مقترحات شخصية للمشاركة من تسجيلاتك" (Custom sharing suggestions from your camera roll) و"احصل على مقترحات من تسجيلاتك أثناء تصفح فيسبوك" (Get camera roll suggestions when you’re browsing Facebook).

وإذا رغب المستخدم في عدم منح تطبيق فيسبوك حق الوصول إلى الصور على الإطلاق، فيمكنه القيام بذلك بسهولة في نظام تشغيل آبل "آي أو إس" تحت بند "الخصوصية والأمان" في قائمة الإعدادات من خلال إيقاف "الصور".

وبالنسبة لأصحاب الهواتف المزودة بنظام غوغل أندرويد، فإنه يمكنهم العثور على هذه الوظيفة في أذونات التطبيق، التي يتم الوصول إليها إما عن طريق القائمة أو من خلال الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق والرمز «i»، ويختلف ذلك باختلاف إصدار التطبيق والشركة المنتجة للهاتف الذكي.

ولكن إيقاف هذه الوظيفة لا يخلو من العواقب؛ حيث يتعذر على المستخدم مشاركة الصور أو تنزيلها أثناء استعمال تطبيق فيسبوك.