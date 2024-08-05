كيف تحذف معلوماتك الشخصية من نتائج بحث غوغل؟

اكتشاف معلوماتك الشخصية، مثل عنوان منزلك أو رقم هاتفك، في صفحات محرك البحث غوغل قد يكون أمرا مزعجا. لكن لحسن الحظ، توفر غوغل وسيلة تسمح لك بطلب حذف تلك البيانات الخاصة من نتائج البحث.

لاحظ أن حذف المعلومات من نتائج بحث غوغل لا يعني حذفها من الإنترنت بالكامل، بل يقلل من ظهورها عبر صفحات محرك البحث.

كيف تحذف معلوماتك من بحث غوغل؟

لتبدأ خطوات طلب حذف المعلومات الشخصية، عليك زيارة صفحة دعم غوغل لحذف المحتوى الشخصي من هنا، ثم اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى أسفل إلى جزء "طلب حذف معلومات محددة من بحث غوغل"، ثم اضغط على الزر الأزرق "بدء طلب الحذف" (Start Removal Request). اختر سبب طلب حذفك لتلك المعلومات، وفي هذه الحالة اختر "المحتوى يتضمن معلوماتك الشخصية" (Content contains your personal information) اختر بلدك من القائمة، ثم اضغط "التالي". حدد نوع المعلومات الشخصية التي تظهر في نتائج البحث، مثل معلومات الاتصال أو المعلومات المالية أو غيرها. في حالة اختيارك للعنوان ورقم الهاتف، سيطلب منك كتابتهم لتتمكن من حذفهم. حدد إذا كان طلبك يتعلق بأي تهديدات تأتي مع نشر معلوماتك الشخصية. إن كانت الإجابة نعم، ستطلب غوغل تفاصيل أكثر حول تلك التهديدات. قدم عنوان صفحة الموقع التي تظهر فيها معلوماتك الشخصية. أرفق لقطة شاشة تظهر معلوماتك الشخصية على صفحة الموقع التي قدمتها. قدم أي مصطلحات بحث ذات صلة تؤدي إلى هذه النتائج، ثم اضغط "التالي".

في الصفحة الأخيرة، ادخل اسمك الكامل، وبلد الإقامة، وعنوان البريد الإلكتروني. وعليك تأكيد أنك تملك الحق في طلب حذف المعلومات، إما لأنها تخصك أو لأنك حصلت على إذن من الشخص المعني، ثم اضغط على المربع الصغير لتأكيد أن جميع المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة.

اضغط على اختيار "إرسال" (Submit) لإنهاء طلبك لحذف المعلومات، وستتلقى بريدا إلكترونيا من غوغل يؤكد استلام طلبك.

قد تستغرق غوغل بعض الوقت لمراجعة الطلب، وسيتم إخطارك بالقرار عبر البريد الإلكتروني أيضا، بما في ذلك أي إجراءات اتخذها محرك البحث أو أي أسباب تخص عدم حذف المحتوى.