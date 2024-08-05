أوروبا تجبر تيك توك على سحب خاصية المكافآت

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن تطبيق "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو المملوك للصين، التزم قانونيا بسحب خاصية مكافآت "تيك توك لايت" بشكل دائم من الاتحاد الأوروبي.

وأنهت المفوضية تحقيقها في خاصية المكافآت وأغلقت أول قضية بموجب قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، وهي مجموعة نافذة من قوانين الاتحاد الأوروبي الحاكمة للمنصات الإلكترونية الكبيرة.

وبدأت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحقيقا في "تيك توك لايت" بشأن مخاوف تتعلق بالخاصية التي تكافئ المستخدمين لمشاهدة مقاطع الفيديو ودعوة الأصدقاء للانضمام إلى المنصة.

وبعدما أعلنت المفوضية التحقيق، وهددت بأمر تيك توك بتعليق خاصية المكافآت إلا إذا أظهرت الشركة -خلال 48 ساعة- أنه لا يشكل أي خطر إنساني، أعلنت تيك توك تعليقا طوعيا للخاصية.

وقالت مارغريت فيستاجر، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية في بيان "تصميم خواص على المنصات تؤدي إلى إدمان المشاهدة يعرض سلامة مستخدميها للخطر".

وقال متحدث باسم تيك توك، إن الشركة "سعيدة بالتوصل لحل ودي، وسحبت برنامج مكافآت تيك توك لايت".