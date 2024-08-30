الراحل آلان ديلون آخر ضحاياه.. الاحتيال بواسطة "التزييف العميق" يشمل الأموات

استخدمت عملية احتيال صورة الممثل آلان ديلون الذي توفي في 18 أغسطس/آب لاستقطاب مستخدمي الإنترنت إلى "كازينو" إلكتروني، وقد لاحظ صحافيون من وكالة فرانس برس أن عملية الاحتيال تم تصفّحها أكثر من مليوني مرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر حساب في منصة "إكس" يحارب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، تم انتحال هوية الممثل باستخدام صوته وصورته.

ويقول صوت مفبرك للممثل في مقطع الفيديو "إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فأنا مُتّ أصلا، وسأعطيك 100 ألف يورو إذا لم تتمكن من الفوز في الكازينو الخاص بي عبر الإنترنت".

وأشار صحافيون في وكالة فرانس برس -الأربعاء- إلى أن هذا الإعلان الكاذب تم تعطيله، لكن لا تزال هناك مقاطع فيديو أخرى للممثل تعيد توجيه مستخدمي الإنترنت إلى الكازينو.

وردا عن سؤال للوكالة، أكدت شركة "ميتا" أن مقطع الفيديو مخالف لقواعد المنصة بعدم نشر إعلانات تتضمّن صورا لشخصيات عامة بطريقة مضللة من أجل محاولة الاحتيال على متصفحي الإنترنت.

وأوضحت "ميتا" أنها أنشأت نماذج تهدف تحديدا إلى رصد أي محتوى يلقى انتشارا بفضل استخدامه صور مشاهير، للتصدي بشكل أفضل لمحتويات مماثلة.

وتغذّي ظاهرة "التزييف العميق"، أي المحتوى المزيّف باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي ينتشر عبر الإنترنت، موجة من المعلومات المضللة تشمل عددا كبيرا من الشخصيات، بينهم -مثلا- المغنية تايلور سويفت، وتثير القلق قبل الاستحقاقات الانتخابية كالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي نهاية يوليو/تموز واجه إيلون ماسك وابلا من الانتقادات؛ بعد نشره محتوى يتضمن "تزييفا عميقا" في صفحته التي يتابعها 192 مليون مستخدم عبر منصة "إكس".