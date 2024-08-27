آبل تعلن عن موعد حدث إطلاق آيفون 16

أعلنت شركة آبل عن موعد أهم حدث لها خلال العام في 9 سبتمبر/أيلول المقبل الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة. سيقام الحدث، الذي يحمل شعار "حان وقت التألق" (It’s Glowtime)، في مسرح ستيف جوبز في آبل بارك.

ستعرض آبل أحدث أجهزتها، بداية من سلسلة هواتف آيفون 16 الجديدة، بجانب النسخة الأحدث من ساعتها الذكية والإصدارات الجديدة من سماعاتها إيربودز.

آيفون 16

مع اقتراب موعد الحدث، بدأت تظهر بعض التفاصيل عن سلسلة هواتف آيفون 16، إذ أشارت التسريبات والتقارير الصحفية إلى مزيج من تحديثات التصميم وبعض الإضافات الداخلية المهمة للهواتف الجديدة.

غالبا ستحتفظ سلسلة آيفون 16 بكثير من لغة التصميم الواضحة التي ظهرت في سلسلة آيفون 15 مع بعض التعديلات الطفيفة.

Apple announces iPhone event: It’s Glowtime. A day earlier than expected: Monday, Sept. 9. At the Steve Jobs Theater and streamed online. pic.twitter.com/Z7ZCiWyn81 — Mark Gurman (@markgurman) August 26, 2024

وربما أحد التغييرات الواضحة المتوقعة هو الترتيب الجديد لعدسات الكاميرا بشكل عمودي في النسخ العادية من آيفون 16 الذي يشبه ترتيب الكاميرا في هواتف آيفون 12، وهو تغيير عن الترتيب القطري المستخدم خلال السنوات الأخيرة في آيفون.

كذلك أحد أبرز التغييرات المتوقعة في السلسلة الجديدة هو زيادة حجم الشاشة للنسخة الاحترافية "آيفون 16 برو"، إذ من المتوقع أن تأتي هذه النسخة بشاشة حجمها 6.3 بوصات، في حين ستشهد شاشة "آيفون 16 برو ماكس" زيادة في الحجم تصل إلى 6.9 بوصات. وإن صحت تلك التوقعات فستكون هذه المرة الأولى التي يزيد فيها حجم الشاشة للنسخ الاحترافية من آيفون منذ سنوات عدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن سلسلة آيفون 16 ستأتي بمفتاحين جديدين هما "مفتاح الإجراءات" و"مفتاح التقاط الصور".

وطرحت آبل "مفتاح الإجراءات" في نسخ آيفون 15 برو حصريا، لكن من المتوقع أن يأتي في جميع نسخ آيفون 16، وهو مفتاح يمكن تخصيصه ليؤدي وظائف عدة، مثل تشغيل الكاميرا أو تشغيل المصباح أو تفعيل اختصارات محددة من المستخدم، مما يمنحه تحكما أكبر في ميزات الهاتف.

أما "مفتاح التقاط الصور" -الذي سيأتي على الجانب الأيمن للهاتف- فهو إضافة جديدة لتعزيز تجربة التصوير بالهاتف. إذ سيعمل المفتاح بشكل مشابه لمفتاح كاميرات التصوير العادية، ويوفر ردود فعل لمسية تحاكي شعور مفتاح الكاميرا الحقيقي، ويتيح التصميم الحساس للضغط التحكم في التركيز والتقاط الصور بمستويات ضغط مختلفة، مما يسهل التقاط الصور والفيديوهات بدقة.

أما من حيث الأداء، فمن المتوقع أن تأتي سلسلة هواتف آيفون 16 بمعالجات آبل الجديدة "إيه 18" التي تعتمد على تقنية تصنيع 3 نانومترات، ومن المتوقع أن تقدم هذه المعالجات تحسينات عدة واضحة في كل من كفاءة وقدرة المعالجة للهاتف.

إصدارات جديدة

إلى جانب هواتف آيفون 16 الجديدة، تستعد آبل لإجراء تغييرات جوهرية على ساعتها الذكية، إذ يوافق هذا العام الذكرى العاشرة لإعلان شركة آبل عن أول ساعة ذكية من إنتاجها، وتشير عدة تقارير وتسريبات إلى أن الإصدار الجديد من الساعة الذكية الشهيرة سيخضع لعملية تجديد شاملة احتفالاً بهذه المناسبة.

وذكرت التقارير أن الساعة تسمى "آبل ووتش إكس"، وهو اسم غير رسمي حتى الآن، ولكنه يعيد إلى الأذهان اسم هاتف "آيفون إكس" الذي صدر عام 2017 وشهد تحولا كبيرا مقارنة بالتصميم السابق لشركة آبل لهواتف آيفون، وتزامن حينها مع الذكرى السنوية العاشرة للهاتف الشهير.

ووفقا لتقرير صدر في يونيو/حزيران الماضي للمحلل الشهير مين تشي كو، ستوفر آبل خيارات أكبر لحجم الشاشة في الجيل التالي من ساعتها الذكية، إذ سيزداد حجم الشاشة من 41 مليمترا إلى 45 مليمترا، ومن 45 مليمترا إلى 49 مليمترا.

كما أشار أيضا إلى أن تصميم الإصدار الجديد سيكون أنحف، وهو ما أكده تقرير جديد من بلومبيرغ، أوضح توجه آبل لإضفاء التصميم النحيف على بقية منتجاتها، مثلما فعلت مع الإصدار الأخير من أجهزة آيباد، بحيث تصبح آبل ووتش وباقي الأجهزة أنحف بكثير.

وقد تأتي الساعة بتصميم أكثر مرونة وآلية جديدة لربط السوار مغناطيسيا في واجهة الساعة. كما انتشرت شائعات منذ سنوات حول حصول ساعة آبل على شاشة بتقنية "مايكرو ليد"، وقد تتحقق هذه الشائعات أخيرا إما هذا العام وإما العام المقبل.

وقد تشهد النسخة المقبلة أيضا إضافة ميزات صحية جديدة، فوفقا لتقرير من بلومبيرغ صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد تضيف آبل ميزة تُظهر ارتفاع ضغط الدم لدى الشخص، وقد يكون مرفقا بسجل يومي لتسجيل قياس ضغط الدم، مما يسمح للمستخدمين بتدوين المواعيد التي حدث فيها ذلك الارتفاع.

كما يشير التقرير إلى أن إصدار الساعة الجديدة قد يتضمن نظاما جديدا للكشف عن انقطاع النفس أثناء النوم عبر مراقبة عادات النوم والتنفس لدى المستخدم. وهذا سيشكل إضافة كبيرة لميزات تتبع النوم الحالية في ساعة آبل والتي تعتبر محدودة مقارنة بالميزات التي تقدمها ساعات من شركات أخرى مثل ساعة "فيتبيت".

أما بالنسبة للسماعات، فكانت آبل تجهز إصدارين جديدين من سماعات إيربودز، الأول إصدار جديد بسعر منخفض ليحل محل الإصدار الذي صدر في عام 2019، بالإضافة إلى بديل لنسخة سماعات إيربودز متوسطة السعر التي صدرت في عام 2021. وسيتضمن كلا الإصدارين تصميمات جديدة تشبه إلى حد كبير سماعات إيربودز برو، في حين سيحصل الإصدار المتوسط على ميزة حجب الضوضاء للمرة الأولى، كما أشار مارك غورمان صحفي بلومبيرغ.