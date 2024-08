آبل تعلن عن موعد حدث إطلاق آيفون 16

أعلنت شركة آبل عن موعد أهم حدث لها خلال العام في 9 سبتمبر/أيلول المقبل الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة. سيقام الحدث، الذي يحمل شعار "حان وقت التألق" (It’s Glowtime)، في مسرح ستيف جوبز في آبل بارك.

ستعرض آبل أحدث أجهزتها، بداية من سلسلة هواتف آيفون 16 الجديدة، بجانب النسخة الأحدث من ساعتها الذكية والإصدارات الجديدة من سماعاتها إيربودز.

مع اقتراب موعد الحدث، بدأت تظهر بعض التفاصيل عن سلسلة هواتف آيفون 16، إذ أشارت التسريبات والتقارير الصحفية إلى مزيج من تحديثات التصميم وبعض الإضافات الداخلية المهمة للهواتف الجديدة.

غالبا ستحتفظ سلسلة آيفون 16 بكثير من لغة التصميم الواضحة التي ظهرت في سلسلة آيفون 15 مع بعض التعديلات الطفيفة.

Apple announces iPhone event: It’s Glowtime. A day earlier than expected: Monday, Sept. 9. At the Steve Jobs Theater and streamed online. pic.twitter.com/Z7ZCiWyn81

— Mark Gurman (@markgurman) August 26, 2024