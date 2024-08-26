هل تريد الاحتفاظ بمحادثات واتساب؟ إليك طريقة طباعتها

يمكنك طباعة محادثاتك على "واتساب" (WhatsApp)، سواء كنت تريد الاحتفاظ بها كذكريات سعيدة أو مصادر للأدلة. في كلتا الحالتين، إنها إجراء بسيط.

أولا، افتح المحادثة التي تريد طباعتها.

في نظام "أندرويد" (Android)، اضغط على "More" في القائمة المكونة من 3 نقاط في أعلى اليمين. إذا كان لديك "آيفون" (iPhone)، اضغط على اسم جهة اتصال "WhatsApp" بدلا من ذلك.

بعد ذلك، حدد خيار "Export chat" وقرر ما إذا كنت تريد طباعة المحادثة مع الوسائط أم بدونها، أي الصور.

بعد ذلك، اضغط على ما تريد استخدامه لتصدير الملف، مثل برنامج البريد الإلكتروني الخاص بك.

يحتوي البريد الإلكتروني الذي ترسله بعد ذلك على ملف مضغوط "ZIP" يحتوي على الصور وملف نصي "TXT" يحتوي على الشكل النصي للمحادثة الذي يمكنك تنزيله وطباعته من طابعة.

وإذا كنت تبحث فقط عن حفظ صورة سريعة لإحدى اللحظات القصيرة في محادثة، فإن لقطة الشاشة السريعة ستكون كافية بالطبع. على "أندرويد"، اضغط على زر الطاقة وزر خفض الصوت في نفس الوقت. على "آيفون"، اضغط على الزر الجانبي وزر رفع الصوت.