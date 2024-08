لماذا قبضت فرنسا على بافل دوروف الرئيس التنفيذي لتطبيق تليغرام؟

أثارت فرنسا زوبعة من ردود الأفعال حين ألقت السلطات الفرنسية القبض على بافل دوروف، الملياردير الروسي والرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة الشهير "تليغرام"، في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس. وقد حظيت عملية القبض عليه باهتمام عالمي واسع.

فمن هو بافل دوروف، ولماذا ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه؟

بافل دوروف، البالغ من العمر 39 عاما، هو رجل أعمال روسي اشتهر بدفاعه الشديد عن الخصوصية الرقمية وحرية التعبير، وقدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار. حصل دوروف على الجنسية الفرنسية في أغسطس/آب عام 2021، كما يحمل جنسية الإمارات العربية المتحدة.

يُطلق عليه أحيانا لقب "مارك زوكربيرغ روسيا"، إذ اشتهر اسمه للمرة الأولى عند تأسيسه لموقع التواصل الاجتماعي "في كيه" (VK) عام 2006، الذي سرعان ما تحول لأكبر شبكة تواصل اجتماعي في روسيا، وكان يطلق عليها "فيسبوك روسيا".

في 2014، تأزمت علاقة دوروف بالحكومة الروسية بعد رفضه الامتثال لمطالبها بإغلاق مجموعات تخص المعارضة على المنصة عند اشتعال الأحداث السياسية في أوكرانيا، كما أشارت رويترز.

وبعد تزايد الضغوطات، غادر دوروف روسيا في نفس العام، وباع حصته في منصة "في كيه"، وبدأ رحلة البحث عن ملاذ آمن، وأخذته رحلة بحثه عن مقر لتليغرام إلى برلين ولندن وسنغافورة وسان فرانسيسكو قبل أن يستقر في دبي، حيث يقع مقر الشركة الرئيسي حاليا.

يُعرف بافل دوروف بحديثه عن الخصوصية ومقاومته للتدخلات الحكومية فيما يحدث على المنصات التي يملكها، وهو ما يشكل جزءا كبيرا من صورته العامة.

أكد دوروف كثيرا أن تليغرام سيظل محايدا وبعيدا عن أي تأثيرات جيوسياسية، وهو موقف أكسبه مدحا ونقدا على حد سواء.

وفي مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون في أبريل/نيسان الماضي، تحدث دوروف بصراحة عن الضغوطات التي تعرض لها من حكومات متعددة، بما في ذلك محاولات السلطات الأميركية لإنشاء "باب خلفي" في تطبيق تليغرام.

إذ ذكر دوروف أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) حاولوا إقناع أحد مهندسيه بإدراج أدوات مفتوحة المصدر في الكود البرمجي للتطبيق تمكّنهم من التجسس على المستخدمين. كما روى دوروف مواجهات مع عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في المطارات وظهورهم عند منزله، وهذا يعكس مستوى الاهتمام الذي يتلقاه التطبيق من السلطات الأميركية.

Ep. 94 The social media app Telegram has over 900 million users around the world. Its founder Pavel Durov sat down with us at his offices in Dubai for his first on-camera interview in almost a decade. pic.twitter.com/NEb3KzWOg8

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 16, 2024