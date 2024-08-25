تكنولوجيا|كوريا الجنوبية

شاشة ثلاثية الأبعاد لعشاق الألعاب من سامسونغ

سامسونج Odyssey 3D الجديدة تتيح إمكانية عرض المحتويات ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى ارتداء نظارة. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: Samsung صور: dpa
الشاشة الجديدة تتيح إمكانية عرض المحتويات ثلاثية الأبعاد من دون الحاجة إلى ارتداء نظارة (وكالة الأنباء الألمانية)
25/8/2024

أطلقت شركة سامسونغ الشاشة "أوديسي 3 دي" (Odyssey 3D) الجديدة، التي تتيح عرض الألعاب ثلاثية الأبعاد من دون ارتداء نظارة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشة الألعاب "أوديسي 3 دي" الجديدة تأتي بلوحة قياس 27 أو 37 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 3840 × 2160 بيكسلا، وتبلغ كثافة البيكسلات 163 أو 119 بيكسلا في البوصة المربعة.

ويصل معدل تحديث الصورة إلى 165 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة واحد مللي ثانية.

عدسة عدسية

وتتمثل أبرز مزايا شاشة الألعاب الجديدة في "العدسة العدسية" الموجودة أمام اللوحة، والتي تتيح إمكانية عرض صور مختلفة أمام العين اليسرى واليمنى للمستخدم، وبالتالي ينشأ التأثير ثلاثي الأبعاد.

وتقوم شاشة الألعاب من خلال الكاميرا برصد موضع عين المستخدم، وتتم مواءمة الصورة تبعا لذلك، وهو ما يعني أن التأثير ثلاثي الأبعاد يظهر بصورة مقنعة، حتى إذا لم يجلس المستخدم في منتصف الشاشة.

وتدعم شاشة الألعاب "أوديسي 3 دي" الجديدة تقنية "فري سينك بريميوم" (FreeSync Premium) من إنتاج شركة "إيه إم دي" (AMD)، وتشتمل على عديد من منافذ التوصيل مثل منفذ "ديسبلاي بورت 1.4" (DisplayPort 1.4) ومنفذ "إتش دي إم آي 2.1" (HDMI 2.1)، بالإضافة إلى حامل قابل لتعديل الارتفاع.

المصدر : الألمانية