شاشة ثلاثية الأبعاد لعشاق الألعاب من سامسونغ

أطلقت شركة سامسونغ الشاشة "أوديسي 3 دي" (Odyssey 3D) الجديدة، التي تتيح عرض الألعاب ثلاثية الأبعاد من دون ارتداء نظارة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشة الألعاب "أوديسي 3 دي" الجديدة تأتي بلوحة قياس 27 أو 37 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 3840 × 2160 بيكسلا، وتبلغ كثافة البيكسلات 163 أو 119 بيكسلا في البوصة المربعة.

ويصل معدل تحديث الصورة إلى 165 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة واحد مللي ثانية.

عدسة عدسية

وتتمثل أبرز مزايا شاشة الألعاب الجديدة في "العدسة العدسية" الموجودة أمام اللوحة، والتي تتيح إمكانية عرض صور مختلفة أمام العين اليسرى واليمنى للمستخدم، وبالتالي ينشأ التأثير ثلاثي الأبعاد.

وتقوم شاشة الألعاب من خلال الكاميرا برصد موضع عين المستخدم، وتتم مواءمة الصورة تبعا لذلك، وهو ما يعني أن التأثير ثلاثي الأبعاد يظهر بصورة مقنعة، حتى إذا لم يجلس المستخدم في منتصف الشاشة.

وتدعم شاشة الألعاب "أوديسي 3 دي" الجديدة تقنية "فري سينك بريميوم" (FreeSync Premium) من إنتاج شركة "إيه إم دي" (AMD)، وتشتمل على عديد من منافذ التوصيل مثل منفذ "ديسبلاي بورت 1.4" (DisplayPort 1.4) ومنفذ "إتش دي إم آي 2.1" (HDMI 2.1)، بالإضافة إلى حامل قابل لتعديل الارتفاع.