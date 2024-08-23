كيف تفحص حالة البطارية في جهاز ماك بوك؟

بطاريات الحواسيب المحمولة، مثل أي نوع آخر من البطاريات، لها عمرها الافتراضي المحدود وتنخفض كفاءة عملها بمرور الزمن، ولذا فهي غالبًا أول ما يتلف في أجهزة حاسوب ماك بوك. في هذه الحالة، يمكنك استبدال بطارية جهاز ماك بوك، ولكن ينبغي عليك فحص حالتها أولًا لمعرفة هل حان الوقت الملائم لاستبدالها فعلًا أم عليك الانتظار أكثر.

كيف تفحص حالة البطارية؟

إن كان جهازك يعمل بنظام "ماك أو إس فينتورا" والإصدارات الأحدث، بإمكانك فحص حالة بطارية جهاز ماك بوك من خلال إعدادات النظام.

افتح الإعدادات في جهازك ثم اختر "البطارية" (Battery) من القائمة في الجزء الأيمن، واضغط على زر "i" بجانب "صحة البطارية" (Battery Health). سيفتح لك نافذة جديدة تتيح لك الاطلاع على تفاصيل عن الحالة العامة لبطاريتك، بالإضافة إلى مقدار ما تبقى من سعتها الأصلية بالنسبة المئوية.

في هذا الجزء، إن كانت حالة البطارية "عادية" (Normal)، فهذا يعني أن بطارية الجهاز تعمل بصورة طبيعية ولا تحتاج إلى أي إجراء بشأنها.

لكن، إن كان مكتوبًا في حالة البطارية "موصى بالصيانة" (Service Recommended)، فهذا يشير إلى أن البطارية لم تعد تحتفظ بالشحن لفترة طويلة كما كانت تفعل سابقا. تحقق من حالة السعة القصوى لشحن البطارية، لمعرفة مقدار استنفاد البطارية مقارنةً بما كانت عليه عندما بدأت استخدام الجهاز. ربما تحتاج إلى استبدال البطارية إذا كانت تلك السعة أقل من 80%.

كيف تعرف عدد دورات شحن البطارية؟

دورة الشحن هي عملية شحن وتفريغ كاملة للبطارية بأي صورة من الصور، مثلا يمكن أن تتحول من 100% إلى فارغة ثم تعود مرة أخرى، أو من 100% إلى 80% 5 مرات. بطاريات أجهزة ماك بوك الحديثة مصنفة لتصل إلى ألف دورة شحن، لكن بعض النماذج القديمة كانت مصنفة لتصل إلى 500 أو 300 دورة شحن.

وفي حين أن البطارية لن تتوقف عن العمل فجأة عندما تصل إلى الحد الأقصى، إلا أنها ستبدأ في الاحتفاظ بشحنة أقل كلما اقتربت من هذا الحد. وفي النهاية، ستحتاج إلى إبقاء جهازك متصلًا بالكهرباء باستمرار لكي تتمكن من استخدامه.

لمعرفة عدد دورات الشحن التي شهدتها بطارية جهازك، اضغط باستمرار على مفتاح "الخيارات" (option) واضغط معه على أيقونة آبل في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، ثم اختر "معلومات النظام" (System Information).

ضمن فئة "عتاد الجهاز" (Hardware) في القائمة على اليسار، اختر "الطاقة" (Power). سترى الآن كل إحصائيات بطارية جهازك في الجزء الأيمن، ابحث عن عنصر "عدد الدورات" (Cycle Count) ضمن جزء "معلومات صحة الجهاز" (Health Information) لمعرفة عدد دورات الشحن الكاملة التي مرت بها بطارية الجهاز.