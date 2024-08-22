مايكروسوفت: هذا موعد اختبار الذكاء الاصطناعي "ريكول"

كشفت مايكروسوفت أنها ستتيح ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي "ريكول" (Recall) -المثيرة للجدل- لمستخدمي ويندوز لاختبارها بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي.

وذكرت الشركة، عبر مدونتها الرسمية، -أمس الأربعاء- عن إتاحة الميزة الجديدة للتجربة على فئة الأجهزة الجديدة "كوبيلوت + بي سي"، للمستخدمين المشاركين في برنامجها "ويندوز إنسايدر"، وهو برنامج متاح لمن يرغب في تجربة مميزات نظام ويندوز قبل طرحها رسميا. لم تحدد الشركة موعدا لإصدار الميزة الجديدة على نطاق أوسع، وذكرت أنها ستضيف مزيدا من التفاصيل حول ميزة "ريكول" عند إتاحتها لمشتركي برنامج "إنسايدر" في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.

تحتفظ تلك الميزة بلقطات للشاشة لما يحدث على جهاز المستخدم، حتى يتمكن من البحث عن المعلومات التي شاهدها سابقا على جهازه. وبعد إعلان مايكروسوفت عنها في مايو/أيار، أبدى باحثون أمنيون سريعًا تخوفهم من مخاطر التقاط نظام ويندوز للصور تلقائيًا، دون موافقة المستخدم.

قاعدة بيانات غير مشفرة

في حين أكدت مايكروسوفت دائما أن الميزة الجديدة آمنة ومخصصة للجهاز، فإن الباحثين الأمنيين اكتشفوا أن قاعدة البيانات لم تكن مشفرة، ومن المحتمل أن تتمكن البرمجيات الخبيثة من الوصول إلى تلك الميزة. وأصدر الباحثون برنامجًا مفتوح المصدر يُظهر كيف يسهل على المهاجمين الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدم باستغلال تلك الميزة الجديدة.

وفي يونيو/حزيران، استجابت مايكروسوفت وذكرت أنها تعمل الآن على إجراء تغييرات كبيرة على ميزة "ريكول"، ومنها إتاحة الفرصة للمستخدم لكي يختار تفعيل الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدلا من تشغيلها افتراضيًا، وتشفير قاعدة البيانات، والمصادقة من خلال خاصية "ويندوز هالو".

كانت قد كشفت الشركة عن هذه الفئة الجديدة من أجهزة الحاسوب الشخصية بنظام ويندوز في حدثها الذي أقامته في شهر مايو/أيار. تتوفر تلك الأجهزة من مجموعة متنوعة من الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة، وهي أجهزة مصممة لتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي، واستعرضت مايكروسوفت في هذا الحدث ميزة "ريكول".

تحرص الشركات المصنعة للأجهزة على توضيح إمكانية تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة الحاسوب الشخصية مباشرة، بدلا من الاعتماد على خوادم سحابية من شركات مثل "أوبن إيه آي" أو أي شركات أخرى للاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي. وقد أصدرت شركة آبل أجهزة ماك بوك التي يمكنها تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، كما أن أحدث أجهزة سيرفس برو من مايكروسوفت هو جهاز حاسوب من فئة "كوبيلوت + بي سي" الذي يمكنه أيضا تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي مباشرة.

قد يكون توقيت الإصدار الأوسع نطاقا لميزة "ريكول" أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للشركة. إذ يمكن أن يزداد اهتمام المستهلكين بشراء أجهزة حاسوب جديدة خلال موسم العطلات القادم، إذا وفرت مايكروسوفت الميزة الجديدة لجميع الأجهزة التي تدعمها بحلول ذلك الوقت، كما أشارت سي إن بي سي.