تيك توك يسمح لك الآن بإنشاء مجموعات الدردشة

قدم تيك توك ميزة الدردشة الجماعية، مما يسمح لك بمشاركة مقاطع الفيديو مع ما يصل إلى 31 شخصًا، طالما أن الجميع أكبر من 16 عامًا. مثل ميزة الرسائل المباشرة، الدردشة الجماعية غير متاحة للمراهقين بين سن 13 و 15.

وللانضمام إلى الدردشة الجماعية، تحتاج إلى أن تتم إضافتك من قبل صديق (شخص تتابعه ويتابعك أيضًا). كما تم تنفيذ مزيد من تدابير السلامة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، والذين لا يمكنهم الانضمام إلى الدردشة الجماعية إلا إذا كانت تشمل صديقًا مشتركًا واحدًا على الأقل. وإذا تم إرسال رابط يدعوهم للانضمام إلى محادثة جماعية، فإنهم بحاجة إلى قبولها بشكل استباقي.

عندما ينشئ المراهق دردشة جماعية، يُطلب منه "مراجعة الموافقين الجدد والموافقة عليهم"، وفقًا لتيك توك. كما يمكن للمستخدمين كتم الصوت وحظر الآخرين داخل الدردشة الجماعية وكذلك الإبلاغ عن الرسائل أو الدردشة بأكملها إذا اعتقدوا أن المحتوى ينتهك إرشادات المجتمع الخاصة بالمنصة.

يمكن لكل مستخدم إنشاء عدد محدود فقط من الدردشات الجماعية، وتم أيضًا تحديد عدد الرسائل التي يمكن إعادة توجيهها.

وفي ميزة جديدة أخرى، قدم تيك توك أيضًا ملصقات للرسائل المباشرة. يمكن للمستخدمين إنشاء ملصقاتهم الخاصة وتحميلها للاستخدام من قبل المجتمع بأكمله أو الاختيار من مجموعة من الملصقات الموجودة. يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر لتحميل مجموعات الملصقات الخاصة بك.