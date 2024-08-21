روبوت إيلون ماسك يطلق سيلا من المعلومات المضللة

قال خبير إن أداة إنشاء الصور المضافة إلى روبوت الدردشة الذكي غروك Grok، الخاص بالملياردير الأميركي إيلون ماسك، تطلق "سيلا من المعلومات المضللة" وغيرها من الأضرار.

تم إطلاق إصدار جديد من غروك Grok، الذي يتوفر للمشتركين المدفوعين على إكس X، منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك، في وقت سابق من أغسطس/آب، مع أداة جديدة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي.

لاحظت بعض التقارير أن أداة الصور لم يكن لديها العديد من القيود على ما يمكنها إنشاؤه، وهو أمر أصبح معيارا في الصناعة مع أدوات إنشاء الصور الأخرى بالذكاء الاصطناعي، ونتيجة لذلك، شهدت إكس X موجة من الصور الغريبة والمهينة التي تظهر على المنصة، غالبا ما تصور السياسيين أو المشاهير، بما في ذلك بعض الصور التي تظهرهم يشاركون في هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

كما أن روبوت الدردشة لا يبدو أنه يرفض إنشاء صور لشخصيات محمية بحقوق الطبع والنشر، حيث تم أيضا نشر العديد من الصور لشخصيات الرسوم المتحركة والقصص المصورة تشارك في أنشطة شريرة أو غير قانونية.

يأتي ذلك في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وُجهت إلى إكس X وماسك لدور المنصة في الاضطرابات الأخيرة ببريطانيا، حيث سُمح بانتشار المعلومات المضللة التي أشعلت الكثير من الاضطرابات، في حين تفاعل السيد ماسك مع شخصيات اليمين المتطرف على الموقع، وأكد مجددا إيمانه بـ"حرية التعبير المطلقة".

أزمة اجتماعية

وقال دانيال كارد، زميل معهد BCS، المعهد الملكي لتكنولوجيا المعلومات، إن مسألة المعلومات المضللة والتضليل على منصة إكس X هي "أزمة اجتماعية" بسبب تأثيرها المحتمل.

وقال "قد يكون لدى Grok بعض الحواجز، لكنه يطلق سيلا من المعلومات المضللة والفوضى في حقوق الطبع والنشر والعمليات التزييفية الواضحة".

"هذه ليست مجرد قضية دفاعية، إنها أزمة اجتماعية، أصبحت حرب المعلومات تهديدا أكبر من الهجمات الإلكترونية، حيث تخترق حياتنا اليومية وتشوّه التصورات العالمية.

"تتطلب هذه التحديات حلولا جريئة وحديثة، وبحلول الوقت الذي يتدخل فيه المنظمون، تكون المعلومات المضللة قد وصلت بالفعل إلى الملايين، وانتشرت بوتيرة غير مستعدين لها ببساطة".

"في الولايات المتحدة، تنتشر وجهات النظر المشوهة لدول مثل المملكة المتحدة، مدفوعة بتقارير مبالغ فيها عن الخطر. نحن في مفترق طرق حاسم بالتنقل بين الحقيقة في عصر الذكاء الاصطناعي".

"إستراتيجياتنا الحالية غير كافية، ومع انتقالنا إلى عالم هجين رقمي-فيزيائي، يمكن أن يصبح هذا التهديد أكبر تحدٍّ يواجه المجتمع، ويجب أن نتحرك الآن، وعلى السلطات والحكومات وقادة التكنولوجيا أن يتقدموا".

لكن ماسك بدا أنه يستمتع بطبيعة التحديث المثيرة للجدل لروبوت الدردشة، حيث نشر على X إكس "غروك Grok هو أكثر روبوت الدردشة الذكي متعة في العالم!".