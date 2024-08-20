ترامب ينشر صورا معدلة توحي أن النجمة سويفت تدعمه

نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا معدلة توحي بأنه سيحصل على دعم تايلور سويفت ومحبيها الكثر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتايلور سويفت، التي يتم التركيز على التأثير الذي قد تُحدثه على بعض الناخبين الأميركيين الشباب، لم تعلن رسميا بعد دعمها أي مرشح للانتخابات المرتقبة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

لكنها دعمت في انتخابات 2020 جو بايدن ضد ترامب الذي اتهمته بأنه "أجج النزعة القائمة على تفوق العرق الأبيض والعنصرية خلال ولايته".

ونشر الرئيس الجمهوري السابق -أول امس الأحد- صورا مُعدلة، قال أحد الخبراء إن بعضها أُنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي، توحي بأن المغنية ومحبيها -المعروفين باسم "سويفتيز"- سيدعمون حملته.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، ينشر الرئيس السابق صورة تايلور سويفت وهي ترتدي زي العم سام وتطلب من محبيها التصويت لترامب، وكتب "أقبل".

ذكاء اصطناعي

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال الخبير في التحقق الرقمي لدى جامعة كاليفورنيا في بيركلي هاني فريد إن صورة النجمة إما "مطورة من برنامج ذكاء اصطناعي أو عُدلت ببساطة بطريقة كلاسيكية".

والمنشور مصحوب بصور لنساء يرتدين قمصانا تحمل شعار "سويفتيز فور ترامب" ("Swifties for Trump")، وأوضح فريد أن بعضها "يظهر بوضوح" أنها مطورة من أداة ذكاء اصطناعي.

ولم تعلق سويفت أو أحد المقربين منها على المنشور.

وقد سعى الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء إلى الاستفادة من الشعبية الهائلة للمغنية التي تتجنب حتى اليوم الانحياز إلى أحد الجانبين.

وأظهرت المغنية تأثيرها في سبتمبر/أيلول الفائت، من خلال نشر رسالة عبر إنستغرام تدعو فيها عشرات الملايين من متابعيها إلى التوجه إلى منصة "فوت دوت أورغ" (Vote.org) لتسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية.

وقد أحصت المنظمة في ذلك اليوم أكثر من 35 ألف تسجيل جديد، بزيادة قدرها 23% مقارنة باليوم نفسه من العام السابق.