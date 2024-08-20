احصل على صور مثالية باستخدام كاميرا آيفون

من الأمور المهمة عند التصوير بكاميرا الهاتف تثبيت يديك في أثناء التقاط الصورة، ليست الفكرة هنا تجنب الاهتزاز فحسب، فحتى إن كنت ثابتا قد ينحرف اتجاه الهاتف لأسفل أو أعلى قليلا، وهذا يعني عدم الحفاظ على مستوى إطار الصورة في الوضع الصحيح.

ولكن، هاتف آيفون يقدم حيلة بسيطة يمكنك الاستفادة منها لكي تلتقط صورا مستوية بدقة وبكل سهولة.

كيف تلتقط صورا مستوية بالآيفون؟

تتوفر ميزة "تسوية الصور" (Level) في كافة هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس17"، ولكنها عادة ما تكون غير مفعلة لتجنب ازدحام واجهة كاميرا هاتفك، ولكن بمجرد تفعيلها، ستجد أنها مفيدة للغاية عند التصوير بكاميرا الآيفون، ويمكنك تفعيلها من خلال:

فتح "الإعدادات" (Settings) في هاتف الآيفون. الانتقال لأسفل والضغط على خيار "الكاميرا" (Camera). الانتقال لأسفل حتى الوصول إلى جزء "تكوين الصورة" (Composition) داخل إعدادات الكاميرا. تفعيل خيار "تسوية الصورة" (Level).

الآن بعد تفعيل ميزة تسوية مستوى الصور، وعندما تفتح تطبيق الكاميرا، ستلاحظ ظهور خط أبيض طويل في منتصف الشاشة، سيحدد لك هذا الخط مستوى الكاميرا الحالي. وعندما يتطابق الجزء الأوسط تماما مع بقية الخط، يومض الخط بأكمله باللون الأصفر، وهذا يشير إلى وصولك إلى المستوى الأمثل.