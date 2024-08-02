نقاط مهمة عند شراء حاسوب لوحي جديد

أوصت مجلة "تست" بالانتباه إلى بعض النقاط المهمة عند الرغبة في شراء حاسوب لوحي جديد مثل فترة تشغيل البطارية وسعة الذاكرة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت المجلة الألمانية أنه إذا رغب المستخدم في تحرير مقاطع الفيديو أو تشغيل الألعاب ثلاثية الأبعاد، فينبغي مراعاة كفاءة الرسوميات، مشيرة إلى أن كفاءة الرسوميات ليست عالية في الموديلات منخفضة التكلفة، ولكنها تكفي لتصفح الإنترنت واستعمال البريد الإلكتروني ومشاهدة الأفلام.

وإذا كان الحاسوب اللوحي يدعم تقنية الجيل الخامس "5G" للاتصالات الهاتفية الجوالة، فإنه سيتم نقل البيانات بسرعة كبيرة، بشكل أسرع من تقنية "إل تي إيه" (LTE) بمقدار 10 مرات.

أهمية التحديثات

ومن الأمور المهمة أيضا، التي يجب التحقق منها قبل شراء الحاسوب اللوحي، المدة، التي وعدت بها الشركة المنتجة لتحديث نظام التشغيل وتوفير التحديثات الأمنية، حتى يمكن استعمال الحاسوب اللوحي لأطول فترة بسلاسة ومن أجل سد أية ثغرات أمنية محتملة.

وأشارت مجلة "تست" إلى أن الحواسيب اللوحية الجيدة ليس من الضروري أن تكون باهظة التكلفة.

وقد اعتمدت المجلة الألمانية على نتائج اختبار لهيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية، والذي شمل 11 موديلا من الحواسيب اللوحية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وقد نالت 10 موديلات في هذا الاختبار تقييما إجماليا درجته "جيد"، وشملت هذه الموديلات أمازون "فاير إتش دي 10″ (Fire HD 10) و"لينوفو تاب بي 12″ (Tab P12) و"تاب إم 11″ (Tab M11) و"سامسونغ غالاكسي تاب إيه 9 إل تي إيه" (Galaxy Tab A9 LTE) و"شاومي ريدمي باد إس إيه" (Redmi Pad SE).

وتصدرت 3 موديلات أخرى من سامسونغ نتائج هذا الاختبار من حيث جودة الصورة وفترة تشغيل البطارية الطويلة، ونالت جميعها تقييما إجماليا درجته "2.0"، ألا وهي: جهاز "غالاكسي تاب إس 9 إف إيه+ 5 جي" (Galaxy Tab S9 FE+ 5G) بشاشة قياس 31 سنتمترا، وشاشة قياس 27.5 سنتمترا وجهاز "غالكسي تاب آكتيف 5 جي إنتربرايز إيديشن" (Galaxy Tab Active 5G Enterprise Edition) بشاشة قياس 20 سنتمترا.