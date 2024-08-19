"فوجي فيلم" تطلق إصدارا خاصا من كاميرا فورية

أعلنت شركة فوجي فيلم عن إطلاق الإصدار الخاص 90th Anniversary Limited Edition من الكاميرا الفورية الهجين أنستاكس ميني إيفو Instax Mini Evo، والتي تتيح إمكانية طباعة الصور أو تخزينها بشكل رقمي.

وأوضحت الشركة اليابانية أنها تطلق الكاميرا الفورية الجديدة احتفالا بمرور 90 عاما على تأسيس الشركة في 20 يناير/كانون الثاني 1934، وتتوافر الكاميرا الفورية الهجين الجديدة باللون الفضي الداكن أو الذهبي التيتانيوم.

وأشارت فوجي فيلم إلى أن الكاميرا الفورية الجديدة تتوافر ضمن باقة تضم غطاء عدسة بألوان متوافقة وحزاما للكاميرا وحقيبة حماية، وتحمل الكاميرا أيضا شعار فوجي فيلم من عام 1934 بدلا من الكتابة الحديثة، التي تعتمد عليها الشركة حاليا.

وعلى صعيد الجوانب التقنية، تتطابق تجهيزات الإصدار الخاص مع تجهيزات الكاميرا الفورية Instax Mini Evo العادية، والتي تعتبر في الأساس كاميرا رقمية مزودة بمستشعر CMOS بدقة 5 ميجا بيكسلات بتنسيق 5/1 بوصة.

وتتمتع العدسة ببُعد بؤري يبلغ 28 ملم، وتتيح طابعة الصور الفورية المدمجة إمكانية طباعة الصور على الفور على أفلام Instax Mini، ويمكن إضفاء الطابع الجمالي الشخصي على الصور بواسطة 10 أوضاع للعدسة و10 فلاتر.

وتشتمل الكاميرا الفورية الهجين على مؤقت ذاتي، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف الذكي، الذي يتيح التحكم في الكاميرا الفورية Instax Mini Evo، وطباعة الصور المخزنة على الهاتف الذكي.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن البطارية المدمجة في الكاميرا توفر طاقة لطباعة حوالي 100 صورة، وتتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C، وتعمل الشاشة قياس 3 بوصات بدقة وضوح 460000 بيكسل مثل محدد المنظر.