احفظ مستنداتك بلمسة.. هل جربت هذه الميزة الخفية في آيفون؟

إن كنت ترغب في الاحتفاظ بنسخة رقمية من أي مستند على هاتفك، فبإمكانك تنفيذ هذا الأمر بسهولة عبر هاتف آيفون من خلال ميزة المسح الضوئي "سكانر" (Scanner) في تطبيق "الملاحظات" (Notes).

لا تقتصر تلك الميزة على تصوير المستند، لكنها تستخدم برمجيات خاصة لتسوية صفحة المستند وتوحيدها، وتستخدم خاصية "النصوص الحية" (Live Text) لتسمح لك بنسخ ولصق الكلمات أو الأرقام من هذا المستند في أي مكان تريده.

كيف تستخدمها؟

يمكنك بسهولة مسح أي مستند ضوئيا عبر تطبيق "الملاحظات" على هاتف آيفون من خلال:

الانتقال إلى تطبيق "الملاحظات". فتح ملاحظة جديدة بالضغط على خيار "ملاحظة جديدة" في أسفل اليمين، أو فتح إحدى الملاحظات الموجودة في التطبيق. داخل صفحة الملاحظة، الضغط على علامة الكاميرا، ثم اختيار "مسح المستندات" (Scan Documents). وضع المستند بحيث يكون ظاهرا بالكامل أمام كاميرا الهاتف، وستلتقط له الكاميرا الصورة تلقائيا. يمكنك متابعة مسح المستند بتكرار الخطوة السابقة، وعند الانتهاء اضغط على "حفظ" (Save).

نظرا لأن الصورة تُلتقط تلقائيا، فقد تظهر لك صورة لم ترغب في حفظها عن طريق الخطأ، لحذف الصورة التي جرى مسحها ضوئيا، اضغط عليها، ثم اضغط على أيقونة الحذف. وإذا كنت ترغب في إرسال نسخة المستند الرقمية، اضغط على الصورة ثم اضغط على زر المشاركة في أعلى الزاوية اليمنى. ومن هنا، يمكنك اختيار مكان وكيفية مشاركة نسخة المستند من هاتفك.