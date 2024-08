ماسك يعلن إيقاف أعمال إكس في البرازيل

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك -أمس السبت- أن منصة إكس للتواصل الاجتماعي ستوقف أعمالها في البرازيل على الفور، وذلك نظرا لما سماها "أحكام المراقبة" الصادرة عن القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس، حسب ما أشارت إليه رويترز.

تزعم إكس أن القاضي مورايس هدّد سرا أحد ممثلي الشركة القانونيين في البرازيل بالاعتقال إذا لم تمتثل الشركة للأوامر القانونية بحذف بعض المحتوى من منصتها.

Due to demands by “Justice” @Alexandre in Brazil that would require us to break (in secret) Brazilian, Argentinian, American and international law, 𝕏 has no choice but to close our local operations in Brazil.

He is an utter disgrace to justice. https://t.co/yAvX1TpuRp

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024