كيف تشارك الملفات بسهولة بين نظامي ويندوز و"ماك أو إس"؟

إن كنت ترغب في مشاركة الملفات بين حاسوب يعمل بنظام التشغيل ويندوز وحاسوب بنظام ماك أو إس، فإن الأمر لا يتطلب أي برامج إضافية عندما يتصل الجهازان بالشبكة نفسها.

يمكنك ببساطة إعداد واستخدام ميزة "مشاركة الملفات" (File Sharing) على الجهازين وبهذا ستتمكن من نقل الملفات بينهما بسهولة.

إعداد مشاركة الملفات في حاسوب ماك

سنبدأ بعملية إعداد ميزة "مشاركة الملفات" على الحاسوب الذي يعمل بنظام ماك أو إس، من خلال الخطوات التالية:

افتح إعدادات النظام في جهاز ماك وانتقل إلى "عام" (General) ثم "المشاركة" (Sharing). اضغط على تفعيل "مشاركة الملفات" ثم اضغط على أيقونة المعلومات (i) بجوار زر التفعيل. اضغط على "خيارات" (Options) لتظهر لك نافذة مشاركة ملفات (SMB)، ثم فعّل خيار مشاركة الملفات والمجلدات باستخدام (SMB). تحت جزء "مشاركة ملفات ويندوز" (Windows File Sharing)، اضغط على المربع المجاور لاسم الحساب الذي ستدخل إلى ملفاته على الجهاز الذي يعمل بنظام ويندوز، ثم أدخِل كلمة المرور لهذا المستخدم واضغط على موافق. اضغط على "تم" (Done) في نافذة مشاركة ملفات (SMB). سجل عنوان البروتوكول الخاص بجهاز ماك، يمكنك الوصول إليه من الإعدادات، وفي خيار شبكة "واي فاي" اضغط على "تفاصيل" بجانب اسم الشبكة الخاصة بك، ستجد رقم "الآي بي" الخاص بالجهاز، تذكر هذا الرقم لأنك ستحتاجه.

بعد الانتهاء من إعداد مشاركة الملفات على جهاز ماك، يمكنك الانتقال إلى الحاسوب الآخر الذي يعمل بنظام ويندوز.

نسخ الملفات في نظام ويندوز

اتبع الخطوات التالية لكي تنقل الملفات المخزنة في جهاز ماك إلى الحاسوب الذي يعمل بنظام ويندوز:

في ويندوز، افتح مستكشف الملفات (File Explorer). اضغط بداخل شريط العناوين واكتب رقم "الآي بي" الخاص بجهاز ماك. سيطلب منك ويندوز اسم المستخدم وكلمة المرور لملفات المستخدم في جهاز ماك التي ستحتاجها. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور تمامًا كما فعلت في الخطوة السابقة في جهاز ماك.

ستتمكن الآن من الوصول إلى المجلدات المشتركة داخل جهاز ماك، ويمكنك نسخها داخل أي مجلد ترغب به داخل نظام ويندوز.