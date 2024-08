فحص الخصوصية.. حافظ على أمان حسابك في فيسبوك

على مر السنين، تزداد إعدادات الخصوصية في فيسبوك تعقيدا مع تطور التطبيق، لكن يتيح لك التطبيق ميزة "فحص الخصوصية" (Privacy Checkup)، التي تسمح لك بالتنقل بسهولة بين كافة ميزات فيسبوك المعقدة المتعلقة بالأمان والخصوصية في مكان واحد، مع توفير بعض المعلومات المفيدة لمساعدتك في اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق ببياناتك.

ويفضل إجراء فحص الخصوصية لحسابك على فيسبوك كل 6 أشهر إلى سنة للتأكد من أن حسابك آمن.

كيف تستخدم فحص الخصوصية؟

يمكنك الاستفادة من ميزة "فحص الخصوصية" من خلال:

فتح تطبيق فيسبوك على هاتفك الذكي.

الضغط على صورة ملفك الشخصي.

الضغط على زر الإعدادات (Settings).

الضغط على فحص الخصوصية (Privacy Checkup).

سترى أمامك صفحة بها 5 اختيارات، كل اختيار يحدد لك مجموعة من الخطوات الخاصة بخصوصية وأمان حسابك.

اضغط على "من يمكنه رؤية ما تنشره" (Who Can See What You Share) لضبط معلومات ملفك الشخصي، ومن يمكنه رؤية منشوراتك، ومن هم جمهورك العام، ومن بإمكانه الإشارة إليك في المنشورات، ومن المستخدمين الآخرين الذين حظرتهم.

اضغط على "كيفية الحفاظ على أمان حسابك" (How to Keep Your Account Secure) لتفعيل التنبيهات حول عمليات تسجيل الدخول الجديدة إلى حسابك، أو التحقق من أمان كلمة المرور، أو تفعيل المصادقة الثنائية عند تسجيل الدخول إلى حسابك.

اضغط على "كيف يمكن للأشخاص العثور عليك على فيسبوك" (How People Can Find You on Facebook) للتحكم في الأشخاص الذين يمكنهم إرسال طلبات الصداقة إليك، أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المرفق بحسابك، أو كيفية ظهورك في محركات البحث مثل محرك بحث غوغل.

اضغط على "إعدادات بياناتك على فيسبوك" (Your Data Settings on Facebook) للتحكم في التطبيقات المرتبطة بحسابك على فيسبوك أو المواقع الخارجية التي تشارك بيانات حسابك على فيسبوك معها.

اضغط على "تفضيلاتك الإعلانية على فيسبوك" (Your Ad Preferences on Facebook) لتحديد كيفية جمع فيسبوك للبيانات لكي يظهر لك الإعلانات بناء على معلومات ملفك وتفاعلاتك الشخصية داخل التطبيق.

ستتمكن من متابعة كل اختيار خطوة بخطوة لضبط الإعدادات بالصورة التي تناسبك.