"التحقق من الوصول".. كيف تطمئن على أهلك بتتبع آيفون؟

إن كنت تنسى دائمًا إرسال رسالة إلى أحبائك تخبرهم فيها بوصولك إلى المنزل، أو إن كنت تشعر بأمان أكثر عندما يتتبع شخص ما رحلتك إلى الوجهة التي تقصدها، فستسهل عليك ميزة "التحقق من الوصول" (Check In) في هواتف آيفون هذا الأمر.

هذه الميزة، المتوفرة في نظام التشغيل "آي أو إس 17"، تتيح لك إمكانية التحقق من وصولك إلى مكان ما مع الشخص الذي تختاره، كما سترسل لك رسائل تنبيهية في حال عدم وصولك إلى هذا المكان. وإذا لم تجب على تلك الرسائل، فإنها ستوفر للشخص الآخر معلومات مهمة، مثل بيانات موقعك ومستوى شحن البطارية وإشارة الشبكة في هاتفك.

تفعيل ميزة التحقق من الوصول

من المهم ملاحظة أن الميزة لا تعمل إلا إذا كان الطرفان يستخدمان هواتف آيفون بنظام "آي أو إس 17". ولتفعيل جلسة جديدة، سيتعين عليك إكمال بعض الخطوات قبل التوجه إلى موقعك:

افتح الرسائل واضغط على اسم الشخص الذي ترغب في مشاركته رحلتك. اضغط على علامة "+" التي تظهر على يسار مربع النص، ثم اضغط على المزيد، ثم اختر "التحقق من الوصول" (Check In). اختر ما بين "عند وصولي" (When I Arrive) أو "بعد توقيت محدد" (After a Timer).

إذا اخترت عند وصولي، سيعرف الشخص الذي تشاركه رحلتك وجهتك والطريقة التي ستسافر بها سواء كانت القيادة أو المشي أو عبر وسائل النقل العامة. سيتحدث تلقائيا وقت وصولك المُقدّر بناءً على حالة الطريق وحركة المرور. كما سيُخطر الشخص الآخر عند وصولك وإكمال رحلتك. أما إذا اخترت بعد توقيت محدد، فهذا يحدد لك فترة زمنية، وهو خيار أفضل في حال لم ترغب في مشاركة تفاصيل أكثر مع الشخص الآخر. سيكون عليك إنهاء جلسة "التحقق من الوصول" قبل الوقت المحدد، وإلا سيتلقى الشخص الآخر إشعارًا بأن هناك أمرا ما.

عندما تكون الجلسة جارية، سيظهر لك إشعار على شاشة قفل الهاتف يتضمن اسم الشخص الذي تشاركه تفاصيل رحلتك والوقت المقدر لوصولك. وعندما تصل إلى وجهتك أو تنهي الجلسة، سيتلقى إشعارا على شاشة قفل الهاتف وفي الرسائل.

في حالة عدم وصولك إلى وجهتك وتجاهل رسالة "التحقق من الوصول" في غضون 15 دقيقة، أو إذا لم تتمكن من إلغاء الجلسة بنفسك، فسوف تصل للشخص الآخر رسالة بها تفاصيل الوجهة التي يوجد بها هاتفك الآيفون. كما سيتم إخطاره في حال كان هاتفك الآيفون غير متصل بالإنترنت لمدة طويلة أو إذا أجريت مكالمة استغاثة طارئة.

وعند وصولك إلى وجهتك، أو عند رغبتك في إنهاء الجلسة، يمكنك إلغاء الجلسة من خلال: