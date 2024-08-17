كيف تعدل الرسائل وتلغيها بعد إرسالها على الآيفون؟

قد يكون إرسال رسالة نصية إلى الشخص الخطأ أو اكتشاف أخطاء في الرسالة بعد إرسالها أمرا محبطا، لكن لحسن الحظ يملك مستخدمو هواتف الآيفون خيار إلغاء إرسال أو تعديل الرسائل في التطبيق الرسمي "آي مسج" (iMessage).

كيف تلغي إرسال رسالة في آي مسج؟

تعمل هذه الميزة فقط على رسائل تطبيق "آي مسج"، وهي جزء من خدمة الرسائل الآمنة من آبل والمتاحة على أجهزة الآيفون والآيباد وماك بوك وساعة آبل الذكية، ولا يمكن إلغاء إرسال الرسائل النصية القصيرة (SMS) عند مراسلة أجهزة من شركات أخرى. ويمكنك إلغاء إرسال رسالة "آي مسج" من خلال:

فتح تطبيق "آي مسج"، ثم الانتقال إلى المحادثة التي تحتوي على الرسالة التي ترغب في إلغاء إرسالها. الضغط مع الاستمرار على فقاعة الرسالة حتى تظهر أمامك قائمة منبثقة. اختيار "إلغاء إرسال" (Undo Send) من القائمة. ستختفي فقاعة الرسالة، مما يشير إلى أنها قد حُذفت من جهازك وجهاز المستلم.

لاحظ أن لديك دقيقتين فقط بعد إرسال الرسالة لاستخدام ميزة "إلغاء الإرسال"، كما سيظهر سجل يشير إلى عملية إلغاء الإرسال لدى الطرفين.

كيف تعدل رسالة في "آي مسج"؟

إذا اكتشفت خطأ في رسالتك أو كنت بحاجة لإجراء تعديل بسيط عليها، فإن خيار "التعديل" هو الخيار المناسب، لاحظ أن لديك 15 دقيقة لتعديل رسالة "آي مسج" المرسلة، ويمكنك التعديل عليها حتى 5 مرات، من خلال الخطوات التالية:

فتح التطبيق، ثم الانتقال إلى المحادثة التي تحتوي على الرسالة التي ترغب في تعديلها. الضغط مع الاستمرار على فقاعة الرسالة حتى تظهر القائمة المنبثقة. اختيار "تعديل" (Edit) من القائمة. تعديل الرسالة حسب الحاجة، ثم لحفظ التعديلات الضغط على علامة (✓)، ولإلغاء التعديلات الضغط على علامة (×).

وبعد تعديل الرسالة، سيظهر تصنيف "تم التعديل" تحت النص، ويمكن للطرفين الضغط على هذا التصنيف لعرض الإصدارات السابقة من الرسالة، لضمان الشفافية في أن تكون جميع التعديلات مرئية للطرفين.