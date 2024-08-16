كيف تتابع مواعيد الدواء باستخدام هاتفك الذكي؟

يعد الالتزام بمواعيد تناول الأدوية أمرا ضروريا في معظم الحالات المرضية، خاصة في حالة من يعاني من أمراض مزمنة، ولكن ربما يصعب أحيانا تذكر تلك المواعيد دون تنبيهات إضافية تدفع المريض إلى التعود على تناولها. وهنا تأتي أهمية هواتفنا الذكية، التي توفر لنا أداة مهمة تساعدنا على متابعة مواعيد الدواء.

تقدم هواتف سامسونغ تطبيق مدمج للصحة وهو "سامسونغ هيلث"، كما توفر هواتف آيفون تطبيقها الخاص بالصحة أيضا، وتلك التطبيقات توفر لك تنبيها مخصصا بمواعيد الدواء، أو بإمكانك أيضا استخدام تطبيق خارجي لتتبع مواعيد أدويتك.

متابعة مواعيد الدواء في آيفون

دمجت آبل القدرة على تتبع مواعيد الأدوية في تطبيق الصحة الافتراضي في هواتف الآيفون، وهي واحدة من أسهل الطرق لتنفيذ هذا الأمر من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق "آبل هيلث" (Apple Health)، واضغط على خيار "استعراض" (Browse) في أسفل اليمين. ثم اضغط على "الأدوية" (Medications)، واضغط على "إضافة دواء" (Add a Medication)، اكتب اسم الدواء واضغط على التالي، وعندما ترغب في إضافة أي دواء جديد يمكنك الانتقال إلى هذه الصفحة. بعد ذلك، اختر نوع الدواء، سواء كان كبسولات أو دواء شراب وغيرها من الأنواع، واضغط التالي. يمكنك إضافة قوة الدواء واختيار وحدة القوة مثل مللي غرام، أو يمكنك تخطي هذا الأمر. بعدها اختر مواعيد الدواء، وحدد موعدًا ليذكرك به التطبيق، ثم اضغط التالي. ستظهر لك صفحة لاختيار أيقونة لهذا الدواء، يمكنك اختيار الشكل الذي يناسبك، ثم اضغط التالي. في النهاية، ستظهر صفحة أخيرة بها التفاصيل التي أضفتها، مثل اسم الدواء والموعد الذي حددته، بعد انتهاء التحقق من تلك التفاصيل اضغط "تم".

متابعة مواعيد الدواء في أندرويد

غالبًا يكون تطبيق "غوغل فيت" (Google Fit)، وهو التطبيق الأساسي الذي يتوفر على معظم هواتف أندرويد، هو تطبيق الصحة الافتراضي. لكن مشكلة التطبيق أنه لا يدعم حتى الآن ميزة التذكير بمواعيد الأدوية، لذا قد يكون أفضل تطبيق بديل هو تطبيق "سامسونغ هيلث" (Samsung Health).

وكما هو الحال مع تطبيق " آبل هيلث"، فإن إعداد التذكير بالأدوية في تطبيق "سامسونغ هيلث" سهل ومباشر. ابحث عن دوائك أو اسم العلامة التجارية التي توفر الدواء، ثم اختر كيفية تناول الدواء والجرعة ومتى يجب أن يصلك إشعار التذكير.

وبمجرد ضبط هذا التنبيه سيظهر لك إشعار من تطبيق "سامسونغ هيلث" في نفس الوقت كل يوم، وسيظهر لك إشعار على شاشة الهاتف ليسألك إذا كنت قد تناولت أدويتك أم لا. يمكنك اختيار أنك تناولتها أو تحديد خيار التأجيل، وحينها سيعود التطبيق كل 15 دقيقة ليذكرك.