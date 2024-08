اصنع خلفياتك الخاصة بالذكاء الاصطناعي على هاتفك الأندرويد

خلفيات الذكاء الاصطناعي هي ميزة جديدة في نظام أندرويد 14، والإصدارات الأحدث تتيح لك استخدام أفكارك وكلماتك لتصميم خلفيات جديدة ومبتكرة. إذ تتيح هذه الميزة للمستخدمين تصميم خلفيات مخصصة عبر كتابة أوامر نصية كما تعمل مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه التقنية، يمكن بسهولة تحويل النصوص إلى خلفية مبتكرة لهاتف الأندرويد.

على الأجهزة التي تدعم نظام أندرويد 14 والإصدارات الأحدث، تستخدم هذه الميزة نموذج غوغل لتحويل النصوص إلى الصور لتصميم الخلفيات، ولأن الميزة لم تتوفر حاليا على معظم أجهزة الأندرويد، فيمكن استخدام طرق بديلة لتوليد خلفيات مشابهة بالذكاء الاصطناعي.

كيف تصمم خلفيات الذكاء الاصطناعي؟

تتوفر حاليا ميزة خلفيات الذكاء الاصطناعي الرسمية على هاتفي غوغل بكسل 8 وبكسل 8 برو. إذا كنت تملك أي هاتف منهما فاتبع الخطوات السهلة التالية لإضافة خلفية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي:

اضغط مطولا على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية واختر "الإعدادات" ثم "الخلفية والنمط" (Wallpaper & Style). منها اختر "المزيد من الخلفيات" (More wallpapers) ثم "خلفية الذكاء الاصطناعي" (AI Wallpaper). اختر أي فئة من القائمة المتاحة، ولاستكشاف المزيد من الأفكار اضغط على خيار "ألهمني" (Inspire Me) في الأسفل، ولإنشاء خلفية مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي بناء على تفضيلاتك الشخصية، اضغط على أي كلمة تحتها خط في الأمر النصي وستظهر أمامك خيارات إضافية. بعد اختيار الصورة اضغط على "إنشاء خلفية" (Create wallpaper)، ثم يمكنك حفظها لشاشتك الرئيسية وشاشة قفل الهاتف.

أجهزة أندرويد 14 الأخرى

بالنسبة لهواتف الشركات الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد 14 أو أحدث، تدعم تلك الهواتف واجهة مشابهة لخلفيات الذكاء الاصطناعي الموجودة في هواتف غوغل بكسل، ولكن ستحتاج أولا إلى تحميل الملف الرسمي من غوغل لخلفيات الذكاء الاصطناعي بصيغة "إيه بي كيه" (APK). يمكنك تنفيذ هذا عبر اتباع الخطوات التالية:

تحميل ملف التطبيق من هنا، قد تظهر لك رسالة تذكر "قد يكون الملف ضارا" (File might be harmful)، اضغط على خيار "تحميل على أي حال" (Download anyway) لحفظ الملف على هاتفك.

بعد تحميل الملف، سيطلب منك النظام إذا كنت تريد تثبيت التطبيق. اضغط على "تثبيت" (Install) للمتابعة.

لكن قد تحتاج أولا إلى تغيير إعدادات هاتفك لتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة، يمكنك الوصول إليها عبر البحث في الإعدادات عن "تثبيت التطبيقات غير المعروفة" (Install unknown apps).

بعد انتهاء عملية تثبيت التطبيق على هاتفك، يمكنك منحه مختلف الأذونات اللازمة لإعداد الخلفيات على جهازك. يمكنك الآن استخدامه لتصميم الخلفيات بالذكاء الاصطناعي بالخطوات السابقة نفسها على هواتف بكسل.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة إنشاء وتعيين خلفيات الذكاء الاصطناعي على هاتفك الأندرويد.