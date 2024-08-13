نظام "ماك أو إس سيكويا".. ما أهم المميزات الجديدة وكيف تحصل عليه؟

في مؤتمر المطورين العالمي السنوي، في يونيو/حزيران الماضي، أعلنت شركة آبل عن أحدث إصدار من نظام التشغيل لأجهزة الحاسوب ماك، الذي أطلقت عليه اسم "ماك أو إس سيكويا"، ويُعرف أيضًا بإصدار "ماك أو إس 15".

يقدم هذا الإصدار الجديد العديد من الميزات المهمة لتعزيز تجربة المستخدم، بما في ذلك أدوات تعزيز الإنتاجية، وتواصل سلس مع هواتف الآيفون، بجانب إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل في الخريف المقبل.

وفرت آبل مؤخرًا نسخة الإصدار التجريبي العام من النظام، لكي يتمكن مستخدمو أجهزة ماك من تجربتها، لذا إليك أهم ميزات الإصدار الجديد وكيفية تثبيته على جهازك.

أهم المميزات الجديدة في ماك أو إس سيكويا

إحدى المزايا المهمة والمنتظرة التي أضافتها آبل لنظام التشغيل الجديد هي ميزة "انعكاس الآيفون"، التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى هاتف الآيفون واستخدامه مباشرة عبر أجهزة ماك، مع إمكانية عرض شاشة الآيفون على جهاز الحاسوب، مما يسهّل استخدام التطبيقات، والتحكم في الإشعارات دون الحاجة إلى فتح الهاتف من الأساس.

كما حصل متصفح "سفاري" على تحديثات جديدة مهمة تشمل ميزة "النقاط البارزة" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستخلاص المعلومات الملائمة من صفحات المواقع على الإنترنت، مثل الاتجاهات والروابط المهمة والملخصات. كذلك أعادت آبل تصميم وضع القراءة للحد من التشتيت، بعرض أفضل للمقالات مع تقديم ملخص وجدول لمحتويات المقالات الطويلة.

وتوفر ميزة "تنسيق النوافذ" بعض التحسينات عند تعدد المهام عبر تنظيم النوافذ المفتوحة بكفاءة. وتقترح الميزة أماكن لتنسيق تلك النوافذ عندما يسحب المستخدم نافذة إلى حافة الشاشة، مما يسمح له بترتيب عدة نوافذ بجانب بعضها بعضا أو في زوايا الشاشة لكي يستفيد بالشكل الأمثل من مساحة العمل على شاشة الجهاز.

وفي العام الماضي، أضافت آبل الكثير من أدوات اجتماعات الفيديو في نظام التشغيل "ماك أو إس سونوما"، وهذا العام تضيف الشركة بعض التحسينات الإضافية في الإصدار الجديد، مثل خاصية "معاينة المقدم" الجديدة عبر تطبيقات مثل فيس تايم وزوم.

سيحصل المستخدم على تلك الخاصية التي تتيح له رؤية المحتوى الذي يوشك على مشاركته قبل أن يفعل ذلك. كذلك يمكن تخصيص خلفية المكالمات باختيار خلفيات يوفرها النظام، أو درجات الألوان، أو باختيار الصور الشخصية، مما يعزز الجاذبية البصرية أثناء إجراء مكالمات الفيديو.

ومن ناحية الأمان والخصوصية، يحل تطبيق كلمات المرور الجديد محل تطبيق "كي تشين" (Keychain)، وهو تطبيق جديد متعدد المنصات بإمكانه تخزين العديد من الأنواع الجديدة من بيانات اعتماد الحسابات، مثل كلمات مرور الواي فاي ومفاتيح المرور ورموز التحقق وكلمات المرور المشتركة.

سيتوفر هذا التطبيق على أنظمة التشغيل المختلفة، "آي أو إس" و"آيباد أو إس" و"ماك أو إس" و"فيجن أو إس" ونظام ويندوز، كما يدعم ميزة التشفير من طرف إلى طرف مما يوفر حلا أقوى وأسهل لحفظ وإدارة كلمات المرور.

ميزات الذكاء الاصطناعي

أما بالنسبة لميزات ذكاء آبل، وهي الإضافات الجديدة لمنظومة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي ستطرحها آبل في فصل الخريف المقبل بصورة تجريبية، فإن إصدار "ماك أو إس سيكويا" سيأتي بمجموعة من الإضافات الجديدة.

تتضمن ميزة أدوات الكتابة مجموعة متنوعة من الإمكانات لتحسين تجربة الكتابة عبر تطبيقات مثل تطبيق "الملاحظات" والبريد الإلكتروني وتطبيقات أخرى. وتوفر خاصية إعادة الكتابة، التي تتيح للمستخدمين الاختيار من بين نسخ مختلفة من النص بناءً على الصيغة المناسبة لهم.

بجانب أداة التدقيق اللغوي التي تدقق في القواعد اللغوية واختيار الكلمات وتركيب الجمل مع اقتراح تعديلات على النص مع تقديم الشروحات. كذلك تتيح أداة "التلخيص" للمستخدمين تلخيص النصوص المختارة إلى فقرة أو قائمة أو جدول أو نقاط أساسية، مما يسهّل عملية إعداد الملخصات الموجزة.

من الميزات الأخرى المبتكرة ميزة "إيمدج بلاي جراوند" التي يمكن استخدامها لتوليد صور مسلية بناءً على الرسوم المتحركة. تتوفر هذه الميزة كتطبيق مخصص ومن خلال تطبيق الرسائل، ويمكن للمستخدمين توليد الصور عبر الاختيار من بين الأفكار المتاحة أو كتابة وصف أو اختيار صورة من مكتبة الصور.

لمحبي الصور، تقدم آبل ميزة "تخصيص ذكرياتك" الجديدة في تطبيق الصور، فبدلاً من الاعتماد على عرض الصور التلقائي، يمكن للمستخدمين الآن كتابة وصف للقصة التي يريدون سردها، ثم سيعمل ذكاء آبل على انتقاء أفضل الصور ومقاطع الفيديو التي تتناسب مع هذا الوصف، مما ينتج عنه قصة متماسكة في مقطع يعتمد على السرد. كما تتيح أداة "تنظيف الصور"، المشابهة لأداة " ماجيك إريزر" من غوغل، للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من صورهم بسهولة.

كذلك أصبح تطبيق "الملاحظات" في الإصدار الجديد أكثر ذكاءً مع إمكانية تدوين مقاطع صوتية وتلخيص الملاحظات التي يكتبها المستخدم، مما يعني عدم حاجته إلى التركيز على تدوين الملاحظات بالتفصيل أثناء الاجتماعات أو المحاضرات، إذ سيتولى التطبيق ذلك نيابةً عنه.

ما الأجهزة المتوافقة مع النظام؟

يمكنك الترقية إلى نظام "ماك أو إس سيكويا" مجانًا، لكنه سيصل إلى أجهزة حواسيب محددة من آبل، وكذلك بعض الميزات الجديدة في النظام، مثل إضافات ذكاء آبل، ستكون حصرية لأجهزة ماك التي تعمل بشريحة معالجة من آبل من سلسلة شرائح "إم". إليك قائمة بالأجهزة المتوافقة مع نظام التشغيل الجديد:

ماك بوك إير: إصدار 2020 والإصدارات الأحدث

ماك بوك برو: إصدار 2018 والإصدارات الأحدث

ماك ميني: إصدار 2018 والإصدارات الأحدث

آي ماك: إصدار 2019 والإصدارات الأحدث

آي ماك برو: إصدار 2017 والإصدارات الأحدث

ماك برو: إصدار 2019 والإصدارات الأحدث

ماك ستوديو: إصدار 2022 والإصدارات الأحدث

كيف تثبت الإصدار التجريبي العام؟

لمن يرغب في تجربة الميزات الجديدة مبكرًا، يمكنه تثبيت الإصدار التجريبي العام، ولكن في البداية يُنصح بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من الملفات على جهازك قبل التثبيت. ولكي تثبت النسخة التجريبية اتبع الخطوات التالية: