غوغل تسعى إلى "قيادة" سوق الذكاء الاصطناعي بهاتفها الجديد

قال خبراء إن شركة غوغل العملاقة سوف تستخدم هاتفها القادم في "السباق" ضد منافسيها ومحاولة "قيادة" سوق الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تطلق الشركة الأميركية مجموعة هواتف بيكسل 9 (Pixel 9) الذكية خلال حدث "صنع من غوغل" مساء الثلاثاء.

ويأتي الإطلاق في وقت مبكر عن المعتاد، حيث ستقوم غوغل بالإعلان قبل أن تكشف شركة آبل عن هاتف آيفون الجديد الذي يتم تقديمه تقليديًا في سبتمبر/أيلول.

وقال بن وود، خبير الهواتف الذكية والمحلل الرئيسي بموقع "سي سي إس إنسايت" (CCS Insight) إن غوغل تحاول التفوق على منافستها بأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وأضاف "من المثير للاهتمام أن تعقد غوغل هذا الحدث في أغسطس/آب بدلاً من التوقيت المعتاد في أكتوبر/تشرين الأول. نعتقد أن هذا جهد للسباق على حدث آيفون في سبتمبر/أيلول، خاصةً فيما يتعلق بالإعلانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي".

وتابع أنه من المرجح أن تركز آبل على سبب كون آيفون هو ‘أفضل هاتف للذكاء الاصطناعي" ولن يكون مفاجئًا رؤية بعض التداخل في حالات الاستخدام المحتملة لهواتف "بيكسل" (Pixel) و"آيفون" (iPhone) الجديدين.

وأردف "نتيجة لذلك، فإن إعلان غوغل المبكر يمكن أن يسمح لها بالإعلان عن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة أولاً والمطالبة بالقيادة بهذا المجال".

ساحة معركة رئيسية

أصبحت الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ساحة معركة رئيسية للابتكار في قطاع التكنولوجيا.

وقدمت غوغل روبوت الدردشة الخاص بها المدعوم بالذكاء الاصطناعي "جيمني" (Gemini) وستكون مجموعة "بيكسل 9" (Pixel 9) هي الهواتف الأولى التي تبنيها الشركة حول هذه الأداة.

وقال وود "نتوقع من غوغل أن تواصل إبراز عضلاتها في مجال قدرات الكاميرا نظرًا للدور المركزي الذي تلعبه الكاميرا الآن في قرار شراء هاتف ذكي جديد".

وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تتحدث غوغل على نطاق واسع عن شريحة Tensor وكيف تمنحها ميزة تنافسية عندما يتعلق الأمر بتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي على الهواتف الجديدة".

وتابع "من المرجح أن تقضي غوغل الكثير من الوقت في الحديث عن ميزات الذكاء الاصطناعي ولماذا أجهزتها أفضل من المنافسين".

قبل الآخرين

وسيتم عرض الخدمات الرئيسية مثل "البحث الدائري" أو "البحث الدوار" (Circle to Search) بالإضافة إلى التحسينات في كيفية التعامل مع الرسائل، وخيارات تحرير الصور والمزيد.

وأكد خبير الهواتف الذكية وود أنه سمع شائعات عن ميزات جديدة مثل "أضفني إلى هذه الصورة" عندما يرغب الشخص الذي يلتقط صورة جماعية في إضافة نفسه إليها. وقال "لطالما قامت غوغل بعمل جيد جدًا في طرح هذه الأفكار قبل الآخرين، ولن نفاجأ برؤية ذلك يحدث مرة أخرى".

ويأتي إطلاق غوغل بعد أن قدمت سامسونغ مجموعتها الخاصة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مجموعة هواتفها القابلة للطي.

وتم تقديم (Galaxy AI) إلى هواتف سامسونغ الجديدة في يناير/كانون الثاني مع أدوات يمكنها ترجمة وكتابة المحادثات للمستخدمين والمساعدة في تحرير الصور والمهام الأخرى.

وفي يونيو/حزيران، عرضت آبل "ذكاء آبل" (Apple Intelligence) لإضافة المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي إلى آيفون في وقت لاحق من هذا العام وما بعده، بما في ذلك صفقة مع "أوبن آي" (OpenAI) صانع "شات جي بي تي" (ChatGPT) لدمج روبوت الدردشة في برنامج آبل.