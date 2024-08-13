أفضل أجهزة 2024.. دليلك للحواسيب المحمولة للأعمال

عند اختيار حاسوب محمول للأعمال، يجب التركيز على ميزات تعزز الإنتاجية والأمان. وتختلف الحواسيب المحمولة للأعمال عن الحواسيب الاستهلاكية الأخرى، إذ تقدم أدوات وإمكانات متخصصة تناسب مهام العمل الاحترافية. ومعرفة تلك الاختلافات وما يجب البحث عنه قد تؤثر بصورة ملحوظة على قرارك في الشراء، وهذا يضمن لك حاسوبا قويا يلبي احتياجات عملك بفعالية.

لذا نقدم لك دليلا يزودك ببعض المعلومات المهمة حول ما يجب عليك مراعاته عند شراء حاسوب محمول للأعمال، مع بعض الترشيحات لأفضل الأجهزة المتوفرة لعام 2024، وفقا لمراجعات بعض مواقع التقنية العالمية.

كيف تختار حاسوبا محمولا للأعمال؟

تختلف الحواسيب المحمولة للأعمال عن الحواسيب الاستهلاكية الأخرى. أول تلك الميزات هي التي تتعلق بالتعاون مع فريق العمل، فمع توجه الشركات أكثر لنمط العمل الهجين، أصبحت أدوات التعاون مع فريقك من الأمور المهمة في أي جهاز حاسوب محمول. لذا عند اختيارك لجهاز جديد، يجب أن تبحث عن جهاز بكاميرا عالية الدقة لتضمن إجراء اجتماعات الفيديو بجودة عالية.

لا تقل أهمية جودة الصوت أيضا، لذا عليك البحث عن الأجهزة التي تحتوي على مكبرات صوت على سطح الجهاز وليست بالأسفل، أو يأتي بميكروفون بميزة عزل الضوضاء لتضمن وضوح المحادثات. بجانب البحث عن توفر أحدث خيارات الاتصال مثل تقنية "واي فاي 6 إي" (Wi-Fi 6E) ضروري لتوفير اتصال مستقر وسريع بالإنترنت.

كما يجب أن تكون الحواسيب المحمولة للأعمال متينة وسهلة الحمل لتلبية متطلبات العمل. اختر حاسوبا خفيف الوزن، مع تفضيل مواد التصنيع المتينة مثل الهيكل المعدني للجهاز، وهي ميزات تضمن أن يتحمل الحاسوب مشقة التنقل اليومي من وإلى العمل.

أما بالنسبة للأداء، فعليك اختيار حاسوب محمول بعتاد داخلي قوي ليقدم لك أفضل أداء ممكن في عملك، ويضمن لك تعدد المهام بسلاسة. ابحث عن جهاز بأحدث جيل من المعالجات المتوفرة حاليا في السوق، ليتعامل الجهاز بكفاءة مع البرامج الثقيلة، ولتحافظ على عمر البطارية. يوصى الخبراء بحد أدنى 16 غيغابايتا من ذاكرة الوصول العشوائي "رام"، بالإضافة إلى وحدة التخزين من نوع "إس إس دي" بمساحة 512 غيغابايتا لتقدم لك مساحة كافية للتخزين وتضمن لك سرعة الجهاز. وبناءً على طبيعة عملك، قد تحتاج إلى كارت شاشة منفصل للتعامل مع الرسوميات في مهام مثل تصميم الغرافيك أو تحرير مقاطع الفيديو.

كذلك عمر البطارية الطويل يضمن استمرار الإنتاجية أثناء التنقل أو السفر، مما يسمح لك بالعمل طوال اليوم بدون الحاجة إلى إعادة شحن الجهاز. يجب أن تتوفر هذه الميزة في الحواسيب المحمولة للأعمال، ويفضل أن تعمل البطارية لأكثر من 10 ساعات، لتغطي ساعات يوم العمل.

أفضل حواسيب محمولة للأعمال لعام 2024

هذه بعض أفضل الأجهزة المتوفرة لعام 2024، وفقا لترشيحات ومراجعات بعض مواقع التقنية العالمية.

لينوفو ثينك باد إكس 1 كاربون الجيل 12

يأتي هذا الحاسوب المحمول من لينوفو بعتاد داخلي:

المعالج: إنتل كور ألترا 7 – 155 إتش.

الذاكرة العشوائية: تصل إلى 64 غيغابايتا.

معالج الرسوميات: إنتل أرك غرافيكس.

مساحة التخزين: إس إس دي بمساحة تصل إلى 2 تيرابايت.

الشاشة: أوليد تدعم اللمس، بحجم 14 بوصة، ودقة 2880 × 1800، ومعدل تحديث 120 هرتزا.

عمر البطارية: يصل إلى 14 ساعة.

الوزن: 1.1 كيلوغرام.

يعد هذا الحاسوب المحمول خيارا مميزا لمن يحتاجون إلى مزيج من التصميم خفيف الوزن والأداء القوي. يضمن هيكل الحاسوب المصنوع من ألياف الكربون الخفيفة سهولة الحركة بدون التضحية بمتانة الجهاز. ومع أحدث معالجات إنتل، يوفر الحاسوب أداء قويا، يمكّنه من التعامل مع التطبيقات الثقيلة بسهولة.

إلى جانب أدائه القوي، يتميز الجهاز بأحدث ميزات الخصوصية والأمان، ومنها قارئ بصمات الأصابع والتعرف على الوجه لتسجيل الدخول بصورة آمنة. كذلك يوفر عمر البطارية الطويل، الذي يصل إلى 14 ساعة، إمكانية العمل طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

آبل ماك بوك برو 14 بوصة

يأتي هذا الحاسوب من آبل بالإمكانيات الآتية:

المعالج: شريحة إم 3 من آبل.

الذاكرة العشوائية: 8 غيغابايتات.

مساحة التخزين: إس إس دي بمساحة 512 غيغابايتا.

الشاشة: ليكويد ريتينا إكس دي آر، بحجم 14 بوصة، ودقة 3024 × 1964، ومعدل تحديث 120 هرتزا.

عمر البطارية: يصل إلى 17 ساعة.

الوزن: 1.6 كيلوغرام.

يعد حاسوب ماك بوك برو 14 بوصة، مع معالج إم 3، خيارا جيدا لمن يفضلون العمل على نظام ماك أو إس، ويجمع هذا الجهاز بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، ويتميز بشريحة جديدة توفر عمليات معالجة أسرع وإمكانات أفضل للرسوميات. كما توفر الشاشة صورا بدقة عالية بجانب تكنولوجيا "بروموشن" (ProMotion)، مما يجعلها تصلح للمهام التي تتطلب تصميمات بها رسوميات ثقيلة.

كذلك إحدى المميزات البارزة لهذا الحاسوب هو عمر البطارية الطويل، الذي قد يمتد حتى 17 ساعة بشحنة واحدة، مما يضمن إمكانية العمل بدون انقطاع طوال اليوم. كما يتميز الحاسوب بلوحة مفاتيح استثنائية لتجربة مريحة في الكتابة.

آبل ماك بوك إير 15 بوصة

تأتي هذه النسخة من ماك بوك إير بإمكانيات:

المعالج: شريحة إم 2 من آبل.

الذاكرة العشوائية: حتى 24 غيغابايتا.

مساحة التخزين: إس إس دي بمساحة حتى 2 تيرابايت.

الشاشة: ليكويد ريتينا، بحجم 15 بوصة، ودقة 2880 × 1864، ومعدل تحديث 60 هرتزا.

عمر البطارية: يصل إلى 18 ساعة.

الوزن: 1.5 كيلوغرام.

يقدم جهاز ماك بوك إير ميزة لمن يفضلون سهولة حمل الجهاز بدون التنازل عن قوة الأداء. ومع شريحة معالجة إم 2 القوية، يوفر الجهاز أداء جيدا للمهام اليومية للعمل بجانب تعدد المهام التي قد يستفيد منها المستخدم. كذلك يضمن التصميم النحيف وخفيف الوزن سهولة الحمل أثناء الحركة، سواء في رحلة الذهاب والعودة من المكتب أو حتى رحلات السفر للعمل.

إلى جانب ذلك، يتميز الجهاز بعمر بطارية طويل يصل إلى 18 ساعة، وهذا يسمح بالعمل لفترات طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن باستمرار. كما يتميز الحاسوب بلوحة مفاتيح "ماجيك" بها إضاءة مدمجة وتوفر تجربة كتابة مريحة. ورغم مشاركته نفس المواصفات الداخلية مع النسخة بشاشة 13 بوصة، إلا أن الشاشة الأكبر والتصميم النحيف يجعله خيارا مميزا لمن يحتاجون إلى شاشة أكبر.

لينوفو يوغا بوك 9 آي

يأتي هذا الجهاز من لينوفو بالإمكانيات التالية:

المعالج: إنتل كور آي 7 الجيل 13.

الذاكرة العشوائية: 16 غيغابايتا.

معالج الرسوميات: إنتل آيريس إكس إي.

مساحة التخزين: إس إس دي بمساحة حتى 1 تيرابايت.

الشاشة: شاشة مزدوجة أوليد تدعم اللمس، بحجم 13 بوصة.

عمر البطارية: يصل إلى 12 ساعة.

الوزن: 1.3 كيلوغرام.

يقدم هذا الحاسوب المحمول خيارا مميزا لمن يحتاجون إلى تعدد المهام بكفاءة، بفضل إعداد الشاشة المزدوجة المبتكر. يتميز الجهاز بشاشتين بدقة عالية يمكن استخدامهما في أوضاع مختلفة، مما يجعله جيدا لتعدد المهام والعمل الإبداعي والعروض التقديمية. يضمن التصميم الأنيق وخفيف الوزن سهولة التنقل والحركة، في حين توفر لوحة المفاتيح المريحة بعض المرونة في التفاعل مع الجهاز. كما أنه مزود بمعالج من إنتل من الجيل 13، ليقدم أداء قويا لتشغيل تطبيقات وبرامج متعددة في نفس الوقت.

مايكروسوفت سيرفس برو 9

يأتي حاسوب سيرفيس برو 9 بهذه الإمكانيات:

المعالج: إنتل كور آي 7 من الجيل 12.

الذاكرة العشوائية: 16 غيغابايتا.

معالج الرسوميات: إنتل آيريس إكس إي.

مساحة التخزين: إس إس دي بمساحة حتى 1 تيرابايت.

الشاشة: 13 بوصة، بدقة 2880 × 1920، معدل تحديث 120 هرتزا.

عمر البطارية: يصل إلى 13 ساعة.

الوزن: 879 غراما.

هذا الجهاز متعدد الاستخدامات لأنه يجمع بين وظائف الجهاز اللوحي عالي الأداء بمواصفات داخلية للحاسوب المحمول.

يوفر تصميمه الأنيق والوزن الخفيف ميزة التنقل والحركة بسهولة، كما توفر الشاشة مقاس 13 بوصة مساحة كافية للمهام الإنتاجية، ويضمن معدل التحديث 120 هرتزا تفاعلات سلسة وسريعة الاستجابة على شاشة الجهاز.

كذلك يأتي بمعالج من إنتل من الجيل 12، فيوفر الحاسوب المحمول أداء قويا لمختلف المهام، بدءا من العمل اليومي وحتى تنفيذ المشاريع الإبداعية.

ختاما، يتطلب اختيار الحاسوب المحمول المناسب للأعمال تحقيق توازن بين الأداء والمتانة وسهولة الحركة.