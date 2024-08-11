كيف تعد "جي بي تي" للعمل على مهمة محددة؟

أتاح روبوت المحادثة "شات جي بي تي" تنفيذ مهام متعددة، مثل الكتابة وتلخيص النصوص وغيرها من المهام. لكن هناك ميزة أخرى تتيح برمجة الروبوت لينفذ مهمة مخصصة تحددها له مسبقا، وهو ما توفره ميزة "جي بي تي" عبر إعداد روبوت خاص لما تحتاجه. هذه الميزة متاحة لمشتركي خدمة "شات جي بي تي بلس" المدفوعة، لكن بإمكان باقي المستخدمين الاستفادة من الروبوتات المتوفرة على المتجر.

وإن كنت من مشتركي الخدمة المدفوعة، فيمكنك إعداد "جي بي تي" مخصص لمهمة محددة كما ترغب، وبإمكانك مشاركته مع باقي المستخدمين عبر المتجر، أو بمشاركة الرابط المخصص لهذا الروبوت مع أي مستخدم آخر.

خطوات إعداد جي بي تي لمهمة محددة

عملية الإعداد بسيطة ولا تحتاج إلى معرفة أو خبرة بأي نوع من البرمجة، بل يمكنك تنفيذها بسهولة باستخدام الأوامر النصية كما تتحدث مع "شات جي بي تي"، وهذه هي الخطوات:

افتح صفحة "شات جي بي تي" على الويب. في القائمة على اليسار اضغط على "استكشف روبوتات جي بي تي" (Explore GPTs)، ستفتح أمامك صفحة المتجر الذي ستجد به روبوتات مخصصة معدة مسبقا في مختلفة المهام.

لإعداد "جي بي تي" مخصص، اضغط على زر "إنشاء" (Create). ستجد تبويبا باسم "إنشاء"، أما في التبويب الثاني باسم "تهيئة" (Configure) فيمكنك تعديل اسم ووصف وصورة الروبوت الجديد.

ستبدأ عملية الإعداد من تبويب "إنشاء"، ستجد أن شاشة الإعداد تنقسم إلى جزأين، الجزء الأيمن لأوامر الإعدادات والجزء الأيسر لمعاينة الروبوت.

ستبدأ بالإجابة عن سؤال "ما الذي ترغب في إعداده"، وهنا يمكنك كتابة وصف المهمة التي تريد تنفيذها، مثلا إن كنت تحتاج إلى "جي بي تي" يساعدك على ترجمة النصوص من الإنجليزية للعربية، فيمكنك كتابة هذا الأمر في أول خطوة.

السؤال التالي سيكون اختيار اسم لهذه النسخة من الروبوت، ثم بعدها سيتولى الروبوت إنشاء صورة معبرة عن هذه النسخة باستخدام نموذج "دال-إي"، إن لم تعجبك الصورة يمكنك طلب تغييرها.

بعدها ستحتاج إلى إجابة بعض الأسئلة المخصصة لطريقة عمل الروبوت، فمثلا في حالة الترجمة سيطلب منك التأكيد على الأمور التي تحتاجها أو يجب تجنبها في النتائج. ثم سيطلب منك طريقة وأسلوب المحادثة لهذه النسخة مع المستخدمين، فمثلا هل يجب أن يتحدث بصورة رسمية أم ودية أم محايدة.

يمكنك إضافة أي ملفات أو معلومات ترغب أن يحتفظ بها الروبوت ليستخدمها في تنفيذ مهمته المطلوبة. بعد توفير المعلومات اللازمة، يمكنك اختبار الروبوت عبر إدخال أمر نصي في الجانب الأيمن الخاص بالمعاينة، لتختبر إجابة الروبوت وترى إن كان يحتاج إلى المزيد من التحسين أم أنه مناسب.

بعد أن تشعر بالرضا عن النتائج، اضغط على زر "إنشاء" في الزاوية العلوية اليمنى، ويمكنك اختيار مشاركة هذه النسخة مع الآخرين على المتجر أو أن تكون مقتصرة على استخدامك الشخصي.