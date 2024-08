"سيرش جي بي تي".. كيف سيتغير البحث على الإنترنت بعد دخول أوبن إيه آي للسباق؟

بعد مرور أشهر من التكهنات والتوقعات حول طموحات الشركة في مجال البحث على الإنترنت، كشفت أوبن إيه آي عن محركها البحثي الجديد بالذكاء الاصطناعي "سيرش جي بي تي" (SearchGPT)، وهو حاليا نموذج أولي لمحرك بحث على الإنترنت قد يفيد الشركة في انتزاع حصة من أرباح عملاق البحث غوغل.

يعتمد محرك البحث على نموذج "جي بي تي-4″، وذكرت أوبن إيه آي أن الخدمة الجديدة ستساعد المستخدمين على الوصول إلى ما يبحثون عنه بطريقة أسرع وأسهل باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يجمع روابط مواقع الإنترنت ويجيب على استفسارات المستخدمين بأسلوب المحادثات.

وذكرت الشركة في منشور على مدونتها أنها "تختبر خدمة سيرش جي بي تي، وهو نموذج أولي مؤقت لميزات بحث جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر إجابة سريعة وفي الوقت المناسب مع مصادر موثوقة وواضحة وملائمة".

we think there is room to make search much better than it is today.

we are launching a new prototype called SearchGPT: https://t.co/A28Y03X1So

we will learn from the prototype, make it better, and then integrate the tech into ChatGPT to make it real-time and maximally helpful.

— Sam Altman (@sama) July 25, 2024