برامج التجسس على الواتساب.. طرق اكتشافها والوقاية منها

لا شك بأنك استقبلت في أحد الأوقات رسالة غريبة من أحد معارفك أو أقاربك عبر واتساب، وهي رسالة تبدو مختلفة كثيرا عن شخصية المرسل وتتحدث عن أمور غريبة، ورغم إنكار هذا الشخص أنه أرسل لك أي شيء، فإنك تجد الرسالة أمامك في صندوق الوارد، هذه الرسالة وصلت لك بفعل برامج التجسس على الواتساب التي وقع المرسل ضحية لها.

يتمتع تطبيق واتساب بشعبية واسعة في المنطقة العربية بشكل عام، إذ يفضل عديد من المستخدمين الاعتماد عليه بشكل مباشر في جوانب الحياة كافة، سواء كانت في العمل أو غيرها، وهذا يجعل المنصة هدفا مستمرا للهجمات السيبرانية المتعددة، لذا انتشرت في الآونة الأخيرة برامج التجسس على الواتساب.

تختلف برامج التجسس على الواتساب عن برامج التجسس المعتادة، وهذا لأنها تلحق المستخدم في جميع الأجهزة التي يستخدمها سواء كانت في الهاتف أو الحاسوب أو غيرها من الأجهزة كون البرنامج يحصل على وصول غير مشروط إلى حساب واتساب الخاص بالمستخدم، ومع الطبيعة الحساسة لاستخدام المنصة بشكل يومي، فإنها قد تضم بعض المعلومات الحساسة عن المستخدمين أو حتى بعض البيانات المالية التي يجب عدم تسريبها.

تمثل المنطقة العربية الهدف الأول لمطوري برامج التجسس على الواتساب وعصابات القراصنة التي تحاول سرقة بيانات المستخدمين، وهذا ما وضحته دراسة نشرها موقع برنامج كاسبرسكي لمكافحة الفيروسات نهاية عام 2023، إذ أشارت الدراسة إلى هجوم منظم من قبل برامج التجسس على الواتساب استهدف أكثر من 340 ألف مستخدم خلال شهر واحد، وكانت غالبية هؤلاء المستخدمين في السعودية واليمن وتركيا ومصر.

4 علامات تكشف عن برامج التجسس على الواتساب

على عكس برامج التجسس المعتادة على الهواتف، يصعب اكتشاف برامج التجسس على الواتساب كونها محصورة داخل التطبيق فقط، ولا تمكن متابعتها أو إيجادها خارج التطبيق، وهي في العادة تكون موجهة لأهداف ثابتة سواء كانت الوصول إلى بيانات حساسة حول المستخدم أو مراقبته فقط.

تصلح هذه العلامات لاكتشاف أي نوع من أنواع برامج التجسس على الواتساب سواء كانت برامج بسيطة من فرق قراصنة أو برامج تجسس سياسية معقدة مثل "بيغاسوس" الذي طورته الشركة الإسرائيلية "إن إس أو".

1- وجود رسائل غريبة في سجل الرسائل

تعد هذه العلامة الأشهر والأكثر وضوحا على وجود برامج تجسس على الواتساب الخاص بك، وذلك لأن هذه البرامج في العادة تحاول الانتشار بشكل أكبر من خلال كل هاتف تخترقه، لذا تبدأ في إرسال رسائل عشوائية إلى جهات الاتصال المسجلة في هذا الهاتف.

عند فحص سجل الرسائل تفاجئ بوجود عديد من الرسائل الغريبة التي لم تقم بإرسالها، وفي العادة تتضمن هذه الرسائل روابط خارجية إلى مواقع مشبوهة، وقد تضم محتويات مسيئة تدفع المستخدمين للنقر عليها مباشرة.

في هذه الحالة، يصبح من المؤكد وجود برامج التجسس على الواتساب مثبتة في الهاتف وعبر حساب واتساب في مختلف الأجهزة المستخدمة.

2- وجود أجهزة غريبة في سجل الأجهزة المرتبطة

تقدم واتساب خدمة الأجهزة المرتبطة حتى تسهل على المستخدمين ربط حساب واتساب واحد بأكثر من جهاز معا، ورغم أن هذه الميزة تعد من أهم المزايا المتعلقة بالتطبيق، فإنها من المزايا التي يتم استخدامها بكثرة في تثبيت برامج التجسس على الواتساب.

وفي هذه الحالة، عندما تتجه إلى سجل الأجهزة المرتبطة تجد بعض الأجهزة الغريبة التي لم تقم بربط هاتفك بها، ومن الجدير ذكره أن جميع الأجهزة المرتبطة قادرة على الوصول إلى جميع الرسائل والبيانات المرسلة مباشرة من قبل المستخدمين.

ويمكن الوصول إلى هذا الخيار عبر الضغط على علامة الإعدادات وتفحص الجزء الخاص بالأجهزة المرتبطة، وفي حال وجود أجهزة غريبة، يُنصح فورا بإلغاء الارتباط معها.

3- استنزاف بطارية الهاتف

في بعض الأحيان، يتم استخدام برامج التجسس على الواتساب من أجل تثبيت برامج تجسس أخرى على الهاتف، وفي هذه الحالة يُلاحظ المستخدم استنزافا واسعا لبطارية الهاتف وتلفها بشكل أسرع، كون هذه البرامج تستهلك موارد الجهاز وبالأخص البطارية.

تشترك هذه العلامة بين جميع أنواع برامج التجسس المستخدمة في الهاتف سواء كانت مخصصة لواتساب أو عامة على الهاتف بشكل أجمع، لذا تعد من أوائل العلامات التي تظهر بشكل مستمر.

4- ضعف أداء الهاتف وسرعة الإنترنت

تعمل برامج التجسس على الواتساب والهاتف بشكل عام بشكل مستمر طوال الوقت دون توقف، وهذا يجعلها تستهلك موارد الهاتف بشكل أعلى كما أنها تستنزف سرعة الاتصال بالإنترنت لتصبح ضعيفة للغاية.

ورغم أن ذلك الضعف في الأداء والسرعة أيضا من العلامات المشتركة بين برامج التجسس على الواتساب وبرامج التجسس بشكل عام، فإنه من المهم ملاحظته من أجل حماية الهاتف بشكل عام وحماية البيانات بالأخص.

إزالة برامج التجسس على الواتساب

بعد التيقن من وجود برامج تجسس على الواتساب مثبتة في الهاتف، تأتي الخطوة الأهم وهي محاولة إزالة وحذف هذه البرامج، أملا في استعادة السيطرة على التطبيق والهاتف بشكل عام، وإليكم مجموعة من الخطوات المناسبة من أجل حذف برامج التجسس على الواتساب:

1- إزالة جميع الأجهزة المرتبطة

تعد هذه الخطوة هي الأهم في مسيرة حذف برامج التجسس على الواتساب، كونها تمنع أي شخص خارجي من التحكم في هاتفك والوصول إلى بيانات الهاتف.

ويمكنك القيام بذلك عبر التوجه إلى قائمة الأجهزة المرتبطة من خلال الإعدادات، ثم الضغط على زر إلغاء جميع الأجهزة المتصلة وحذفها جميعا، يفضل أن يتم حذف جميع الأجهزة المتصلة حتى وإن كانت أجهزة معروفة للحد من انتشار برامج التجسس على الواتساب في بقية الأجهزة.

2- إعادة ضبط المصنع

بعد إزالة جميع الأجهزة المرتبطة في واتساب، يمكن الآن البدء في إعادة ضبط المصنع وتهيئة الهاتف بشكل كامل، وذلك للتأكد من حذف جميع برامج التجسس العامة المثبتة في الهاتف، والتي يمكن أن تختبئ كتطبيقات خفية أو تطبيقات معروفة.

تعمل إعادة ضبط المصنع على حذف جميع الملفات والتطبيقات الغريبة الموجودة في الهاتف بشكل عام، لذلك فهي تعد الخيار الأمثل من أجل استعادة السيطرة على الهاتف وإيقاف الوصول الخارجي للبيانات.

3- حذف جميع الملفات وتهيئة القرص

في بعض الحالات، يحتاج المستخدم إلى حذف جميع الملفات المخزنة في الهاتف وتهيئة القرص بشكل كامل، ورغم أن هذا يعني فقدان الوصول إلى الملفات والصور المخزنة في الهاتف وحذفها، فإنه يضمن إزالة جميع آثار برامج التجسس على الهاتف.

يعود الهاتف بعد هذه الخطوة جديدا دون أي وجود لبرامج التجسس المخزنة في الهاتف، كما أنه يضمن حذف بقايا الملفات المعرضة للخطر والأبواب الخلفية المثبتة في الهاتف.

الوقاية من برامج التجسس على الواتساب

رغم انتشار برامج التجسس على الواتساب وكونها من التطبيقات الخبيثة الشائعة، فإن الوقاية والحماية منها أمر سهل للغاية ولا يحتاج إلى كثير من المهارات والخبرات.

في البداية، يجب التأكد من عدم تثبيت أي تطبيق خارجي يحصل على الوصول المطلق إلى الواتساب، ويشمل ذلك تطبيقات واتساب الذهبي وغيره من التطبيقات المماثلة أو حتى الأوضاع والإضافات الخارجية.

تكون جميع تطبيقات واتساب الخارجية التي يتم تثبيتها بشكل غير رسمي بعيدا عن المتاجر الرسمية نوافذ سهلة لاختراق حسابات واتساب الخاصة بالمستخدمين، لذلك ينصح دوما بالابتعاد عنها.

كما يجب الابتعاد عن الضغط على الروابط المشبوهة التي تصل عبر رسائل واتساب المختلفة من مختلف جهات الاتصال حتى وإن كانت معروفة، في العادة تكون هذه روابط خبيثة تعمل على سرقة البيانات وتثبيت برامج التجسس على الواتساب.

تزداد أهمية الأمن السيبراني الشخصي يوما بعد يوم إثر بزوغ عديد من التهديدات الجديدة والطرق المبتكرة لسرقة البيانات، لذا يجب على المستخدمين الانتباه بشكل جيد لهذه الأمور.