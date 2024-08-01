آبل تنشر عناوين بريد إلكتروني لمكافحة القرصنة الإلكترونية

نشرت شركة آبل عناوين بريد إلكتروني لحماية المستخدم في حالة التعرض للقرصنة الإلكترونية، والتي تتنوع حاليا بين سرقة الهوية ومحاولات الاحتيال أو تسريب البرمجيات الضارة والخبيثة، وبهذه الطريقة يساهم المستخدم في حماية الآخرين من التعرض لمثل هذه الهجمات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة

عندما يتلقى المستخدم رسائل إلكترونية تبدو أنها من شركة آبل ولكنها تطلب فجأة من المستخدم الإفصاح عن بيانات شخصية مثل كلمات المرور أو غيرها من المعلومات الشخصية ففي مثل هذه الحالة يجب على المستخدم إعادة توجيه هذه الرسائل إلى "reportphishing@apple.com".

تطبيق فيس تايم

قد يتلقى المستخدم مكالمات مشبوهة عبر تطبيق التراسل الفوري "فيس تايم"، إذ قد تتصل مؤسسة مالية بالمستخدم وترغب في توضيح موضوع مهم، وفي مثل هذه الحالة تنصح الشركة الأميركية بأخذ لقطة شاشة لمعلومات المكالمة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني "reportfacetimefraud@apple.com".

ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال النقر على أيقونة "آي" (i) الموجودة بجانب المكالمة في قائمة المكالمات، وتسري النصائح نفسها أيضا عند تلقي رابط لمكالمة "فيس تايم" عبر تطبيق الرسائل أو تطبيق البريد الإلكتروني.

الرسائل النصية القصيرة

في حالة ورود رسالة نصية قصيرة مزعومة من شركة آبل وتطلب من المستخدم النقر على الرابط الموجود فيها عندئذ يجب أخذ لقطة شاشة، وذلك من خلال الضغط المتزامن على زر القفل وزر رفع شدة الصوت.

أما في حالة الأجهزة المزودة بوظيفة "توتش آي دي" فإنه يتم أخذ لقطة شاشة من خلال الضغط المتزامن على الزر الرئيسي وزر القفل، وبعد ذلك يتم إرسال لقطة الشاشة إلى البريد الإلكتروني "reportphishing@apple.com".

البريد المتطفل

تصل رسائل البريد المتطفل "سبام" إلى المستخدم وتحمل عناوين مثيرة، سواء كانت موضوعات جنسية أو تدور حول الاستثمارات المالية المشكوك فيها، ويكون مصدرها "آي كلود. كوم" أو "ماك. كوم" أو "مي. كوم"، وهنا يجب على المستخدم تمييز مثل هذه الرسائل بأنها بريد متطفل حتى يتم تدريب فلتر البريد المتطفل فيجعل استقبال الرسائل الإلكترونية أقل إزعاجا للمستخدمين الآخرين.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أنه يمكن إعادة توجيه أي شكل من المضايقات الأخرى، والتي ترد إلى المستخدم من "آي كلود. كوم" أو "ماك. كوم" أو "مي. كوم" وكذلك محاولات سرقة الهوية أو أي اتصالات غير مرغوب فيها إلى عنوان البريد الإلكتروني "abuse@icloud.com".

تطبيق "آي مسج" والمكالمات

يمكن للمستخدم التعامل مع الرسائل غير المرغوب فيها بتطبيق "آي مسج" بطريقتين، إذ يمكن الإبلاغ عنها باعتبارها بريدا متطفلا، وذلك من خلال اختيار الزر المعني تحت الرسالة، أو أن يقوم المستخدم بحظر المرسل على الفور عن طريق النقر على معلومات الاتصال الموجودة في أعلى نافذة الدردشة وتحديد خيار الحظر.

ويمكن للمستخدم الاعتماد على وظيفة الحظر للتخلص من إزعاج مكالمات خدمة العملاء أو المكالمات الإعلانية المزعجة، وللقيام بذلك يجب تحديد جهة الاتصال في قائمة المكالمات، ثم النقر على زر "آي"، وبعد ذلك تحديد "حظر المتصل".