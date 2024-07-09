دليلك الشامل لأفضل الهواتف الصينية المتوفرة في الدول العربية

يُقبل المستهلكون في الدول العربية والشرق الأوسط على شراء الهواتف الذكية من الشركات الصينية التي تقدم هواتف بأسعار معقولة، في حين تعاني الشركات العالمية الرائدة من انخفاض مبيعاتها مثل شركتي آبل وسامسونغ.

إذ كشف تقرير حديث، صادر عن شركة أبحاث السوق "كاناليس" في مايو/أيار الماضي، أن سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط يشهد نموا ملحوظا، وبلغت شحنات الهواتف الذكية في دول الشرق الأوسط (باستثناء تركيا) في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 12 مليون وحدة، بزيادة سنوية قدرها 39%.

وذكر التقرير أن هذا الأمر مهد الطريق لشركات الهواتف الذكية الصينية للسيطرة على سوق الهواتف في الشرق الأوسط والدول العربية، ومن بين الشركات الصينية الصاعدة في هذا السوق شركة "ترانسيون" (Transsion) التي حققت نموا ربع سنوي بنسبة 10%، وشركة شاومي بنسبة 7% وهونر بنسبة 4%.

في حين انخفضت مبيعات شركة سامسونغ في الربع الأول من العام بنسبة 17% بعد ضعف مبيعات هواتفها من سلسلة "إيه" (A) ذات الأسعار الاقتصادية، وكذلك المبيعات الإقليمية لشركة آبل بنسبة 14%.

في المقابل، سجلت مبيعات سامسونغ أوروبا نموا بنسبة 7%، في حين ارتفع حجم مبيعات فرعها في الولايات المتحدة بنسبة 31%، وكذلك حققت أبل نموا بنسبة 2% في السوق الأميركية، بينما تراجعت بنسبة 1% فقط في أوروبا.

لذا جمعنا لك في هذا الدليل أفضل الهواتف الذكية الصينية المتوفرة في الدول العربية ليساعدك على الاختيار عندما تقرر الشراء.

أفضل هواتف ذكية صينية

في البداية ينبغي أن تحرص على مراعاة هذه الاعتبارات الأساسية عند التفكير في شراء هاتف ذكي صيني:

جودة الكاميرا: تشتهر بعض الهواتف الصينية بجودة كاميراتها، لذا ابحث عن عدد ميغابيكسل مرتفع، وهاتف بعدسات متعددة، وميزات أخرى مثل الزوم البصري وإمكانيات العدسة ذات الزاوية الواسعة.

عمر البطارية: سعة البطارية الكبيرة وقدرات الشحن السريع ضرورية لمعظم مستخدمي الهواتف الذكية حاليا. الأداء: احرص على اختيار هاتف بشريحة معالجة حديثة وقوية، وذاكرة وصول عشوائي (رام) كبيرة.

شرائح المعالجة المتطورة حاليا، مثل سنابدراغون 8 جين 3 أو ميدياتك ديمنستي 9200 بلس، تقدم أداء أفضل للألعاب وللمهام المتعددة على الهاتف.

الشاشة: ابحث عن الشاشات بتقنية أموليد مع معدل تحديث مرتفع، لكي توفر لك تجربة مشاهدة أفضل.

تحديثات نظام التشغيل: تأكد من التزام الشركة الصينية بتحديثات البرمجيات والأمان في نظام التشغيل لفترة قادمة من الزمن.

السعر: وازن بين ما تحتاجه من مميزات وبين ميزانيتك التي حددتها لشراء الهاتف الجديد.

وهذه أفضل هواتف من أشهر الشركات الصينية مثل شاومي وأوبو وهونر.

أفضل هواتف شاومي

هذه أفضل هواتف شاومي المتوفرة في الدول العربية:

１.شاومي 14

المواصفات:

تاريخ الإصدار: فبراير/شباط 2024

الوزن: 193 غراما

الأبعاد: 152.8 × 71.5 × 8.2 ملم

نظام التشغيل: أندرويد 14 مع واجهة تشغيل شاومي هايبر أو إس

الشاشة: أموليد، بحجم 6.36 بوصة، وبدقة 2670 × 1200 (400 بكسل لكل بوصة)

شريحة المعالجة: سنابدراغون 8 جين 3

الذاكرة العشوائية: 12 غيغابايت

مساحة التخزين: 256 غيغابايت/512 غيغابايت

سعة البطارية: 4610 مللي أمبير

الكاميرات الخلفية: 50 ميغابيكسل + 50 ميغابيكسل + 50 ميغابيكسل (تليفوتو، زوم بصري 3.2x)

الكاميرا الأمامية: 32 ميغابيكسل

الشحن: بقدرة 90 واط سلكي، وبقدرة 50 واط لاسلكي

المميزات:

أداء جيد بشريحة معالجة متطورة

كاميرات مميزة

بطارية كبيرة مع شحن سريع

العيوب:

التزام لفترة قصيرة بتحديثات النظام مقارنة بالمنافسين (4 سنوات من تحديثات النظام، و5 سنوات من تحديثات الأمان)

２.شاومي 13 تي برو

المواصفات:

تاريخ الإصدار: سبتمبر/أيلول 2023

الوزن: 206 غرامات

الأبعاد: 162.2 × 75.7 × 8.49 ملم

نظام التشغيل: أندرويد 13 مع واجهة مستخدم "إم آي يو آي 14" (MIUI 14)

الشاشة: أموليد، بحجم 6.67 بوصات، وبدقة 2712 × 1220 (395 بيكسل لكل بوصة)

شريحة المعالجة: ميدياتك ديمنستي 9200 بلس

الذاكرة العشوائية: 12 غيغابايت/16 غيغابايت

مساحة التخزين: 256 غيغابايت/512 غيغابايت "يو إف غس" (UFS 4.0)

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير

الكاميرات الخلفية: 50 ميغابيكسل + 12 ميغابيكسل + 50 ميغابيكسل (تليفوتو، زوم بصري 2x)

الكاميرا الأمامية: 20 ميغابيكسل

الشحن: بقدرة 120 واط سلكي

المميزات:

بطارية ضخمة وشحن سريع جدا.

أداء مميز بشريحة معالجة متطورة.

العيوب:

عدم توفر شحن لاسلكي.

بروز كبير للكاميرات الخلفية قد يسبب إزعاجا للبعض.

３.شاومي ريدمي نوت 11 برو 5 جي

المواصفات:

تاريخ الإصدار: مارس/آذار 2022

الوزن: 202 جرام

الأبعاد: 164.2 × 76.1 × 8.1 ملم

نظام التشغيل: أندرويد 12

الشاشة: أموليد بحجم 6.67 بوصة وبدقة 1080 × 2400 (395 بيكسل لكل بوصة)

شريحة المعالجة: سنابدراغون 695

الذاكرة العشوائية: 6 غيغابايت/8 غيغابايت

مساحة التخزين: 64 غيغابايت/128 غيغابايت

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير

الكاميرا الخلفية: 108 ميغابيكسل + 8 ميغابيكسل + 2 ميغابيكسل (تيليماكرو)

الكاميرا الأمامية: 16 ميغابيكسل

الشحن: 67 وات سلكي

المميزات:

سعر اقتصادي مناسب

عمر بطارية جيد مع شحن سريع

جودة تصنيع قوية

العيوب:

محدودية شريحة المعالجة مقارنة بالنماذج الأحدث

عدم وجود شحن لاسلكي

أفضل هواتف أوبو

وهذه أفضل هواتف متوفرة عربيا من شركة أوبو.

１.أوبو فايند إكس 5 برو

المواصفات:

تاريخ الإصدار: مارس/آذار 2022

الوزن: 218 غراما

الأبعاد: 163.7 × 73.9 × 8.8 ملم

نظام التشغيل: أندرويد 12

الشاشة: أموليد بحجم 6.7 بوصات، وبدقة 1440 × 3216 (525 بيكسل لكل بوصة)

شريحة المعالجة: سنابدراغون 8 جين 1

الذاكرة العشوائية: 8 غيغابايت/12 غيغابايت

مساحة التخزين: 256 غيغابايت/512 غيغابايت "يو إف إس 3.1" (UFS 3.1)

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير

الكاميرات الخلفية: 50 ميغابيكسل + 50 ميغابيكسل + 13 ميغابيكسل (تليفوتو، زوم بصري 2x)

الكاميرا الأمامية: 32 ميغابيكسل

الشحن: بقدرة 80 واطا سلكيا، وبقدرة 50 واطا لاسلكيا

المميزات:

شاشة بدقة مرتفعة وسطوع عالٍ.

أداء جيد.

شحن سريع سلكي ولاسلكي.

العيوب:

وزن ثقيل قليلا.

سعر أعلى مقارنة بهواتف الفئة نفسها.

２.أوبو فايند إن 2 فليب

المواصفات:

تاريخ الإصدار: فبراير/شباط 2023

الوزن: 191 غراما

الأبعاد: مغلق 85.5 × 75.2 × 16.02 ملم، مفتوح 166.2 × 75.2 × 7.45 ملم

نظام التشغيل: أندرويد 13

الشاشة: أموليد، بحجم 3.26 بوصات (مغلق) وحجم 6.8 بوصات (مفتوح)، وبدقة 720 × 382 / 2520 × 1080

شريحة المعالجة: ميدياتك ديمنستي 9000 بلس

الذاكرة العشوائية: 8 غيغابايت

مساحة التخزين: 256 غيغابايت

سعة البطارية: 4300 مللي أمبير

الكاميرات الخلفية: 50 ميغابيكسلا (رئيسية) + 8 ميغابيكسلات (زاوية واسعة)

الكاميرا الأمامية: 32 ميغابيكسلا

الشحن: بقدرة 44 واطا سلكيا

المميزات:

تصميم مبتكر لهاتف قابل للطي.

العيوب:

لا يأتي بتصنيف لمقاومة المياه والغبار.

３.أوبو رينو 10 5 جي

المواصفات:

تاريخ الإصدار: يوليو/تموز 2023

الوزن: 185 غراما

الأبعاد: 162.4 × 74.2 × 8 ملم

نظام التشغيل: أندرويد 13، قابل للتحديث إلى أندرويد 14

حجم الشاشة: أموليد بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 (394 بيكسل لكل بوصة)

شريحة المعالجة: ميدياتك ديمنستي 7050

الذاكرة العشوائية: 8 غيغابايت

مساحة التخزين: 128 غيغابايت/256 غيغابايت

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير

الكاميرات الخلفية: 64 ميغابيكسلا (واسعة) + 8 ميغابيكسلات + 32 ميغابيكسلا (تليفوتو، زوم بصري 2x)

الكاميرا الأمامية: 32 ميغابيكسلا

الشحن: بقدرة 67 واط سلكي

المميزات:

سعة بطارية كبيرة مع شحن سريع.

سعر مناسب للإمكانيات.

العيوب:

لا يأتي بتصنيف لمقاومة المياه والغبار.

أفضل هواتف هونر

هذه أفضل ترشيحات لهواتف شركة هونر الصينية:

１. هونر ماجيك 6 برو

المواصفات:

تاريخ الإصدار: مارس/آذار 2024

الوزن: 229 غراما

الأبعاد: 162.5 × 75.8 × 8.9 ملم

نظام التشغيل: ماجيك أو إس 8 المستند إلى نظام أندرويد 14

الشاشة: أوليد، بحجم 6.8 بوصات، وبدقة 2800 × 1280 (441 بيكسلا لكل بوصة)

شريحة المعالجة: سنابدراغون 8 جين 3

الذاكرة العشوائية: 12 غيغابايت

مساحة التخزين: 512 غيغابايت

البطارية: 5600 مللي أمبير

الكاميرا الخلفية: 50 ميغابيكسلا + 50 ميغابيكسلا + 180 ميغابيكسلا (تليفوتو بريسكوب)

الكاميرا الأمامية: 50 ميغابيكسلا

الشحن: بقدرة 100 واط سلكي، وبقدرة 50 واطا لاسلكيا

المميزات:

شاشة أوليد عالية الدقة مع تقنية حماية العين.

معالج قوي.

كاميرات قوية، ومنها عدسة تليفوتو بريسكوب بدقة 180 ميغابيكسلا.

بطارية بسعة كبيرة مع قدرات شحن سريعة.

العيوب:

سعر مرتفع.

مميزات الذكاء الاصطناعي أقل تطورا مقارنة بالمنافسين.

２.هونر ماجيك في 2

المواصفات:

تاريخ الإصدار: فبراير/شباط 2024

الوزن: 231 غراما الأبعاد: 156.7 × 74.1 × 9.9 ملم (مغلق)، 156.7 × 145.4 × 4.7 ملم (مفتوح)

نظام التشغيل: ماجيك أو إس 7.2 المستند إلى أندرويد 13

الشاشة: أوليد، بحجم 7.92 بوصات (داخلية)، وحجم 6.43 بوصات (خارجية)، وبدقة: 2156 × 2344 (داخلية)، 1060 × 2376 (خارجية)

شريحة المعالجة: سنابدراغون 8 جين 2

الذاكرة العشوائية: 16 غيغابايت

مساحة التخزين: 512 غيغابايت

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير

الكاميرات الخلفية: 50 ميغابيكسلا + 50 ميغابيكسلا + 20 ميغابيكسلا (تليفوتو)

الكاميرا الأمامية: 16 ميغابيكسلا

الشحن: بقدرة 66 واطا سلكيا

المميزات:

من أخف الهواتف القابلة للطي المتوفرة حاليا.

سعة بطارية كبيرة.

العيوب:

لا يأتي بتصنيف لمقاومة المياه والغبار.

عدم توفر شحن لاسلكي.

３.هونر 90

المواصفات:

تاريخ الإصدار: يوليو/تموز 2023

الوزن: 183 غراما

الأبعاد: 162 × 74.1 × 7.8 ملم

نظام التشغيل: أندرويد 13

الشاشة: أموليد، بحجم 6.7 بوصات، وبدقة 2664 × 1200 (395 بيكسلا لكل بوصة)

شريحة المعالجة: سنابدراغون 7 جين 1 إصدار معزز

الذاكرة العشوائية: 8 غيغابايت/12 غيغابايت

مساحة التخزين: 256 غيغابايت/512 غيغابايت

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير

الكاميرات الخلفية: 200 ميغابيكسل + 12 ميغابيكسلا + 2 ميغابيكسل (عمق)

الكاميرا الأمامية: 50 ميغابيكسلا

الشحن: بقدرة 66 واطا سلكيا

المميزات:

سعر معقول كاميرا رئيسية مميزة بدقة 200 ميغابيكسل.

سعة بطارية كبيرة مع شحن سريع.

العيوب:

دعم محدود لتحديثات البرمجيات والأمان.

معالج أقل تطورا مقارنة بالنماذج الرائدة.

في الختام، وكما ذكرنا تتصدر الشركات الصينية للهواتف الذكية السوق في الدول العربية والشرق الأوسط بفضل تنوع هواتفها الذكية وأسعارها المعقولة مقارنة بإمكانياتها القوية.