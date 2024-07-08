أفضل ساعات ذكية تناسب هواتف أندرويد

توفر الساعات الذكية الراحة عند أداء مهام مثل الرد على المكالمات، أو إرسال الرسائل النصية، أو استخدام المساعد الصوتي مباشرة بدل استخدام الهاتف، أو حتى قراءة الإشعارات على التطبيقات المختلفة. كما أنها تعمل كأجهزة تتبع للياقة البدنية بكفاءة، إذ يمكنها مراقبة معدل ضربات القلب، وتسجيل أنشطة التمارين الرياضية، وغيرها من الميزات الكثيرة. ولكن، من الأفضل اعتبارها كإكسسوار لهاتفك الذكي بدلا من كونها أجهزة ذكية مستقلة، لأن شاشاتها الصغيرة قد تؤثر على مهام التطبيقات.

وعموما إن كنت من مستخدمي هواتف أندرويد، وتبحث عن شراء ساعة ذكية تناسب هاتفك، فهذه ترشيحات لأفضل الساعات الذكية المتاحة حاليا وفقا لآراء ومراجعات بعض أشهر مواقع التقنية العالمية.

ما الذي تبحث عنه في الساعة الذكية؟

عند اختيار ساعة ذكية تناسب هاتفك الأندرويد، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

التوافق: تأكد من أن الساعة تعمل بسلاسة مع هاتف الأندرويد.

تأكد من أن الساعة تعمل بسلاسة مع هاتف الأندرويد. عمر البطارية: ابحث عن ساعة بعمر بطارية يكفي ليوم كامل مع تفعيل جميع الميزات في الساعة.

ابحث عن ساعة بعمر بطارية يكفي ليوم كامل مع تفعيل جميع الميزات في الساعة. تتبع اللياقة البدنية: اختر ساعة تحتوي على ميزات شاملة لتتبع الحالة الصحية واللياقة البدنية.

اختر ساعة تحتوي على ميزات شاملة لتتبع الحالة الصحية واللياقة البدنية. التصميم: اختر ساعة تناسب أسلوبك وتوفر لك الراحة عند ارتدائها.

اختر ساعة تناسب أسلوبك وتوفر لك الراحة عند ارتدائها. دعم التطبيقات: تأكد من أن الساعة تدعم التطبيقات والخدمات الأساسية التي تستخدمها باستمرار.

تأكد من أن الساعة تدعم التطبيقات والخدمات الأساسية التي تستخدمها باستمرار. نظام التشغيل: احرص على اختيار ساعة ذكية بأحدث نسخة متوفرة من نظام التشغيل.

احرص على اختيار ساعة ذكية بأحدث نسخة متوفرة من نظام التشغيل. جودة التصنيع: ضع في اعتبارك جودة تصنيع الساعة ودرجة مقاومتها للمياه.

أفضل ساعات ذكية لهواتف الأندرويد

إليك بعض الترشيحات لأفضل ساعات ذكية تناسب هاتفك الأندرويد:

سامسونغ غالاكسي ووتش 6

تعد الخيار الأفضل لمعظم مستخدمي هواتف الأندرويد، وتأتي بأحدث نسخة من نظام تشغيل الساعات الذكية من غوغل "وير أو إس 4″، ومدمج بها نظام "جي بي إس"، وتوفر الساعة الكشف التلقائي عن الأنشطة والقياسات الصحية وتتمتع بتصميم أنيق بسيط مع أحزمة قابلة للتبديل بسهولة.

وتأتي بهذه المواصفات:

الأحجام: 40 ملم، 44 ملم.

40 ملم، 44 ملم. الوزن: 30 غراما (لحجم 40 مليمترا)، 33 غراما (لحجم 44 مليمترا)

30 غراما (لحجم 40 مليمترا)، 33 غراما (لحجم 44 مليمترا) عمر البطارية: حتى 30 ساعة مع تشغيل الشاشة باستمرار، 40 ساعة بدون تشغيل الشاشة.

حتى 30 ساعة مع تشغيل الشاشة باستمرار، 40 ساعة بدون تشغيل الشاشة. نوع الشاشة: أوليد، 1.2 بوصة (لحجم 40 مليمترا)، 1.4 بوصة (لحجم 44 مليمترا).

أوليد، 1.2 بوصة (لحجم 40 مليمترا)، 1.4 بوصة (لحجم 44 مليمترا). الدقة: 396 × 396 بكسل (لحجم 40 مليمترا)، 450 × 450 بكسل (لحجم 44 مليمترا).

396 × 396 بكسل (لحجم 40 مليمترا)، 450 × 450 بكسل (لحجم 44 مليمترا). مقاومة الماء: حتى 50 مترا، بتصنيف "آي بي 68".

حتى 50 مترا، بتصنيف "آي بي 68". تخزين الموسيقى: 16 غيغابايت.

16 غيغابايت. المستشعرات: مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، قياس الأكسجين في الدم "إس بي أو 2" (SpO2)، مراقبة معدل ضربات القلب "إي سي جي" (ECG).

الإيجابيات:

جودة شاشة ممتازة بألوان حيوية.

إمكانيات قوية لتتبع الحالة الصحية واللياقة البدنية.

تصميم أنيق وقابل للتخصيص مع أحزمة قابلة للتبديل.

دعم جيد للتطبيقات عبر متجر غوغل بلاي.

السلبيات:

عمر بطارية أقصر للنماذج الأصغر.

بعض الميزات مخصصة لهواتف سامسونغ فقط.

سامسونغ غالاكسي ووتش 6 كلاسيك

الساعة الأفضل لمستخدمي هواتف سامسونغ، وتتميز بإطار دوار وتصميم أنيق مع خيارات أكبر لحجم الشاشة. تأتي بنظام التشغيل "وير أو إس 4″، وتوفر عمر بطارية جيد ومدمج بها أيضا نظام "جي بي إس".

وتأتي بهذه المواصفات:

الأحجام: 43 مليمترا، 47 مليمترا.

43 مليمترا، 47 مليمترا. الوزن: 77 غراما (لحجم 43 ملم)، 85 غراما (لحجم 47 مليمترا).

77 غراما (لحجم 43 ملم)، 85 غراما (لحجم 47 مليمترا). عمر البطارية: حتى 30 ساعة مع تشغيل الشاشة باستمرار، 40 ساعة بدون تشغيل الشاشة.

حتى 30 ساعة مع تشغيل الشاشة باستمرار، 40 ساعة بدون تشغيل الشاشة. نوع الشاشة: أوليد، 1.3 بوصة (لحجم 43 مليمترا)، 1.5 بوصة (لحجم 47 مليمترا).

أوليد، 1.3 بوصة (لحجم 43 مليمترا)، 1.5 بوصة (لحجم 47 مليمترا). الدقة: 450 × 450 بكسل (لحجم 43 مليمترا)، 480 × 480 بكسل (لحجم 47 مليمترا).

450 × 450 بكسل (لحجم 43 مليمترا)، 480 × 480 بكسل (لحجم 47 مليمترا). مقاومة الماء: حتى 50 مترا، بتصنيف "آي بي 68".

حتى 50 مترا، بتصنيف "آي بي 68". تخزين الموسيقى: 16 غيغابايت.

16 غيغابايت. المستشعرات: مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، مراقبة معدل ضربات القلب "إي سي جي" (ECG)، قياس الأكسجين في الدم "إس بي أو 2" (SpO2).

الإيجابيات:

إطار دوار لسهولة التنقل.

تصميم أنيق محدث مع خيارات أكبر حجما.

ميزات متطورة لتتبع الصحة واللياقة البدنية.

السلبيات:

الأنسب لمستخدمي هواتف سامسونغ بسبب بعض الميزات الحصرية.

أثقل وزنا وأكبر حجما من النماذج الأخرى المتاحة.

سامسونغ غالاكسي ووتش 5 برو

تقدم هذه الساعة الذكية من سامسونغ ميزات لياقة بدنية متقدمة مثل قراءات تخطيط كهربية القلب، وتحليل تكوين الجسم، ومدمج بها نظام "جي بي إس" مع توفر ميزة الملاحة بالتوجيه خطوة بخطوة، وتأتي أيضا بنظام التشغيل "وير أو إس 4″، مما يوفر تجربة تطبيقات خارجية قوية.

وتأتي بهذه المواصفات:

الحجم: 45 مليمترا الوزن: 46.5 غراما.

45 مليمترا الوزن: 46.5 غراما. عمر البطارية: حتى 80 ساعة (في حالة الاستخدام الأمثل).

حتى 80 ساعة (في حالة الاستخدام الأمثل). نوع الشاشة: أوليد، 1.4 بوصة.

أوليد، 1.4 بوصة. الدقة: 450 × 450 بكسل.

450 × 450 بكسل. مقاومة الماء: حتى 50 مترا، بتصنيف "آي بي 68".

حتى 50 مترا، بتصنيف "آي بي 68". تخزين الموسيقى: 16 غيغابايت.

16 غيغابايت. المستشعرات: مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، مراقبة معدل ضربات القلب "إي سي جي" (ECG)، قياس الأكسجين في الدم "إس بي أو 2" (SpO2)، مستشعر درجة الحرارة.

الإيجابيات:

تتبع شامل للياقة البدنية.

تصميم متين.

عمر بطارية طويل.

ملاحة بالتوجيه خطوة بخطوة للأنشطة الخارجية.

السلبيات:

ميزات محدودة لمستخدمي هواتف أخرى غير هواتف سامسونغ.

تتوفر بحجم واحد وأثقل من النماذج الأخرى.

غوغل بيكسل ووتش 2

تتميز هذه الساعة الذكية من غوغل بتصميم أنيق مع شاشة بألوان مميزة، وهي مناسبة خصوصا لهواتف بيكسل، وتأتي أيضا بأحدث نسخة من نظام التشغيل "وير أو إس 4″، ومدمج بها نظام "جي بي إس"، بجانب معالج جديد وميزات محسنة للصحة واللياقة البدنية.

وتأتي بهذه المواصفات:

الحجم: 41 مليمترا.

41 مليمترا. الوزن: 31 غراما.

31 غراما. عمر البطارية: حتى 24 ساعة مع تشغيل الشاشة باستمرار.

حتى 24 ساعة مع تشغيل الشاشة باستمرار. نوع الشاشة: أوليد، 1.2 بوصة.

أوليد، 1.2 بوصة. الدقة: 320 × 320 بكسل.

320 × 320 بكسل. مقاومة الماء: 5 ضغط جوي، بتصنيف "آي بي 68".

5 ضغط جوي، بتصنيف "آي بي 68". تخزين الموسيقى: 32 غيغابايت.

32 غيغابايت. المستشعرات: مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، مراقبة معدل ضربات القلب "إي سي جي" (ECG)، قياس الأكسجين في الدم "إس بي أو 2" (SpO2)، مستشعر متعدد المسارات

الإيجابيات:

تصميم أنيق ومريح.

يتوفر بها آخر التحديثات والميزات من غوغل.

تجربة مناسبة عبر كافة هواتف الأندرويد.

سعة تخزين عالية للموسيقى والتطبيقات.

السلبيات:

خيارات محدودة في الحجم.

موصل حزام خاص.

يصعب العثور على أشرطة ساعة متوافقة معه.

ون بلس ووتش 2

توفر هذه الساعة الذكية من ون بلس عمر بطارية استثنائي، وتصميم متين، وميزات كثيرة لتتبع اللياقة البدنية. وتأتي كذلك بنظام التشغيل "وير أو إس 4″، ومدمج بها نظام "جي بي إس".

وتأتي بهذه المواصفات:

الحجم: 47 مليمترا.

47 مليمترا. الوزن: 49 غراما (الهيكل).

49 غراما (الهيكل). عمر البطارية: حتى 100 ساعة في الوضع الذكي، 48 ساعة مع تشغيل الشاشة باستمرار.

حتى 100 ساعة في الوضع الذكي، 48 ساعة مع تشغيل الشاشة باستمرار. نوع الشاشة: أوليد، 1.39 بوصة.

أوليد، 1.39 بوصة. الدقة: 454 × 454 بكسل.

454 × 454 بكسل. مقاومة الماء: 5 ضغط جوي، بتصنيف "آي بي 68".

5 ضغط جوي، بتصنيف "آي بي 68". تخزين الموسيقى: 32 غيغابايت.

32 غيغابايت. المستشعرات: مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، مراقبة معدل ضربات القلب "إي سي جي" (ECG)، قياس الأكسجين في الدم "إس بي أو 2" (SpO2)، مستشعر الضوء المحيط.

الإيجابيات:

عمر بطارية استثنائي مع أوضاع متنوعة.

تصميم متين.

ميزات شاملة لتتبع اللياقة البدنية.

سعة تخزين كبيرة للموسيقى والتطبيقات.

السلبيات: