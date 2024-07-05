دليلك لأساسيات النسخ الاحتياطي للهواتف الذكية

ماذا يمكنك أن تفعل إذا فقدت هاتفك، أو أصابته مشكلة ما حذفت كل الصور والملاحظات والملفات الأخرى نهائيا من الهاتف؟

إن كانت لديك نسخة احتياطية من تلك الملفات، فستعرف على الأرجح ما عليك فعله، وهو استعادة كل شيء إلى هاتف جديد. لكن في حال لم تكن قد قررت الاحتفاظ بنسخة احتياطية، فاحرص أن تفعل هذا في أقرب وقت.

أصبحت عملية النسخ الاحتياطي عملية سهلة وبسيطة لدرجة أنها لا تستغرق سوى بضع ضغطات على شاشة هاتفك الذكي، لهذا جمعنا هنا دليلا مبسطا يوضح بعض الطرق التي تساعدك في الحفاظ على أمان ملفاتك وسلامتها وتحديثها باستمرار من خلال النسخ الاحتياطي.

وجود نسخة احتياطية من ملفاتك المهمة يريحك من بعض المعاناة عند فقدان أو سرقة أو تعطل هاتفك.

النسخ الاحتياطي

عندما أعددت هاتفك للمرة الأولى، فإنك أنشأت حسابا مجانيا (أو سجلت الدخول إليه) من "آبل" على هواتف آيفون، أو من غوغل في هواتف الأندرويد، أو سامسونغ في هواتف غالاكسي، لاستخدام تطبيقات الشركة وخدماتها على الهاتف.

باستخدام هذا الحساب، غالبا ستحصل على 5 غيغابايت من مساحة التخزين السحابية على خدمة "آي كلاود" المجانية من آبل، أو 15 غيغابايت من مساحة التخزين السحابية من غوغل وسامسونغ.

وتُستخدم تلك المساحة كمخزن رقمي مشفر لتطبيق النسخ الاحتياطي على هاتفك، لكنها قد تمتلئ سريعا، خاصة إن كنت تملك أجهزة أخرى متصلة بالحساب نفسه وتخزن بها الملفات.

عندما تقترب من سعة التخزين القصوى، ستصلك تنبيهات من النظام، إلى جانب عرض للاشتراك والحصول على المزيد من المساحة التخزينية مقابل رسوم شهرية.

تمتلك كل من آبل وغوغل وسامسونغ تعليمات محددة لإعداد النسخ الاحتياطي السحابي في قسم الدعم على مواقعهم الرسمية. لكن يسهل العثور على هذه الميزة على هاتفك.

في هاتف آيفون، اذهب إلى صفحة الإعدادات، ثم اضغط على اسمك أعلى الشاشة ثم اضغط على خدمة آي كلاود. أما في كثير من هواتف أندرويد، ستجد تلك الميزة في الإعدادات باسم النسخ الاحتياطي (Backup)، وهنا يمكنك ضبط الهاتف على النسخ الاحتياطي تلقائيا، وهو ما يحدث عادة عندما يتصل الهاتف بشبكة واي فاي، ويكون موصولا بشاحن الكهرباء، أو يمكنك اختيار النسخ الاحتياطي يدويا، الذي يبدأ عندما تضغط على هذا الاختيار.

عادة ما تحفظ تطبيقات النسخ الاحتياطي نسخة من سجل المكالمات وإعدادات الهاتف والرسائل والصور ومقاطع الفيديو والبيانات الخاصة بالتطبيقات. أما المحتويات التي يمكنك تحميلها ببساطة، مثل التطبيقات نفسها، فلا تُحفظ عادةً نسخ احتياطية منها لسهولة الحصول عليها مرة أخرى.

وإن لم ترغب في الاحتفاظ بنسخة احتياطية على الخدمات السحابية، فيمكنك أن تحتفظ بها على حسابك الشخصي.

لاحظ أن عملية مزامنة ملفاتك عبر عدة أجهزة تختلف عن النسخ الاحتياطي لتلك الملفات، لأن عملية النسخ الاحتياطي دورها أن تحفظ لك نسخة من تلك الملفات في وقت محدد.

في حين عملية المزامنة تحافظ على تحديث المعلومات في هاتفك الذكي داخل تطبيقات بعينها، مثل جهات الاتصال والتقويمات، عبر عدة أجهزة متنوعة، فعند تفعيل المزامنة، يصبح لهاتفك وحاسوبك، وأي جهاز آخر مسجّل في حسابك، المعلومات نفسها في الوقت ذاته.

ومع تفعيل ميزة المزامنة، فعندما تحذف أحد الملفات في جهاز ما، فإنه يختفي في كل الأجهزة الأخرى. لكن تظل النسخة الاحتياطية بحالتها في مكان تخزينها حتى يجري تحديثها في النسخة التالية.