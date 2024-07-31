ميتا تتيح لبعض مستخدمي إنستغرام إنشاء روبوتات محادثة كنسخة منهم

علنت ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، عن طرح ميزة جديدة تتيح لبعض مستخدمي المنصة إنشاء روبوتات محادثة بالذكاء الاصطناعي كنسخة من أنفسهم. وتهدف هذه المبادرة إلى جذب صانعي المحتوى ودمج برمجيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها ميتا في المنتجات الاستهلاكية الأساسية للشركة، حسبما ذكرت صحيفة تايم.

وتتيح هذه الميزة -التي يُطلق عليها اسم "إيه آي ستوديو" (AI Studio)- لصانعي المحتوى، ممن يملكون حسابات احترافية على إنستغرام، إمكانية إنشاء روبوت محادثة مخصص بالذكاء الاصطناعي يمكنه الإجابة عن الأسئلة الشائعة من المعجبين أو المتابعين. وبإمكان صانعي المحتوى تحديد أنواع الأسئلة التي ينبغي على الروبوت الإجابة عنها والمواضيع التي يجب تجنبها، وفقا لما ذكرته ميتا عبر مدونتها الرسمية الاثنين الماضي.

وإلى جانب صانعي المحتوى المحترفين، ستتاح الفرصة لباقي مستخدمي إنستغرام أيضا لتطوير روبوتات محادثة ذات طابع خاص لملفاتهم الشخصية. ويمكن أن تركز هذه الروبوتات على اهتمامات محددة مثل فنون القتال المتنوعة أو تناول الطعام أو الحيوانات الأليفة، مما يعزز تفاعل المستخدمين ويضفي لمسة شخصية على تفاعلاتهم.

وقد أعلنت ميتا عن ميزة "إيه آي ستوديو" لأول مرة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وبدأت الآن إتاحتها لمجموعة محددة من المستخدمين، ومن المقرر أن يمتد طرح الميزة على إنستغرام على مدار الأسابيع القادمة.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من استثمار ميتا الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو أحد المجالات التي أعرب مارك زوكربيرغ عن طموحه في ريادة شركته لتطوير روبوتات محادثة من أعلى طراز. وتقدم الشركة حاليا روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي باسم "ميتا إيه آي" على منصة فيسبوك وإنستغرام وتطبيق واتساب، مما يعكس مدى اهتمامها بدمج الذكاء الاصطناعي في مجموعة تطبيقاتها ومنصاتها المختلفة.

كما طرحت ميتا مؤخرا أحدث نماذجها اللغوية الكبيرة "لاما 3.1" ويتميز بإمكانات متطورة، تشمل حل المسائل الرياضية المعقدة وتحليل كتب كاملة بصورة فورية تقريبا، كما أنه يتيح للمستخدمين توليد صور جديدة لأنفسهم في سيناريوهات مختلفة باستخدام رسالة نصية فحسب، وفقا لما ذكرته صحيفة تايم.