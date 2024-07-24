شركة "ويز" الإسرائيلية للأمن السيبراني تنسحب من صفقة الاستحواذ مع غوغل

أنهت شركة "ويز" الإسرائيلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني المفاوضات مع شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، حول صفقة استحواذ بقيمة 23 مليار دولار، وفقا لمذكرة داخلية لشركة "ويز" اطلعت عليها رويترز.

الأسبوع الماضي، كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت بإجراء شركة ألفابت مفاوضات متقدمة للاستحواذ على الشركة الإسرائيلية مقابل 23 مليار دولار تقريبا، فيما وصفته بأكبر عملية استحواذ في تاريخ شركة ألفابت.

وأوضح عساف رابابورت، الرئيس التنفيذي لشركة "ويز"، إن شركته ستركز الآن على الطرح العام الأولي في البورصة، كما كانت تخطط سابقا، وتستهدف تحقيق إيرادات سنوية متجددة بقيمة مليار دولار.

وقال في المذكرة التي أصدرتها الشركة: "إن رفض مثل هذه العروض الكبيرة أمر صعب، ولكن مع وجود فريقنا الاستثنائي، أشعر بالثقة في اتخاذ هذا القرار"، في إشارة إلى عرض الاستحواذ الضخم من غوغل.

قرار "ويز" بإنهاء الصفقة سيشكل عقبة أمام شركة غوغل، التي كانت تستثمر في بنيتها التحتية للخدمات السحابية وتركز على جذب العملاء لقطاع أعمالها السحابية الذي حقق إيرادات تجاوزت 33 مليار دولار العام الماضي، كما أشارت رويترز.

وشهد تقييم شركة "ويز" ارتفاعا ملحوظا منذ تأسيسها في عام 2020 على يد رئيسها التنفيذي الإسرائيلي عساف رابابورت وعدد من زملائه. وجمعت الشركة، التي تقدم برمجيات الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، مليار دولار في فترة سابقة من هذا العام بتقييم قدره 12 مليار دولار. وهي واحدة من الشركات الناشئة القليلة خارج قطاع الذكاء الاصطناعي التي نجحت في جمع تمويل بتقييم مرتفع في عام 2024، وتعمل الشركة الناشئة مع شركات عالمية كبرى مثل "سيلز فورس" و"بي إم دبليو".

ويقع مقر شركة "ويز" في نيويورك ولها مكاتب أخرى بالولايات المتحدة وإسرائيل، وتتعاون الشركة الناشئة مع عدد من أكبر شركات الحوسبة السحابية، ومنها أمازون ومايكروسوفت وكذلك غوغل، وفقا لما ذكرته على موقعها الإلكتروني.

وتأسست الشركة عام 2020 بأيدي فريق إسرائيلي مكون من رئيسها التنفيذي عساف رابابورت، والرئيس التنفيذي للشؤون التقنية عامي لوتواك، ونائب الرئيس التنفيذي للمنتجات ينون كوستيكا، ونائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير روي ريزنيك.

وشغل عساف رابابورت منصب المدير العام للبحث والتطوير في شركة مايكروسوفت إسرائيل بعد أن باع شركته السابقة "أدالوم" لمايكروسوفت مقابل 320 مليون دولار في عام 2015. أما بقية مؤسسي شركة "ويز" فقد عملوا مع رابابورت منذ أيام خدمته في الجيش الإسرائيلي وشغلوا مناصب مختلفة في شركته السابقة "أدالوم" أيضا، كما أشار تقرير في فوربس.

واجتمع رابابورت ورفاقه الثلاثة خلال الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، والتحقوا بالوحدة 8200، وهي الوحدة الاستخبارية الخاصة بالنخبة، قبل أن يغادر رابابورت إلى مجموعة سيبرانية نخبوية أصغر وأكثر سرية تسمى الوحدة 81، وفقا لتقرير فوربس.