ما أداة "بينبوينت" التي توفرها غوغل للصحفيين؟

في عالم الصحافة الحالي، يحتاج الصحفيون إلى امتلاك أداة قوية تمكّنهم من معالجة كميات هائلة من المعلومات والبيانات بسرعة ودقة، وهنا تظهر أداة "غوغل بينبوينت" (Pinpoint) بوصفها عنصرا مساعدا. أطلقت غوغل هذه الأداة في إطار مبادرة أخبار غوغل، وهي توفر منصة متطورة مصممة لمساعدة الصحفيين في إدارة وتنظيم وتحليل مجموعات ضخمة من البيانات.

أداة "بينبوينت"

تتيح أداة "بينبوينت" للصحفيين تخزين ما يبلغ 200 ألف مستند بأنواع مختلفة، ومنها الملفات بصيغة "بي دي إف" وصفحات مواقع الإنترنت وكذلك الملفات الصوتية.

تكمن القوة الأساسية لهذه المنصة في إمكانياتها البحثية القوية، إذ يمكن للصحفيين استخدامها لرفع مجموعة من المستندات والبحث بداخلها عن مصطلحات معينة، وتحدد الأداة النتائج المطابقة والدقيقة والمصطلحات المرتبطة بهذا البحث. كما يمتد هذا إلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والتعليقات في الكتب، حتى النصوص داخل الصور، مما يوسع نطاق المحتوى القابل للبحث باستخدام تلك الأداة القوية.

ومن أبرز الميزات في أداة "بينبوينت" هي قدرتها على التعامل مع أنواع مختلفة من المستندات. من خلال عرض المجموعة، يمكن للصحفي تصفية المستندات حسب الأشخاص والمنظمات والمواقع والتسميات التي يضيفها بنفسه، مما يسهل عمليات البحث الأوسع والأكثر استهدافا. تلك المرونة ضرورية للصحفيين الذين يعملون على قصص صحفية تتطلب تصفية أنواع مختلفة من المستندات والمصادر.

كما تتميز الأداة بتحويل الصوت والفيديو إلى نصوص، إذ يمكن للصحفي تحميل ملفات تصل إلى ساعتين، وستتولى المنصة تحويل المحتوى إلى ملف بصيغة "بي دي إف" قابل للبحث، مع إضافة التوقيت الزمني.

كما تتيح المنصة للصحفيين مشاركة المجموعات مع الزملاء، مما يعزز العمل الجماعي في سيناريوهات التحقيقات والأخبار العاجلة. تكون المجموعات خاصة بشكل افتراضي، لكن يمكن منح الوصول لأي شخص يملك حسابا على غوغل، مما يسهل التعاون بين فرق العمل في المواقع المختلفة.