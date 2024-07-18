كيف أصبح غوغل محرك البحث الأشهر بالعالم؟

يعلم جميع المستخدمين أن كلمة "غوغل" تُعبر عن الوسيلة الرئيسية لإيجاد أي شيء على الإنترنت، رغم أن العديد منهم لا يعلم ماهيته أو كيف يعمل.

يهيمن غوغل على مشهد محركات البحث في العالم، فهل تساءلت يوما كيف؟ بالطبع ليس صدفة، إن فهم سبب تفوق غوغل في عالم محركات البحث يمكن أن يوفر رؤى قيمة لأي شخص يتنقل في المشهد الرقمي الحديث اليوم.

تعود شهرة محرك البحث غوغل إلى خوارزميته المتفوقة، حيث يفهرس مليارات الصفحات على الويب بسرعة فائقة، ويقدّم نتائج ذات صلة عالية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بفضل الجهود الجبارة التي تُبذل في هذه العملية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من جانب فريق غوغل العالمي.

ولكن تفوق غوغل لم ينتج من فراغ. دعونا نلقي نظرة أقرب على الشبكة المعقدة من العوامل التي دفعت غوغل إلى القمة، لنفهم سبب تفوقه بوصفه قوة عظيمة في العالم الرقمي.

خوارزميات بحث غوغل

تعدّ خوارزمية البحث في غوغل بمثابة المعيار الذهبي في العالم الرقمي، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تعمل بسلاسة لتقديم نتائج البحث الدقيقة التي نعتمد عليها جميعا.

في جوهرها، تستند خوارزمية غوغل إلى معادلات رياضية معقدة وتعلم الآلة لتحليل وتصنيف صفحات الويب بالاعتماد على معايير مختلفة. تلعب العوامل مثل الصلة وقوة الموقع والحداثة وتجربة المستخدم دورا في تحديد مكان الصفحة في نتائج البحث.

وذكر غوغل أن خوارزميته تتغير مئات المرات في العام لمواكبة سلوكيات المستخدم المتغيرة والتقدم التكنولوجي. هذا ما يجعل نتائجه أكثر دقة وفورية من أي محرك بحث آخر. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم غوغل أكثر من 200 عامل تصنيف عند تحديد النتائج التي سيتم عرضها للمشاهد وبالترتيب. هذا الالتزام بالابتكار يضمن بقاء غوغل في الصدارة وتقديم النتائج الأكثر دقة وحداثة ممكنة.

تعمل دقة خوارزمية محرك البحث على ضمان حصول المستخدمين على المعلومات التي يحتاجونها على الفور بدلا من اضطرارهم إلى التمرير عبر صفحات من نتائج البحث.

ميزات محرك بحث غوغل

سبب جوهري آخر لكون غوغل أشهر محرك بحث هو ميزاته المتنوعة. فميزات محرك البحث هي العناصر الإضافية التي سيراها المستخدم في صفحة النتائج.

لا تعمل ميزات محرك البحث على تحسين تجربة المستخدم فحسب، بل يمكن أن تكون مفيدة للشركات أو مواقع الويب. فمن أجل أن تظهر الشركات محتوى موقعها في نتائج البحث، يجب عليها اتباع بعض الممارسات الأساسية من مثل تحسين المحتوى على الصفحة واستخدام ترميز المخطط وشراء الإعلانات.

عند البحث عن نتائج رياضية أو أسعار الأسهم أو توقعات الطقس أو مواعيد عرض الأفلام، سيوفر غوغل كل هذه المعلومات دون عناء من خلال شراكاته مع مزودي معلومات متخصصين.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض الاتجاهات والأماكن في غوغل أفضل مسار على الخرائط. فعندما يبحث المستخدمون عن عنوان ما مثل شارع معين أو مكان مشهور لا يكون هدفهم الحصول على رابط للانتقال إلى المواقع الإلكترونية التي تشير إلى هذا الشارع، إنما يريدون على الأرجح معرفة مكان العنوان وكيفية الوصول إليه. ولهذا السبب، يعرض غوغل الخرائط للمساعدة في الانتقال إلى الوجهة المحددة، أو العثور على الأنشطة التجارية المحلية والمعلومات بسهولة أكبر.

ثم إن ميزة الاقتراحات تساعد المستخدمين على اكتشاف اهتماماتهم بشكل أفضل. وهي خلاصة مخصّصة تساعد في الاطّلاع على محتوى يستند إلى اهتمامات المستخدم وتكون ذات صلة قوية بالموضوع الذي يبحث عنه.

الموثوقية

في عالم يعج بانتشار المعلومات الخاطئة، نجح غوغل في كسب ثقة مليارات المستخدمين حول العالم. ولكن ما الذي يجعل نتائج بحث غوغل تبعث على مثل هذه الثقة؟ الجواب هو "الصلة". بَنى غوغل سمعته على تقديم نتائج بحث عالية الصلة تلبي احتياجات وتوقعات المستخدمين. سواء كنت تبحث عن آخر الأخبار أو مطعم محلي أو بحث معمق حول موضوع متخصص، فإن غوغل يوفر لك ما تبحث عنه. وليست الصلة هي العامل المساهم الوحيد، بل الأمر يتعلق أيضا بالشفافية.

يبذل غوغل قصارى جهده لضمان فهم المستخدمين طريقة عمل خوارزمية البحث الخاصة به وكيفية ترتيب النتائج. تساعد هذه الشفافية في بناء الثقة في نتائج بحث غوغل، مع العلم أنها تستند إلى الجدارة وليس التلاعب.

وفق استطلاع رأي أجراه موقع "ماركيت ماي ماركيت" (Market My Market) عام 2023، فإن المستخدمين يتفقون عموما على أن غوغل يوفر أفضل النتائج من بين جميع محركات البحث الحالية أو المنصات الاجتماعية، رغم أنهم يعتقدون أنه قد يغير أو يقمع المعلومات الحساسة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسياسية.

فهرسة مليارات الصفحات بسرعة

يمكن لغوغل إدارة وفهرسة مليارات صفحات الويب بسرعة كبيرة، ويكمن السر في نظام الزحف والفهرسة المتطور الخاص به. لدى غوغل جيش من الروبوتات المعروف باسم "العناكب" الذي يجول شبكة الويب باستمرار، ويتبع الروابط من صفحة إلى أخرى، ويجمع المعلومات على طول الطريق. تتميز هذه الروبوتات بأنها فعالة للغاية، حيث تتنقل عبر ملايين الصفحات كل يوم وتُحدّث فهرس غوغل في الوقت الفعلي.

ولكن الأمر ليس مجرد سرعة، بل يتعلق الأمر أيضا بتحديد الأولويات. صممت خوارزميات غوغل لزحف وفهرسة الصفحات الأكثر أهمية وصلة بالمقام الأول، مما يضمن حصول المستخدمين دائما على إمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات.

إن هذه الميزة تدفع بأصحاب المواقع والمدونات للتركيز على ظهور محتوياتهم في محرك بحث غوغل دون غيره لما يوفره من سرعة ظهور محتوياتهم في نتائج البحث والوصول إلى عدد أكبر من الزوار.

استخدام غوغل للوصول لجمهور كبير

بعد أن أصبح غوغل محرك البحث الافتراضي لدى المستخدمين، توجه أصحاب المواقع والمدونات والمتاجر الإلكترونية وغيرها لاستقطاب جمهورهم من مستخدمي محرك بحث غوغل دون غيره، وهذا يخلق صدى لغوغل في هيمنته على بحث الويب في العالم. وهنا سنذكر أبرز النقاط للوصول إلى جمهور كبير عبر غوغل:

وصول لا مثيل له:

مع أكثر من 90% من حصة سوق محركات البحث العالمية، يوفر محرك بحث غوغل وصولا لا مثيل له إلى جمهور واسع. سواء كان جمهورك المستهدف محليا أو وطنيا أو دوليا، فإن نطاق غوغل الواسع يضمن اكتشاف الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم لمحتواك.

الاستهداف الدقيق:

تم تصميم خوارزميات البحث المتقدمة لغوغل لتقديم نتائج عالية الصلة للمستخدمين استنادا إلى استعلامات البحث الخاصة بهم. من خلال تحسين المحتوى الخاص بك للبحث، يمكنك التأكد من ظهوره أمام الجمهور الصحيح في الوقت المناسب، مما يزيد من احتمال المشاركة والتحويل.

الثقة والمصداقية:

اكتسب غوغل سمعة بوصفه مصدرا موثوقا للمعلومات، مما يجعله محرك البحث المفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن محتوى موثوق. من خلال الظهور البارز في نتائج البحث على غوغل، يمكنك الاستفادة من مصداقية المنصة لبناء الثقة مع جمهورك وتعزيز سمعة علامتك التجارية.

تنسيقات محتوى متنوعة:

يدعم محرك بحث غوغل مجموعة واسعة من تنسيقات المحتوى، بما في ذلك النص والصور ومقاطع الفيديو والمزيد. يتيح لك هذا التنوع إنشاء محتوى جذاب ومقنع يتردد صداه مع تفضيلات الجمهور المختلفة، مما يزيد من فرصك في جذب الانتباه وتوجيه الزيارات إلى موقع الويب أو منصتك الخاصة.

ابتكار مستمر:

يعمل غوغل باستمرار على تطوير خوارزميات البحث وميزاتها لتلبية احتياجات وتفضيلات المستخدمين بشكل أفضل. من خلال مواكبة أحدث التطورات في محرك بحث غوغل، يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة والبقاء متقدمًا في المنافسة، وضمان بقاء محتواك مرئيا ووثيق الصلة بجمهور كبير.