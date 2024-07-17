إيلون ماسك يعلن نقل مقر شركتي إكس وسبيس إكس من كاليفورنيا إلى تكساس

أعلن إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، أنه سينقل المقر الرئيسي لشركتي إكس وسبيس إكس من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية تكساس، كما أشار موقع سي إن بي سي.

ونشر ماسك هذه التصريحات عبر حسابه على منصة إكس، مستشهدًا بشعوره بالإحباط بسبب قانون جديد وقعه غافن نيوسوم (حاكم ولاية كاليفورنيا) بشأن الأطفال المتحولين جنسيًا في المدارس العامة. إذ أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أميركية تحظر على المدارس في مختلف المراحل التعليمية إلزام المعلمين بإخطار أولياء الأمور بالتغييرات التي تطرأ على الميول والهوية الجنسية للطالب.

وذكر ماسك في المنشور الذي أعلن فيه عن نقل مقر سبيس إكس "هذه آخر قشة. بسبب هذا القانون وغيره من القوانين الكثيرة السابقة التي تهاجم العائلات والشركات على حد سواء، سينتقل الآن المقر الرئيسي لسبيس إكس من هاوثورن في كاليفورنيا إلى ستاربيز في تكساس" ثم أضاف لاحقًا أن المقر الرئيسي لشركة إكس سينتقل أيضًا من سان فرانسيسكو إلى أوستن في ولاية تكساس.

This is the final straw. Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024

ويقع المقر الرئيسي الحالي لسبيس إكس في مدينة هاوثورن بولاية كاليفورنيا، ولكن الشركة كانت تبني منشأة ضخمة جنوب ولاية تكساس تحت اسم "ستاربيز" على مدى السنوات القليلة الماضية.

بينما يوجد المقر الرئيسي الحالي لإكس في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا. وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الشركة أنها تخطط لفتح مكتب صغير في أوستن في تكساس بهدف مساعدتها في معالجة مشكلات الإشراف على المحتوى.

وربما يكون قانون كاليفورنيا الجديد أمرًا شخصيًا لماسك. ففي عام 2022، ذكرت مجلة "بيبول" أن ابن الملياردير الأميركي، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما وقتها، حصل على إذن بتغيير اسمه وجنسه بصورة قانونية إلى فيفيان جينا ويلسون، وقد تخلى عن اسم عائلة ماسك وحمل اسم والدته قبل الزواج جوستين ويلسون بدلاً من ذلك.

وقال ماسك لصحيفة فايننشال تايمز -بعدها- إن قرار ابنته كان بسبب "الماركسيين الجدد" في المؤسسات التعليمية.

وتمثل هذه الخطوة آخر المستجدات في تحول ماسك نحو اليمين السياسي، ففي الأسبوع الماضي، أعلن تأييده الكامل للرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، كما أعلن تبرعه بنحو 45 مليون دولار شهريًا لحملة ترامب. وقد انتقد ماسك منذ فترة طويلة السياسات الليبرالية في كاليفورنيا، وهدد بسحب إكس وشركاته الأخرى من الولاية بالعديد من المناسبات.