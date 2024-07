إيلون ماسك يعلن نقل مقر شركتي إكس وسبيس إكس من كاليفورنيا إلى تكساس

أعلن إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، أنه سينقل المقر الرئيسي لشركتي إكس وسبيس إكس من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية تكساس، كما أشار موقع سي إن بي سي.

ونشر ماسك هذه التصريحات عبر حسابه على منصة إكس، مستشهدًا بشعوره بالإحباط بسبب قانون جديد وقعه غافن نيوسوم (حاكم ولاية كاليفورنيا) بشأن الأطفال المتحولين جنسيًا في المدارس العامة. إذ أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أميركية تحظر على المدارس في مختلف المراحل التعليمية إلزام المعلمين بإخطار أولياء الأمور بالتغييرات التي تطرأ على الميول والهوية الجنسية للطالب.

وذكر ماسك في المنشور الذي أعلن فيه عن نقل مقر سبيس إكس "هذه آخر قشة. بسبب هذا القانون وغيره من القوانين الكثيرة السابقة التي تهاجم العائلات والشركات على حد سواء، سينتقل الآن المقر الرئيسي لسبيس إكس من هاوثورن في كاليفورنيا إلى ستاربيز في تكساس" ثم أضاف لاحقًا أن المقر الرئيسي لشركة إكس سينتقل أيضًا من سان فرانسيسكو إلى أوستن في ولاية تكساس.

This is the final straw.

Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024