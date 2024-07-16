ماذا تخفي أوبن إيه آي؟.. مبلغون عن المخالفات يطالبون بحمايتهم من الملاحقات

قدم مبلغون عن مخالفات شركة أوبن إيه آي شكوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، داعين إلى إجراء تحقيق بشأن اتفاقيات عدم الإفصاح التقييدية المزعومة لشركة الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وجاء في الرسالة التي وصلت الوكالة عن طريق مكتب السيناتور تشاك غراسلي "نظرًا للمخاطر المحتملة الموثقة جيدًا التي يفرضها النشر غير المسؤول للذكاء الاصطناعي، فإننا نحث المفوضين على الموافقة فورًا على إجراء تحقيق في اتفاقيات عدم الإفشاء السابقة لأوبن إيه آي، ومراجعة الجهود الحالية التي يبدو أن الشركة تبذلها لضمان الامتثال الكامل لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة".

وتزعم الرسالة أن شركة الذكاء الاصطناعي جعلت الموظفين يوقعون اتفاقيات تلزمهم بالتنازل عن حقوقهم الفدرالية في التعويض في حالة قاموا بالتبليغ عن المخالفات.

وطلب المبلغون عن المخالفات من هيئة الأوراق المالية والبورصة فرض غرامة على أوبن إيه آي مقابل كل اتفاقية غير مناسبة يتم إبرامها إلى الحد الذي تراه الوكالة مناسبًا.

وقال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات -في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لرويترز- إنه لا يعلق على وجود أو عدم وجود طلب محتمل للمبلغين عن المخالفات.

وقال غراسلي لرويترز "إن الذكاء الاصطناعي يغير مشهد التكنولوجيا كما نعرفه بسرعة وبشكل كبير". وأضاف أنه "يبدو أن سياسات وممارسات أوبن إيه آي تلقي بتأثير مروع على حق المبلغين عن المخالفات في التحدث والحصول على تعويض عن إفصاحاتهم المحمية".

وزعم المبلغون عن المخالفات أن شركة أوبن إيه آي أصدرت اتفاقيات توظيف مشددة تشمل الفصل من الخدمة وشروط عدم الإفصاح لموظفيها، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على العمال الذين أثاروا مخاوف بشأن أوبن إيه آي للسلطات الفيدرالية.

وتقول الرسالة أيضًا إن أوبن إيه آي طلبت من الموظفين الحصول على موافقة مسبقة من الشركة إذا أرادوا الكشف عن المعلومات إلى المنظمين الفدراليين.

وطلبت أيضًا من هيئة الأوراق المالية والبورصة أن تطلب من أوبن إيه آي تقديم كل عقد يحتوي على اتفاقية عدم الإفصاح، بما في ذلك اتفاقيات التوظيف واتفاقيات إنهاء الخدمة واتفاقيات المستثمرين للتفتيش.

وأثارت روبوتات الدردشة الخاصة بأوبن إيه آي -التي تتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل المشاركة في محادثات شبيهة بالإنسان وإنشاء صور بناءً على المطالبات النصية- مخاوف تتعلق بالسلامة مع تزايد قوة نماذج الذكاء الاصطناعي، بحسب رويترز.

وشكلت أوبن إيه آي -في مايو/أيار- لجنة السلامة والأمن التي سيقودها أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي سام ألتمان.