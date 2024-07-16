الإصدار التجريبي العام لنظام آي أو إس 18.. إليك أحدث ما يقدمه وكيف تحصل عليه

أصدرت آبل يوم الاثنين الماضي نسخة أولية من تحديثها الجديد الأكبر لأنظمة تشغيل هواتف آيفون، وهي النسخة التجريبية العامة لنظام "آي أو إس 18″، وستطلق الشركة النسخة النهائية من النظام مع حدث إطلاق أجهزة آيفون الجديدة "آيفون 16" خلال الخريف القادم. من خلال النسخة التجريبية يمكن لمستخدمي هواتف آبل اختبار أحدث الميزات قبل موعد إطلاقها رسميا.

ومع ذلك، فإن أهم خدمة جديدة منتظرة هذا العام ليست هي الإصدار التجريبي العام لنظام "آي أو إس 18″، لكنها ميزات الذكاء الاصطناعي "ذكاء آبل".

فقد أعلنت آبل في مؤتمر المطورين السنوي في يونيو/حزيران الماضي أن بعض أجهزتها الأحدث يمكنها الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي توفرها الشركة، ويمكنها الإجابة عن أسئلة المستخدمين بذكاء والتحكم في مهام هاتف الآيفون بجانب توليد الصور وغيرها من الميزات.

وذكرت الشركة أنها ستطرح منظومة "ذكاء آبل" في نسخة تجريبية خلال الخريف المقبل، وسيتاح للمستخدمين تجربتها هذا الصيف. لكن بعض ميزات ذكاء الاصطناعي التي وعدت بها الشركة، مثل إمكانية دمج روبوت المحادثة "شات جي بي تي" وبعض التحسينات على المساعد الرقمي "سيري"، لا يُتوقع أن تصدر حتى أواخر هذا العام، حسبما ذكر تقرير في "سي إن بي سي".

أحدث ما يقدمه آي أو إس 18

تقدم آبل العديد من التغييرات الأخرى في هذا الإصدار الجديد من نظام التشغيل "آي أو إس" التي ستغير من شكل ومظهر هواتف آيفون، وقد تُفاجئ المستخدمين عند تثبيت النظام لأول مرة، كما أشار التقرير. فقد حدّثت الشركة العديد من عناصر واجهة المستخدم الأساسية للهاتف، ومنها شاشة القفل والشاشة الرئيسية ومركز التحكم لتدعم مجموعة أوسع من الألوان وإمكانية التخصيص.

كذلك أعادت الشركة تصميم أهم التطبيقات مثل تطبيق الصور، كما يمكن للمستخدمين تغيير جميع أيقونات تطبيقاتهم إلى اللون نفسه. إليك أهم التغييرات الجديدة والكبيرة في نظام التشغيل آي أو إس 18:

يمكن للمستخدمين الآن وضع أيقونات التطبيقات في أي مكان على الشاشة الرئيسية، فمثلا يمكنك وضع جميع تطبيقاتك حول حدود الشاشة حتى تتمكن من مشاهدة الخلفية بصورة أفضل، كما يمكن تغيير أيقونات التطبيقات إلى ألوان الوضع المظلم، أو يمكن للنظام تغيير جميع أيقونات تطبيقاتك إلى اللون نفسه.

وأصبحت قائمة مركز التحكم أكثر قابلية للتخصيص، مع وجود عدة صفحات من الشاشات، كما توفر أنواعا جديدة من عناصر التحكم حيث يمكن للمستخدمين تبديل اختصارات الكاميرا والكشاف على شاشة قفل الهاتف بتطبيقات أخرى.

كما شمل تحديث كبير في تطبيق الصور مع إعادة تصميمه، حيث يستخدم التطبيق الآن الذكاء الاصطناعي لتنظيم الصور في شكل رحلات أو ألبومات، التي تظهر في الصفحة الأولى عند فتح التطبيق.

كما يمكن لتطبيق الرسائل الآن إضافة خط غامق أو مائل إلى النص. ويمكن للمستخدمين أيضا الرد على الرسائل باستخدام أي رمز تعبيري "إيموجي". وتُعرض الآن هذه الرموز بالألوان في تطبيق الرسائل.

كما يمكن لمستخدمي نظام آي أو إس 18 ممن لديهم هواتف حديثة إرسال رسائل نصية عبر الأقمار الاصطناعية في حال عدم توفر خدمة الواي فاي أو شبكة اتصال خلوية.

وأيضا ميزة تلخيص متصفح "سفاري" الأخبار والمقالات من مواقع شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى إنشاء جداول المحتويات. وضعت آبل جميع ميزات إدارة كلمات المرور في التطبيق الجديد "كلمات المرور". ويمكن لهواتف آيفون الآن تفريغ النصوص من المكالمات أو التسجيلات الصوتية.

تحميل الإصدار التجريبي من نظام آي أو إس 18

إليك كيفية الحصول على الإصدار التجريبي من نظام آي أو إس 18.

في البداية عليك التأكد أن هاتف الآيفون يدعم تشغيل التحديث الجديد من النظام، وفقا لشركة آبل، سيعمل إصدار نظام التشغيل "آي أو إس 18" على هواتف آيفون التالية:

آيفون 15، وآيفون 15 بلس، وآيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس، آيفون 14، وآيفون 14 بلس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، آيفون 13، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس، آيفون 12، وآيفون 12 ميني، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، آيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس، آيفون إكس إس، وآيفون إكس إس ماكس، وآيفون إكس آر، آيفون إس إي (من الجيل الثاني أو أحدث).

بعدها اذهب إلى "الإعدادات" ثم اختيار "عام" (General)، ومنها اختيار "تحديث النظام" (Software Update). اختر الإصدار التجريبي العام لنظام آي أو إس 18 من القائمة التي تظهر أمامك.