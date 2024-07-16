أفضل هواتف أندرويد في الفئة الاقتصادية 2024

يشتهر نظام أندرويد بتوفر مجموعة واسعة من الهواتف الذكية بأسعار معقولة. ومع ذلك، قد يمثل لك العثور على الهاتف المناسب ضمن الميزانية تحديا واضحا، إذ يؤدي تقليل التكلفة غالبا إلى التضحية ببعض المميزات عند اختيار هاتفك الجديد.

لمساعدتك في اتخاذ قرار الشراء، جمعنا قائمة بأفضل هواتف أندرويد الاقتصادية المتوفرة في عام 2024، وهي هواتف رخيصة بمواصفات عالية وأداء مميز، وعمر بطارية طويل، وأنظمة كاميرات جيدة، مما يضمن لك الحصول على أفضل قيمة مقابل أموالك.

ما الذي يجب مراعاته عند شراء هاتف أندرويد اقتصادي؟

عند التسوق لشراء أحد هواتف أندرويد متوسطة السعر، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

جودة التصنيع: معظم الهواتف الاقتصادية مصنوعة من البلاستيك، ولكن قد يختلف التصميم النهائي والجودة بصورة واضحة بين هاتف وآخر. ابحث عن هاتف يبدو متينا ومصنوعا بجودة عالية.

الشاشة: الشاشة الساطعة والواضحة ضرورية في أي هاتف ذكي، وعادة ما تأتي الهواتف في الفئة الاقتصادية بشاشات من نوع "إل سي دي" (LCD) مع معدل تحديث 60 هرتزا أو 90 هرتزا، لكن قد تأتي بعض الهواتف بشاشات من نوع "أوليد" وتوفر ألوانًا أفضل.

عمر البطارية: من المهم التركيز على عمر البطارية عند اختيار أحد هواتف أندرويد متوسطة السعر. يفضل البحث عن الهواتف التي تأتي بسعة بطارية كبيرة (نحو 5 آلاف ملّي أمبير).

الأداء: تأكد من أن الهاتف يأتي على الأقل بذاكرة وصول عشوائي "رام" 6 غيغابايتات، ومعالج متوسط قادر على تقديم أداء سلس للمهام اليومية.

دعم البرمجيات: ابحث عن الأجهزة التي توفر تحديثات نظام التشغيل والأمان بانتظام ليمكنك الاستفادة من الهاتف لأطول فترة ممكنة.

أفضل هواتف أندرويد الاقتصادية

هذه ترشيحات لبعض أفضل هواتف أندرويد من الفئة الاقتصادية من شركات سامسونغ وموتورولا وهونر.

هاتف سامسونغ غالاكسي إيه 25

يقدم الهاتف تجربة متكاملة مقابل سعره، إذ يضمن معالجه المقترن بحجم الرام 6 غيغابايتات أداء سلسا للمهام اليومية مثل تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني ومشاهدة الوسائط المتعددة. بالإضافة إلى معدل تحديث مرتفع للشاشة، وسعة بطارية كبيرة.

الميزات الرئيسية:

تاريخ الإصدار: ديسمبر/كانون الأول 2023

الشاشة: سوبر أموليد، بحجم 6.5 بوصات، وبدقة (23401080 x) بكسلا، ومعدل تحديث 120 هرتزا.

المعالج: سامسونغ إكسينوس 1280

الذاكرة العشوائية: باختيارات 4 غيغابايتات و6 غيغابايتات و8 غيغابايتات

مساحة التخزين: تبدأ من 128 غيغابايتا حتى 256 غيغابايتا

الكاميرات: 50 ميغابكسلا (رئيسية)، 8 ميغابكسلات (فائقة العرض)، 2 ميغابكسل (ماكرو)، 13 ميغابكسلا (أمامية).

سعة البطارية: 5 آلاف ملّي أمبير

الشحن: سلكي بقدرة 25 واتًا

نظام التشغيل: أندرويد 14

الإيجابيات:

شاشة أموليد

أداء جيد مقابل الإمكانيات

كاميرات جيدة

عمر بطارية طويل

دعم برمجي ممتد (4 سنوات من تحديثات نظام التشغيل، 5 سنوات من تحديثات الأمان)

السلبيات:

لا يوجد شحن لاسلكي

لا يأتي بتصنيف مقاومة الماء أو الغبار

التصميم البلاستيك يبدو رخيصا

هاتف سامسونغ غالاكسي إيه 15

يشابه النسخة السابقة "إيه 25″، لكن مع اختلاف نوع المعالج، ويوفر معالج الهاتف مع 6 غيغابايتات من الذاكرة العشوائية أداء معقولا لمعظم المهام، بالرغم من أن الهاتف قد يواجه صعوبة في المهام المتعددة الثقيلة أو الألعاب التي تتطلب إمكانيات أكبر، كذلك سعة البطارية مميزة.

الميزات الرئيسية:

تاريخ الإصدار: ديسمبر/كانون الأول 2023

الشاشة: سوبر أموليد، بحجم 6.5 بوصات، وبدقة (23401080 x) بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتزا.

المعالج: ميدياتك 6835 الذاكرة

العشوائية: باختيارات 4 غيغابايتات و6 غيغابايتات و8 غيغابايتات

مساحة التخزين: تبدأ من 128 غيغابايتًا حتى 256 غيغابايتًا

الكاميرات: 50 ميغابكسلا (رئيسية)، 5 ميغابكسلات (فائقة العرض)، 2 ميغابكسل (ماكرو)، 13 ميغابكسلا (أمامية)

البطارية: 5 آلاف ملّي أمبير

الشحن: سلكي بقدرة 25 واتًا

نظام التشغيل: أندرويد 14

الإيجابيات:

شاشة أموليد

عمر بطارية طويل

دعم برمجي مميز (4 سنوات من تحديثات نظام التشغيل، 5 سنوات من تحديثات الأمان)

السلبيات:

لا يأتي بتصنيف مقاومة الماء أو الغبار

أداء متوسط

هاتف موتو جي بلاي

يوفر هاتف "موتو جي بلاي" من موتورولا تجربة مميزة للاحتياجات الأساسية لهاتف ذكي في الفئة الاقتصادية. يتعامل معالج الهاتف و4 غيغابايتات من الذاكرة العشوائية مع المهام اليومية مثل المراسلة والتصفح والألعاب الخفيفة بكفاءة.

الميزات الرئيسية:

تاريخ الإصدار: يناير/كانون الثاني 2024

الشاشة: إل سي دي، بحجم 6.5 بوصات، وبدقة (720×1600) بكسل، ومعدل تحديث 90

هرتزا. المعالج: سنابدراغون 680

الذاكرة العشوائية: 4 غيغابايتات

مساحة التخزين: 64 غيغابايتا

الكاميرات: 50 ميغابكسلا (رئيسية)، 8 ميغابكسلات (أمامية)

البطارية: 5 آلاف ملّي أمبير

الشحن: سلكي بقدرة 15 واتا

نظام التشغيل: أندرويد 13

الإيجابيات:

جودة تصنيع جيدة

سعر اقتصادي

عمر بطارية طويل

السلبيات:

أداء ضعيف في الألعاب

سرعة شحن بطيئة

كاميرا خلفية واحدة

هاتف هونر ماجيك 6 لايتاتات

يبرز هونر ماجيك 6 لايتات بتصميمه الفاخر، إذ يتميز بحوافّ منحنية وتصميم نهائي مصقول. يقدم شاشة أموليد كبيرة، وبمعدل تحديث مرتفع 120 هرتزا، مما يجعلها مميزة للألعاب. كذلك يوفر المعالج مع 8 غيغابايتات من الذاكرة العشوائية أداء سلسا وقويا. كما يأتي بسعة بطارية كبيرة تصل إلى 5300 ملّي أمبير.

الميزات الرئيسية:

تاريخ الإصدار: ديسمبر/كانون الأول 2023

الشاشة: أموليد، بحجم 6.78 بوصات، وبدقة (1220×2652) بكسلا، ومعدل تحديث 120 هرتزا.

المعالج: سنابدراغون 6 جينات 1

الذاكرة العشوائية: 8 غيغابايتات

مساحة التخزين: 256 غيغابايتا

الكاميرات: 108 ميغابكسلات (رئيسية)، 5 ميغابكسلات (فائقة العرض)، 2 ميغابكسل (ماكرو)، 16 ميغابكسلا (أمامية)

البطارية: 5300 ملّي أمبير

الشحن: سلكي بقدرة 35 واتًا

نظام التشغيل: أندرويد 13

الإيجابيات:

تصميم مميز

كاميرا قوية

شاشة كبيرة ومعدل تحديث مرتفع

عمر بطارية طويل

السلبيات:

يأتي بأندرويد 13 وليس 14

لقد قطعت هواتف أندرويد الاقتصادية شوطا بعيدا، إذ توفر ميزات كانت مخصصة سابقا للهواتف الرائدة بأسعار مرتفعة. وعموما ضع في اعتبارك احتياجاتك وميزانيتك عند اختيار أفضل هاتف أندرويد اقتصادي في عام 2024.