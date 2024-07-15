من الوحدة 8200 إلى الصفقة الكبرى.. غوغل في طريقها للاستحواذ على "ويز" الإسرائيلية بـ23 مليار دولار

تُجري شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، مفاوضات متقدمة للاستحواذ على شركة "ويز" (Wiz) الإسرائيلية الناشئة للأمن السيبراني مقابل 23 مليار دولار تقريبًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضاف هؤلاء الأشخاص أن الصفقة قد تُبرم قريبًا، على افتراض عدم تعثر المفاوضات، وبهذا ستكون أكبر عملية استحواذ في تاريخ شركة ألفابت.

شهد تقييم شركة "ويز" ارتفاعًا ملحوظًا منذ تأسيسها في عام 2020 على يد رئيسها التنفيذي الإسرائيلي عساف رابابورت وعدد من زملائه. جمعت الشركة، التي تقدم برمجيات الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، مليار دولار في فترة سابقة من هذا العام بتقييم قدره 12 مليار دولار. وهي واحدة من الشركات الناشئة القليلة خارج قطاع الذكاء الاصطناعي التي نجحت في جمع تمويل بتقييم مرتفع في عام 2024، وتعمل الشركة الناشئة مع شركات عالمية كبرى مثل "سيلز فورس" و"بي إم دبليو".

استحواذ غوغل

رغم قيمتها السوقية التي تتجاوز 2 تريليون دولار، فإن شركة غوغل كانت أكثر تحفظًا في عمليات الاستحواذ مقارنة ببعض منافسيها من شركات التقنية الكبرى في السنوات الأخيرة. فقد تجنبت الاستحواذات الضخمة مثل استحواذ مايكروسوفت على "لينكدإن" بقيمة 26 مليار دولار أو الاستحواذ على شركة "أكتيفيجن بليزارد" بقيمة 75 مليار دولار. بينما كانت أكبر صفقة استحواذ تنفذها غوغل بنحو 12.5 مليار دولار على شركة "موتورولا موبيليتي" عام 2012.

تسعى شركة ألفابت إلى إبرام هذه الصفقة في ظل الرقابة التنظيمية المُكثفة لمكافحة الاحتكار على الشركة وغيرها من عمالقة شركات التقنية. وقد تساعد عملية الاستحواذ أيضًا في تعزيز جهود ألفابت في مجال الحوسبة السحابية، وهو قطاع مهم ويشهد نموًّا متزايدًا، ولكن الشركة تخلفت فيه عن منافسيها، كما أشارت "وول ستريت جورنال".

غوغل ليست قوية في سوق الحوسبة السحابية كما هو الحال في سوق البحث والإعلانات على الإنترنت. إذ تحتل الشركة المركز الثالث بعد أمازون ومايكروسوفت، ولكنها تستثمر بكثافة في هذا المجال الذي ينمو بوتيرة سريعة. في العام الماضي، نمت إيرادات غوغل السحابية بنسبة 26% وحققت أرباحًا تشغيلية لأول مرة.

تعمل شركة غوغل على تعزيز نشاطها في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على الحوسبة السحابية، وكانت أكبر عملية استحواذ حديثة -وثاني أكبر عملية استحواذ لها- هي صفقة الاستحواذ التي بلغت قيمتها حوالي 5.4 مليارات دولار قبل عامين على شركة أمنية أخرى هي "مانديانت" (Mandiant).

الشركة الإسرائيلية

تأسست شركة "ويز" عام 2020 بأيدي فريق إسرائيلي وهم رئيسها التنفيذي عساف رابابورت، والرئيس التنفيذي للشؤون التقنية عامي لوتواك، ونائب الرئيس التنفيذي للمنتجات ينون كوستيكا، ونائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير روي ريزنيك.

شغل عساف رابابورت منصب المدير العام للبحث والتطوير في شركة مايكروسوفت إسرائيل بعد أن باع شركته السابقة "أدالوم" لمايكروسوفت مقابل 320 مليون دولار في عام 2015. أما بقية مؤسسي شركة "ويز" فقد عملوا مع رابابورت منذ أيام خدمته في الجيش الإسرائيلي وشغلوا مناصب مختلفة في شركته السابقة "أدالوم" أيضًا، كما أشار تقرير في فوربس.

اجتمع رابابورت ورفاقه الثلاثة خلال الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، والتحقوا بالوحدة 8200، وهي الوحدة الاستخبارية الخاصة بالنخبة. قبل أن يغادر رابابورت إلى مجموعة سيبرانية نخبوية أصغر وأكثر سرية تسمى الوحدة 81، وفقا لتقرير فوربس.

يقع مقر شركة "ويز" في نيويورك ولها مكاتب أخرى بالولايات المتحدة وإسرائيل. تتعاون الشركة الناشئة مع عدد من أكبر شركات الحوسبة السحابية، ومنها أمازون ومايكروسوفت وكذلك غوغل، وفقًا لما ذكرته على موقعها الإلكتروني.

استثمرت الشركات بقوة في الخدمات السحابية بهدف تسريع وتيرة عملها وتحسين مرونة تكنولوجيا المعلومات لديها، لكن جاء هذا التحول مصحوبا بتغيرات أمنية ملحوظة في تلك المؤسسات، إذ أصبحت هياكل البيانات والشبكات أكثر تعقيدًا، وزادت مساحات الهجمات السيبرانية معها بصورة أكبر، مما أتاح فرصًا أمام القراصنة لإيجاد أساليب لاختراق الأنظمة في تلك الشركات.

وهنا برزت شركة "ويز" للأمن السيبراني في ظل سوق مزدحمة باتباع نظام أمني أساسي شامل، فمن خلال استيعاب البيانات من منصات سحابية لشركات أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها من الشركات، تفحص "ويز" التطبيقات والبيانات والعمليات في الشبكة بحثًا عن أي عوامل خطر أمنية وتوفر مجموعة من العروض التفصيلية لمستخدميها لمعرفة أين توجد تلك المخاطر، وكذلك كيفية إصلاحها. تغطي منصتها حاليا نحو 13 مجالاً، مثل أمن التعليمات البرمجية وأمن سلاسل التوريد، كما أشار تقرير في موقع "تك رنش" التقني.