لماذا لا يجب عليك شراء متابعي إنستغرام

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إذا كنت تمتلك نشاطا تجاريا يكافح من أجل اكتساب قوة جذب عبر الإنترنت أو كنت شخصا يريد أن يصبح مؤثرا بسرعة، فقد تبدو هذه الإعلانات مغرية للغاية. ولكن لا تستعجل، فهناك أسباب وجيهة لعدم شراء متابعين على إنستغرام.

الأسباب التي تمنعك من شراء متابعين على إنستغرام

شراء متابعين على إنستغرام إستراتيجية محفوفة بالمخاطر لزيادة عدد متابعيك، ويمكن أن تؤتي بنتائج عكسية. عندما تختار هذا الخيار، فإنك لا تخاطر فقط بتلويث مصداقيتك على المنصة، بل قد يُحظر حسابك بشكل نهائي. فإذا كنت تفكر في شراء متابعين على إنستغرام فإليك أبرز الأسباب في عدم كون هذه فكرة جيدة.

انخفاض معدل التفاعل

معدل التفاعل هو مقياس مهم لتحديد مدى تفاعل جمهورك مع محتواك. حيث يسمح لك بتقييم عدد متابعيك الذين يتفاعلون بنشاط مع قصصك ومنشوراتك ومقاطع الفيديو وغيرها، مما يمكن أن يساعدك في ضبط إستراتيجية المحتوى الخاصة بك لتناسب تفضيلات جمهورك.

معظم المتابعين المزيفين الذين تشتريهم لن يتفاعلوا مع محتواك، لأنهم إما روبوتات أو مستخدمون غير نشطين. لهذا السبب، من المحتمل أن ترى نفس مستوى المشاركة الذي حصلت عليه قبل شرائك المتابعين. وعلى الرغم من وجود عدد أكبر من المتابعين، فإن عدم التفاعل سيؤدي إلى انخفاض كبير في معدل التفاعل لحسابك.

وهنا يمكن أن يؤدي انخفاض معدل التفاعل إلى إحباط المتابعين الحقيقيين لأنه يشير إلى تراجع الاهتمام بالمحتوى الخاص بك.

حظر حسابك على إنستغرام أو تقييده

أي نمو مصطنع في الحساب، مثل شراء المتابعين يتعارض مع إرشادات مجتمع إنستغرام. حيث يمكن لخوارزمية إنستغرام اكتشاف ذلك إذا زاد عدد متابعيك بشكل مفاجئ. وفي حالة وضع علامة عليه بواسطة الخوارزمية قد يواجه حسابك قيودا أو حظرا مؤقتا أو دائما.

لتجنب أي مشكلات محتملة مع إنستغرام، يجب عليك الامتناع عن شراء متابعين من أي مصدر. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يواجه حسابك الحظر مما يخاطر بفقدان كل الجهد الذي بذلته لتنمية حضورك على إنستغرام مدى أشهر أو حتى سنوات.

المتابعون المزيفون لن يدوموا

تحارب إنستغرام التفاعلات المزيفة للحفاظ على نظافة المنصة، إذ تتخذ إجراءات ضد الحسابات المزيفة وتقيد نشاطها وتزيلها بشكل منهجي.

ووفقا لشركة فرود بلوكر (Fraud Blocker) وهي شركة رائدة في الحماية من الاحتيال عند النقر، فإن ميتا الشركة الأم لمنصة إنستغرام تزيل الملايين من الحسابات المزيفة من منصاتها بشكل دوري.

إذا كان لديك عدد لا بأس به من المتابعين المزيفين على حسابك وبدأت إنستغرام في إزالة تلك الحسابات، فسوف ينخفض عدد متابعيك بشكل حتمي مع مرور الوقت. قد يؤدي هذا النقصان إلى تقويض الثقة بين متابعيك الحقيقيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في مستوى التفاعل.

تباطؤ نمو حسابك

على غرار منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، يفضل إنستغرام الحسابات ذات معدلات التفاعل العالية. يؤدي معدل التفاعل الأعلى إلى دفع خوارزمية إنستغرام لترويج محتواك لجمهور أوسع. هذا يمكن أن يساعدك في الحصول على متابعين ومشاهدات حقيقية أكثر، مما يساهم في نمو حسابك بشكل طبيعي.

يشير الانخفاض في معدل التفاعل بأن محتواك قد يفتقر إلى الجودة. نتيجة لذلك يمكن أن يحد محتواك من الوصول إلى جمهور أوسع.

قد يتعرض حسابك للخطر

قد تطلب منك المواقع التي تعرض شراء متابعين إنستغرام ربط حسابك الخاص بمنصتهم. وإذا فعلت ذلك فأنت تمنحهم الوصول إلى حسابك بما في ذلك منشوراتك ومحادثاتك ومعلوماتك الشخصية. وبهذه الطريقة قد تعرض بياناتك لطرف ثالث وهو ما يمثل مخاطرة أمنية كبيرة.

إذا كنت تستخدم دون قصد خدمة غير جديرة بالثقة وتفتقر إلى سجل حافل أو سمعة معروفة، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض حسابك لخطر الاختراق. ولمنع ذلك يجب أن تُعطي الأولوية لأمان حسابك على إنستغرام وبياناتك الشخصية وتجنب استخدام الخدمات التي تطلب الوصول إلى حسابك.

الإشراف على حسابك يصبح أكثر صعوبة

للحفاظ على معدل تفاعل متوازن، يقوم مطورو خدمات شراء متابعي إنستغرام ببرمجة روبوتات خاصة هدفها التفاعل مع منشوراتك بشكل آلي. ومع ذلك فإن تفاعلهم ليس حقيقيا قد يتركون تعليقات ليست ذات صلة بموضوعك أو يغرقون قسم التعليقات بالرموز التعبيرية، أو يكررون التعليق نفسه عدة مرات.

وهكذا ستحتاج إلى مراقبة مستمرة للتفاعلات غير الطبيعية من قبل الروبوتات الاحتيالية هذه وإزالة هذه التعليقات بانتظام، والتي قد تتحول إلى كابوس لإدارة الحساب.

قد تحصل على عروض إعلانية أقل من الشركات

أصبحت الشركات اليوم ذكية بما يكفي لتجنب الشراكة مع المؤثرين على أساس عدد المتابعين المرتفع وحده. وبدلا من ذلك أصبحوا يعطون الأولوية للمقياس الأكثر منطقية وهو معدل التفاعل.

إذا انخفض معدل التفاعل الخاص بك، فقد تختار الشركات ترويج أعمالها من خلال حسابات أخرى، حتى لو كان لديها عدد أقل من المتابعين ولكن بمعدل تفاعل مستخدمين حقيقيين أعلى. وهكذا يمكن أن يكلفك زيادة متابعيك من خلال الطرق المشبوهة خسارة عملائك المحتملين والحاليين.

يمكن أن تتأثر سمعتك

بالإضافة إلى تأثير خوارزمية إنستغرام على نمو حسابك بشكل طبيعي، فإن اكتساب عدد كبير من المتابعين بسرعة يمكن أن يجذب انتباه متابعيك وشركاء عملك ومنافسيك. ونتيجة ذلك، قد يفقد متابعوك الثقة بك وربما يستغل منافسوك الوضع لتشويه سمعتك، كما أنهم قد يقومون بالإبلاغ عن حسابك وحظرك.

إزالة المتابعين المزيفين في إنستغرام

يُزال المتابعون المزيفون في إنستغرام بطريقتين شائعتين إما الإزالة اليدوية أو اللجوء إلى أدوات خارجية لحذف عدد كبير من المتابعين بسرعة. وقبل الانتقال إلى هذه العملية يجب الأخذ بعين الاعتبار أن إزالة عدد كبير من المتابعين في وقت واحد قد يبدو مريبا لإنستغرام، مما قد يؤدي إلى حظر محتمل، حيث يوصي المسوقون بالالتزام بـ100 متابع كحد أقصى في اليوم. وسنذكر أهم طريقتين في إزالة المتابعين المزيفين:

الإزالة اليدوية

نظرا لأنها الطريقة الأبطأ، لكنها مباشرة من إنستغرام، يمكن أن تكون هذه الطريقة هي الأسلم لإزالة المتابعين الوهميين من حسابك.

اذهب إلى ملفك الشخصي واضغط على قائمة المتابعين، سيتم وضع الحسابات التي قد تحتوي على محتوى غير مهم أو احتيالي في قائمة منفصلة بعلامة التبويب "المتابعون" الخاصة بك لمراجعة هذه الحسابات وإزالتها.

يمكنك أيضا اختيار حظر هذه الحسابات بالذهاب إلى ملفهم الشخصي والنقر على النقاط الثلاث في أعلى اليسار واختيار "حظر". سيمنع ذلك من تفاعلهم مع محتواك في المستقبل ويساعد في الحفاظ على مصداقية قاعدة متابعيك.

الأدوات الخارجية

تستخدم هذه الطريقة أدوات تعرف باسم "أدوات الطرف الثالث" والتي تعتمد خوارزميات ومقاييس مختلفة لتحليل نشاط المتابعين وأنماط التفاعل، مما يساعدك على تحديد المتابعين المزيفين وإزالتهم بشكل جماعي.

هناك العديد من الأدوات أشهرها "سبامجارد" (Spamguard) و"إيه آي جورث" (AiGrowth) والتي تساعد في تحديد المتابعين المزيفين وإزالتهم. لكن تبقى هذه الطريقة أقل أمانا من سابقتها بسبب ولوج طرف ثالث غير معروف إلى حسابك.