المفوضية الأوروبية تتهم منصة إكس بخداع المستخدمين بواسطة العلامة الزرقاء

قالت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة إن منصة "إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي للمحتوى المنشور عبر الإنترنت وإن نظام العلامة الزرقاء الذي تتبناه الشركة يخدع المستخدمين، وهذا ما قد يؤدي إلى فرض غرامة كبيرة على المنصة وتغييرات كبيرة في طريقة عملها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

والاتهامات هي الأولى التي تصدر بموجب قانون الخدمات الرقمية وتأتي في أعقاب تحقيق دام 7 أشهر. وتلزم القواعد الجديدة المنصات الإلكترونية ومحركات البحث الكبيرة ببذل مزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام.

واعترضت المنصة على تقييم الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بامتثالها لقانون الخدمات الرقمية، بينما هدد ماسك باللجوء إلى القضاء.

وقال ماسك على المنصة: "نتطلع لخوض معركة علنية للغاية في المحكمة، حتى تتمكن الشعوب الأوروبية من معرفة الحقيقة".

وكان ماسك قد قال في وقت سابق إن المفوضية عرضت على المنصة اتفاقا سريا غير قانوني لفرض رقابة على حرية التعبير بدون إخبار أي شخص، وهو الأمر الذي لم تقبله الشركة على عكس المنصات الأخرى التي لم يذكر اسمها.

وقالت المفوضية الأوروبية إن حسابات إكس التي تحمل علامة الاختيار الزرقاء لا تتوافق مع ممارسات الصناعة وتؤثر سلبا على قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن موثوقية الحسابات التي يتفاعلون معها.