آبل تحذر مستخدمي آيفون في 98 دولة من احتمال تعرضهم لهجمات التجسس

أرسلت آبل سلسلة جديدة من التنبيهات التحذيرية لمستخدمي هواتف آيفون في 98 دولة، تحذرهم فيها من هجمات تجسس محتملة بواسطة برمجيات خبيثة تستخدمها مجموعات القرصنة المرتزقة. وتعد هذه ثاني حملة من هذا القبيل تصدرها الشركة هذا العام، بعد إرسالها تنبيها مماثلا للمستخدمين في 92 دولة في أبريل/نيسان الماضي، كما أشار الموقع التقني "تك رنش".

تُرسل آبل هذه التنبيهات بانتظام منذ عام 2021، وتصل إلى مستخدمي هواتفها في أكثر من 150 دولة، وفقا لما ورد في إحدى وثائق الدعم على موقع الشركة الإلكتروني. لم يكشف التحذير الصادر مؤخرا عن هوية الجهة المهاجمة أو البلدان التي تلقي فيها المستخدمون هذه التنبيهات.

وكتبت الشركة في التحذير الموجه للمستخدمين المتأثرين بهذا الهجوم "اكتشفت آبل أنك مستهدف بهجوم من برمجيات تجسس يستخدمها المرتزقة تحاول اختراق هاتف آيفون المقترن بحسابك في آبل عن بُعد. يُحتمل أن يستهدفك هذا الهجوم على وجه التحديد بسبب هويتك أو ما تفعله. ورغم أنه ليس بإمكاننا التأكد تماما عند اكتشاف مثل تلك الهجمات، فإن آبل تثق في خطورة هذا التحذير، لذا يُرجى أخذه على محمل الجد".

كان المستخدمون في الهند من ضمن من تلقوا أحدث تنبيهات التهديدات التي أرسلتها آبل بحسب شهادات المستخدمين، وفقا لموقع "تك رنش". وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسلت آبل تحذيرات مماثلة إلى العديد من الصحفيين والسياسيين في البلاد.

وقد أفادت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، في وقت لاحق باكتشاف برمجية "بيغاسوس"، وهي برمجية تجسس بالغة الخطورة طورتها شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية، على هواتف آيفون الخاصة بصحفيين بارزين في الهند.

وفي رسالتها إلى المستخدمين المتأثرين، شددت آبل على الطابع الحساس للوسائل والأساليب التي تتبعها الشركة في تحديد مثل تلك التهديدات، محذرة أن الكشف عن مزيد من التفاصيل قد يساعد المخترقين على تجنب اكتشافهم في المستقبل. وذكرت الشركة أنها تعتمد فقط على "المعلومات والتحقيقات الداخلية الخاصة بالتهديدات الاستخباراتية للكشف عن مثل تلك الهجمات".