أهم ما أعلنت عنه سامسونغ في حدث إطلاق هواتفها القابلة للطي

تعقد سامسونغ كعادتها السنوية حدثين للإعلان عن أجهزتها باسم "أنباكد" (Unpacked)، الحدث الأول يكون غالبا في شهر يناير/كانون الثاني للكشف عن أحدث سلسلة من هواتف "غالاكسي إس"، أما الحدث الثاني فيأتي في الصيف ويركز عادة على الهواتف القابلة للطي .

وفي حدثها الجديد في العاصمة الفرنسية باريس، كشفت سامسونغ عن أحدث أجهزتها القابلة للطي وهما هاتفا "غالاكسي زد فولد 6″ و"غالاكسي زد فليب 6" وقدمت فيهما بعض التحسينات الجديدة في التصميم والأداء والميزات. بجانب الإعلان عن أجهزة أخرى شملت النسخة الجديدة من ساعتها الذكية وخاتمها الجديد المنتظر "غالاكسي رينغ".

إليك أهم ما أعلنت عنه سامسونغ في حدثها الصيفي الجديد.

هاتف غالاكسي زد فولد 6

أعلنت الشركة عن النسخة الجديدة من هاتفها القابل للطي "غالاكسي زد فولد 6″، الذي يأتي بشاشة داخلية مقاس 7.6 بوصات وأخرى خارجية مقاس 6.3 بوصات وهي أكبر قليلا من شاشة النسخة السابقة، مع تحسينات جديدة تهدف إلى تقديم تجربة مميزة للمستخدم. من أبرز الميزات في هذه النسخة كانت زيادة أعلى نسبة للسطوع في الشاشة إلى 2600 نيت، مقارنة بـ1750 نيت في النسخة السابقة، مما يضمن رؤية أفضل للشاشة تحت ضوء الشمس الساطع.

كما يأتي "زد فولد 6" بنسخة شريحة المعالجة الأحدث حاليا "سنابدراغون 8 جين 3" (Snapdragon 8 Gen 3)، مما سيوفر أداء أسرع وكفاءة أعلى في تنفيذ المهام المختلفة على الهاتف. كما أن الهاتف أخف وزنا بنحو 14 غراما من النسخة السابقة، وعدلت الشركة أبعاد الهاتف قليلا ليصبح عند الطي أقصر بـ1.4 مليمتر وأعرض بـ1 مليمتر وأنحف بـ1.3 مليمتر، بينما عند فتحه يصبح أقصر بـ1.4 مليمتر وأعرض بـ2.7 مليمتر وأنحف بـ0.5 مليمتر.

يتميز الهاتف الجديد بإطار محسّن من الألومنيوم المقوى، مما يعزز من متانته أكثر، ولكن لم تطرأ أي تغييرات على كاميرات النسخة الجديدة، وهي ربما من نقاط الضعف الأوضح في هذه النسخة، التي تكونت من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسلا، وكاميرا فائقة العرض بدقة 12 ميغابكسلا (بمجال رؤية 123 درجة)، وكاميرا تليفوتو بدقة 10 ميغابكسلات مع تقريب بصري 3 أضعاف. وجاءت الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابكسلات، بينما ستحتوي الشاشة القابلة للطي على كاميرا بدقة 4 ميغابكسل تحت الشاشة.

كذلك بقيت سعة البطارية كما هي (4400 مللي أمبير)، بجانب زجاج الغطاء من نوع "غوريلا غلاس فيكتوس 2" (Gorilla Glass Victus 2)، كما بقيت سعة التخزين كما هي باختيارات تبدأ من 512 غيغابايت، وأيضا بقي حجم ذاكرة الوصول العشوائي "رام" كما هو 12 غيغابايت.

بينما شهدت دقة عرض الشاشة الرئيسية تعديلا طفيفا لتصبح (2160×1856) مقارنة بدقة (2176×1812) للنسخة السابقة، وتأتي شاشة النسخة الجديدة بمعدل تحديث 120 هرتز. ويبدأ سعر النسخة الجديدة من 1.899 دولار.

هاتف غالاكسي زد فليب 6

تقدم النسخة الجديدة من هاتف "غالاكسي زد فليب 6" العديد من الترقيات المهمة، بدءا من الكاميرا الرئيسية المحسّنة بدقة 50 ميغابكسلا مقارنة بدقة 12 ميغابكسلا في النسخة السابقة. يتميز الجهاز أيضا بشريحة المعالجة "سنابدراغون 8 جين 3″، مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت، مقارنة بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت سابقا، مما يضمن أداء أكثر سلاسة. أما بالنسبة لمساحة التخزين فتبدأ أيضا من 512 غيغابايت.

انتقلت الشاشة الثانوية من تقنية "أوليد" إلى "آي بي إس" (IPS)، مما يوفر خصائص عرض مختلفة عن النسخة السابقة من الهاتف. كذلك يأتي "زد فليب 6" أنحف قليلا عند الطي، بينما تظل أبعاده الأخرى ووزنه دون تغيير عن النسخة السابقة.

بينما زادت سعة البطارية إلى 4000 مللي أمبير مقارنة بسعة 3700 مللي أمبير. كذلك الإضافة الفريدة في النسخة الجديدة هي الانعكاس الكامل للون جسم الهاتف، إذ يتطابق لون الهاتف بالكامل مع اللون الذي يختاره المستخدم بدلا من جهة واحدة كما كان الحال سابقا. ويبدأ سعر النسخة الجديدة من 1.099 دولار.

يستفيد كلا الهاتفين مع ميزات الذكاء الاصطناعي من سلسلة هواتف "غالاكسي إس 24″، مثل ميزة "الرسم إلى صورة" لمستخدمي قلم سامسونغ ووضع المترجم المحدث الذي يستفيد من شكل الهاتف القابل للطي لعرض الترجمات على كل من الشاشة الخارجية والداخلية.

أجهزة جديدة أخرى

لم يقتصر حدث سامسونغ على الهواتف القابلة للطي فحسب، بل قدمت الشركة أيضا منتجات جديدة مثل أحدث نسخ من ساعاتها الذكية، وهي "غالاكسي وتش ألترا" و"غالاكسي وتش 7″. الساعة الذكية "وتش ألترا" مصممة للرياضيين وتأتي بسعر 649.99 دولارا، وتتميز بإطار من التيتانيوم ومقاومة للماء حتى 10 أمتار وعدسة من الكريستال. تتضمن كذلك زر "كويك" البرتقالي الجديد للوصول السريع إلى تطبيقات التمارين الرياضية وميزات السباحة. كما تدعم الساعة نظام "جي بي إس" ثنائي التردد وأوضاع الغوص والوضع الليلي لرؤية أفضل للساعة في الإضاءة المنخفضة.

بينما تقدم نسخة "وتش 7″، التي تأتي بسعر 299.99 دولارا، تحديثات داخلية وبرمجية مشابهة، بذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت وسعة تخزين 32 غيغابايت. كما توفر الساعة ميزات غالاكسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل درجة الطاقة ونصائح للحفاظ على الصحة.

كذلك أعلنت الشركة أخيرا عن خاتمها الذكي المنتظر "غالاكسي رينغ"، بسعر 399.99 دولارا. يتميز هذا الخاتم الذكي بإطار من التيتانيوم ومقاومة للماء حتى 10 أمتار بتصنيف "آي بي 68". كما يوفر عمر بطارية يصل إلى 7 أيام، ويشمل مستشعرات لقياس معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد وتتبع النشاط، ويقدم أيضا مقاييس غالاكسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت الشركة عن سماعات "غالاكسي بدز 3″ و"بدز 3 برو" الجديدة، التي جاءت بشكل مختلف عن التصاميم السابقة، بتصميم يشبه سماعات "إيربودز" من آبل. تأتي نسخة "بدز 3 برو" بسعر 249.99 دولارا، بينما تتوفر سماعة "بدز 3" العادية بسعر 179.99 دولارا.