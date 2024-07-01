كيف تستخدم أداة البحث المرئي "غوغل لينس" على هاتفك؟

تستخدم أداة البحث المرئي "غوغل لينس" الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحول هاتفك الذكي إلى مساعد بصري متطور، وتتيح هذه الأداة القوية التعرف على العناصر المختلفة التي لا يمكنك وصفها بالكتابة في البحث.

تعمل تلك الأداة ببساطة وسلاسة عبر توجيه الكاميرا نحو أي شيء أمامك وستتعرف عليه فورا، سواء كان ذلك لافتة بلغة أجنبية، أو نباتا، أو حذاء، أو حتى معادلة رياضية، فستجد أن "غوغل لينس" توفر لك نتائج بحث عنها. فمثلا، إذا وجهت الكاميرا نحو أحد المطاعم، قد تعرض لك الأداة قائمة الأكل والتقييمات الخاصة بهذا المطعم.

كيف تستخدم "غوغل لينس"؟

يمكنك الوصول لأداة "غوغل لينس" بعدة طرق، رغم أن توفرها قد يختلف حسب نوع هاتفك. ويتمتع مستخدمو هواتف أندرويد بمزيد من الخيارات مقارنة بمستخدمي آيفون، ولكن يمكن لكل المستخدمين الوصول إلى مجموعة متنوعة من مميزاتها، وفيما يلي 4 طرق سهلة للوصول إلى الأداة:

مساعد غوغل: افتح مساعد غوغل واضغط على أيقونة العدسة.

تطبيق صور غوغل: افتح صورة في تطبيق صور غوغل واضغط على أيقونة العدسة.

تطبيق غوغل: اضغط على أيقونة العدسة في شريط البحث داخل تطبيق غوغل في هواتف أندرويد أو آيفون.

تطبيق الكاميرا: بعض تطبيقات الكاميرا تحتوي على وضع خاص بأداة "غوغل لينس".

وبغض النظر عن كيفية وصولك إلى الأداة، فإنها توفر دائما مجموعة متنوعة من خيارات البحث في أسفل الشاشة. ويؤدي الضغط على خيار البحث إلى تقديم نتائج عامة، بينما تسمح الخيارات الأخرى بمهام محددة مثل حل المسائل الرياضية أو ترجمة النصوص. بجانب هذا يمكنك تحسين بحثك عبر الضغط على العدسة الصغيرة في الزاوية السفلية اليمنى من الصورة الأصلية لإضافة نص وتحديد معايير البحث بصورة أكبر.

ما الذي تقدمه؟

تستخدم عدسة غوغل تقنيات تعلم الآلة المتقدمة للتعرف على الأشياء داخل الصور وتقديم اقتراحات ذات صلة، ويُعد هذا الأمر مفيدا عندما لا تعرف ما الذي تبحث عنه تحديدا أو عندما ترغب في توفير الوقت.

يمكنك مثلا استخدامها في استخراج معلومات الاتصال من بطاقات الأعمال، أو التقاط صور لأغلفة الكتب للوصول إلى المراجعات والتقييمات الخاصة بالكتاب، أو نقل تفاصيل الفعاليات من المنشورات أو اللوحات الإعلانية إلى التقويم على هاتفك، بجانب التعرف إلى النباتات والحيوانات ومعلومات حول المنتجات عبر مسح الباركود لمعرفة أماكن توافرها.